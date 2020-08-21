3 thời điểm vàng trong ngày giúp giảm mỡ thừa nhanh gấp 3 lần, chị em cứ luyện tập là dáng thon, eo nhỏ như siêu mẫu

Làm đẹp cùng chuyên gia 21/08/2020 05:30

Không chỉ tập thể dục đúng cách, việc lựa chọn thời điểm vàng để luyện tập cũng góp phần giúp bạn giảm cân nhanh chóng.

Bạn ăn kiêng khoa học và luyện tập thể dục hàng ngày nhưng thường xuyên gặp tình trạng chững cân, vóc dáng không thon gọn. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc lựa chọn thời điểm tập thể dục.

Theo các chuyên gia sức khỏe, cơ thể mỗi người có khả năng tiêu hao năng lượng tùy theo những khoảng thời gian tương ứng. Nếu tập thể dục đúng cách, quá trình đào thải mỡ thừa sẽ tăng nhanh gấp nhiều lần, giúp bạn tiết kiệm tương đối thời gian.

Trước khi ngủ

Đây là khoảng thời gian mà nhiều người không ngờ tới nhưng nó lại có khả năng tăng cường quá trình trao đổi chất, loại bỏ chất béo cực nhanh. Theo đó, “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà cũng thường xuyên tập thể dục ở thời điểm vàng này.

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Tăng Thanh Hà giữ dáng bằng cách tập yoga buổi tối trước khi ngủ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trước khi ngủ, bạn không nên thực hiện những bài tập quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Thay vào đó, hãy áp dụng những bài tập yoga đơn giản, giúp khí huyết lưu thông, giảm căng thẳng và mất ngủ.

Một trong những nguyên nhân gây tăng cân là do mất ngủ, ngủ không đủ giấc. Chính vì vậy, việc đảm bảo chất lượng giấc ngủ sẽ hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Chiều tối

Thời điểm chiều tối là khoảng thời gian luyện tập thích hợp dành cho những chị em công sở. Theo đó, bạn có thể thực hiện những bài tập cường độ cao vào khoảng từ 4 - 6 giờ chiều. Các nghiên cứu cho thấy, cơ bắp và tim mạch hoạt động tốt nhất vào cuối ngày nên sẽ giúp đốt cháy calo nhanh chóng.

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Thời điểm buổi chiều cũng giúp giảm mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh: Internet

Sáng sớm sau khi thức dậy

Đây chính là thời điểm vàng trong ngày, bởi lẽ việc luyện tập vào lúc sáng sớm sẽ giúp giảm mỡ thừa hiệu quả cao gấp 3 lần bình thường. Kết quả của một cuộc khảo sát cho thấy, những người chạy bộ bằng máy tập thể dục trước bữa sáng sẽ đốt cháy nhiều hơn khoảng 20% mỡ thừa. Nguyên nhân là do lúc này cơ thể sẽ giúp kích thích chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng để tập luyện.

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Sáng sớm là thời điểm tốt nhất để giảm cân - Ảnh: Internet

Đặc biệt, tập thể dục lúc sáng sớm sau khi thức giấc không chỉ giúp đào thải độc tố qua tuyến mồ hôi mà còn giảm vòng eo và lượng lớn chất béo trong máu.

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