Cách massage giảm mỡ bắp chân hiệu quả tại nhà

Là phụ nữ, ai cũng muốn sở hữu cho mình một đôi chân thon gọn để thỏa thích diện những chiếc váy ngắn sexy, rực rỡ. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được cho mình một đôi chân hoàn hảo. Các bài tập giảm mỡ bắp chân sẽ là giải pháp an toàn mà hiệu quả để khắc phục nhược điểm của cơ thể, giúp các quý cô có bắp chân to sở hữu được đôi chân thon gọn và săn chắc.

Phương pháp massage giảm mỡ bắp chân đã không còn xa lạ và được nhiều cô gái áp dụng thành công. Chỉ cần kiên trì thực hiện, chắc chắn bạn sẽ nhận được kết quả ngoài mong đợi mà không cần mất tiền đến các trung tập tập luyện hoặc phẫu thuật thẩm mỹ vừa tốn tiền vừa chịu nhiều đau đớn.

Dưới đây sẽ là hướng dẫn các bước để massage cho bắp chân thon gọn. Không mất quá nhiều thời gian, mỗi ngày bạn chỉ cần dành ra 10 - 15 phút để thực hiện các bước massage đơn giản nhưng kết quả lại vô cùng mỹ mãn đấy. Nếu muốn thư giãn tinh thần, bạn có thể chuẩn bị một chút nhạc nhẹ không lời để giúp buổi tập thú vị và hào hứng hơn.

Lựa một vị trí bằng phẳng và ngồi bệt xuống, chân phải duỗi thẳng, còn chân trái thì co lên. Úp lòng bàn tay xuống bắp chân trái và miết dọc theo sống trước của bắp chân. Thực hiện thao tác lặp lại từ 10 - 15 lần để giúp phần bắp chân của bạn được massage thư giãn và trở nên ấm hơn.

Úp lòng bàn tay xuống bắp chân trái và miết dọc theo sống trước của bắp chân

Bước 2:

Kết hợp cả 2 tay để xoa bóp vào 2 bên của bắp chân trái. Hãy xoa bóp nhẹ nhàng tất cả các điểm trên toàn bộ bắp chân trái. Nếu thực hiện động tác này liên tục thì đôi chân của bạn sẽ săn chắc và giảm thiểu triệu chứng hay bị tê cứng. Thực hiện tương tự với chân còn lại.

Bước 3:

Nắm hờ 2 bàn tay lại và bắt đầu miết dọc từ dưới lên và từ trên xuống dưới 2 bên chân trái, rồi chuyển qua phải và thực hiện tương tự, mỗi chân làm từ 10 - 15 lần.

Bước 4:

Bạn ngồi theo tư thế một chân co, một chân duỗi. Tay phải đặt lên gối trái và tay trái tiến hành động tác xoa bóp ở phía sau cổ chân. Bạn bóp chặt và nhấn vào các huyệt ở phía sau cổ chân để gân cốt được thư giãn, giúp xương khớp dẻo dai hơn.

Bước 5:

Dùng một tay nắn bóp lại toàn bộ bắp chân, nên thực hiện từ trên xuống dưới và ngược lại

Kế đến, bạn dùng một tay nắn bóp lại toàn bộ bắp chân, nên thực hiện từ trên xuống dưới và ngược lại. Làm như vậy cơ bắp chân sẽ săn chắc hơn.

Chú ý: Ở mỗi bước thực hiện, bạn nên thay đổi chân liên tục để 2 chân có được cảm giác massage đồng đều.

2. Một số bài thể dục giúp làm nhỏ và giúp săn chắc bắp chân

Thể dục thể thao luôn là cách thức an toàn và tốt cho sức khỏe nhất. Đồng thời đây cũng là cách giảm mỡ ở bắp chân hiệu quả, giúp chị em sở hữu cho mình vóc dáng như ý để tự tin hơn trong cuộc sống. Để có bắp chân săn chắc, nhỏ gọn thì bạn nên tập luyện những môn thể thao có lợi cho hình dáng đôi chân như sau:

Để có bắp chân săn chắc, nhỏ gọn thì bạn nên tập luyện những môn thể thao có lợi cho hình dáng đôi chân

+ Các bài tập giúp tăng sức bền để chân, đùi và cơ săn chắc hơn. Bên cạnh đó, nó còn giúp nâng cao sức khỏe toàn diện: đi bộ, chạy bộ nhanh, các bài tập kiễng chân, nhảy dây, bài tập Lunge, bài tập Squat kết hợp nhấn 2 lần,…

+ Bơi lội cũng là cách vừa giúp cải thiện chiều cao, lại còn hỗ trợ giảm cân, tạo cơ và giảm kích thước bắp chân, đùi hiệu quả.

+ Ngâm chân: Đây là cách giúp bắp chân săn chắc, thon gọn rất lý tưởng. Bên cạnh đó, việc ngâm chân hằng ngày với nước ấm trước khi đi ngủ còn giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, thư giãn cơ thể và giúp giấc ngủ đến dễ dàng hơn.

Ngâm chân là cách giúp bắp chân săn chắc, thon gọn rất lý tưởng

Cách thực hiện như sau: Đầu tiên, hãy chuẩn bị một chậu nước ngâm chân ấm vừa khoảng 42-45 độ. Độ cao của nước tốt nhất nên ngập đến đầu gối. Ngoài ra, bạn có thể ngâm chân với nước có pha thêm chút tinh dầu hoặc muối khoáng. Điều này sẽ giúp bạn thư giãn tinh thần, giảm stress, căng thẳng mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả.

3. Chế độ dinh dưỡng để có bắp chân thon gọn

Bên cạnh tập luyện thì chế độ ăn uống hợp lý cũng sẽ là yếu tố ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và hình thể của bạn. Hãy xây dựng các thực đơn ăn uống lành mạnh, hợp lý để làm săn chắc, nhỏ gọn bắp chân. Một vài lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn sớm đạt được ý nguyện có đôi chân hoàn hảo:

Hạn chế tiêu thụ các loại thức ăn nhanh, đóng gói sẵn, nước ngọt có ga

+ Hạn chế tiêu thụ các loại thức ăn nhanh, đóng gói sẵn, nước ngọt có ga vì chúng chứa nhiều muối, chất bảo quản dễ làm da căng phồng, lượng calo quá lớn cũng sẽ làm bắp chân trông chân to hơn bình thường rất nhiều đó.

+ Hạn chế carbohydrate, đồng thời tăng cường nạp vào các món nhiều protein, chất xơ và các loại vitamin khoáng chất từ các loại thực phẩm như: tôm, cua, cá, các loại rau có màu sắc đậm,...

+ Tuyệt đối không được bỏ đói cơ thể, mà nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày. Tốt nhất bạn nên ăn tối trước khi đi ngủ tối thiểu 3 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày uống tối thiểu 1,5 lít nước. Nước đóng vai trò không nhỏ cho quá trình giúp tiêu hao Estrogen, đồng thời làm lượng mỡ tích tụ ở các bộ phận giảm đi.

4. Tuyệt chiêu giảm mỡ bắp chân bằng mật ong

Mật ong là loại nguyên liệu thần kỳ với sức khỏe phái đẹp, chúng không chỉ giúp bạn loại bỏ mỡ thừa ở vùng bắp chân, mà còn ở nhiều vị trí khác trên cơ thể như: bắp tay, bụng, đùi,...

Giảm mỡ bắp chân bằng mật ong

Nhờ tính ấm mà mật ong có thể giúp loại bỏ mỡ thừa vùng bắp chân hiệu quả, kết hợp phương pháp massage đúng cách sẽ giúp đốt cháy được mỡ thừa tại vùng đùi của bạn nhanh chóng, an toàn, vừa giúp làn da trở nên mịn màng chỉ sau 3 - 4 tuần áp dụng.

Để giảm mỡ bắp chân bằng mật ong, bạn có thể kết hợp việc uống nước mật ong vào mỗi buổi sáng trước khi ăn khoảng 15 - 20 phút, hoặc dùng chúng để thoa trực tiếp lên vùng bắp chân cần massage mỗi ngày.

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5. Những thói quen giúp bạn sở hữu đôi chân thon gọn

+ Thường xuyên sử dụng thang bộ

Nhiều chị em có cảm giác lười và thường xuyên sử dụng thang máy để di chuyển mà không biết rằng trên thực tế, việc đi thang bộ chính là cách giúp cho đôi chân thon gọn nhanh chóng và dễ dàng thực hiện nhất.

Trong quá trình di chuyển ở nơi làm việc, khi đi hãy lưu ý nên giữ thẳng người hoặc bước giãn chân cách 1 bậc, điều này trông có vẻ rất đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả giảm mỡ bắp chân vô cùng hiệu quả.

Việc đi thang bộ chính là cách giúp cho đôi chân thon gọn nhanh chóng và dễ dàng thực hiện nhất

+ Hạn chế ngồi vắt chéo chân

Đây là một thói quen mà nhiều người đã áp dụng. Tuy nhiên, chúng đã vô tình khiến vùng bắp chân của bạn trở nên thô hơn do quá trình trao đổi chất bị cản trở khi ngồi như thế. Các chị em hãy lưu ý nên ngồi thẳng lưng, để chân thoải mái xuống sàn hoặc nhón nhẹ gót chân, đây là cách rất tốt cho việc giảm mỡ bắp chân tại nhà.

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ về cách massage giảm mỡ bắp chân an toàn, hiệu quả và có thể áp dụng tại nhà. Không chỉ làm săn chắc bắp chân mà nó còn làm cho đôi chân của bạn trông sẽ dài hơn rất nhiều. Chúc các chị em nhanh chóng sở hữu cho mình một đôi chân săn chắc, thon gọn như mong muốn!