Một trong những vấn đề về da mà chúng ta hay phải đối mặt nhất đó chính là tình trạng mụn đầu đen xuất hiện dày đặc ở vùng cánh mũi. Hãy dõi bài viết dưới đây để biết được cách lột mụn đầu đen ở mũi.

Mụn đầu đen ở vùng mũi là một trong những loại mụn cứng đầu, gây to lỗ chân lông và mất thẩm mỹ cho gương mặt. Không những vậy, mụn đầu đen còn nằm sâu dưới lỗ chân lông nên việc loại bỏ chúng bằng phương pháp nặn sẽ khiến cho người bị mụn đau đớn hơn. Do đó, nhiều bạn tìm đến những cách lột mụn đầu đen ở mũi tại nhà hiệu quả mà không gây đau đớn. Bài viết này sẽ chia sẻ tới các bạn những phương pháp lột mụn đầu đen tốt nhất. Cách lột mụn đầu đen ở mũi đơn giản tại nhà - Ảnh minh họa: Internet Lột mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng Kem đánh răng chứa nhiều chất tẩy rửa nhẹ như sodium pyrophosphate giúp loại bỏ các vi khuẩn - một trong những tác nhân chính gây mụn, và làm lành những phần da bị hư tổn do mụn gây ra.

Để thực hiện lột mụn đầu đen ở mũi tại nhà với kem đánh răng, các bạn cần chuẩn bị một tuýp kem đánh răng loại màu trắng (lưu ý không sử dụng loại kem có màu). Trước khi thực hiện lột mụn bạn tẩy trang rồi rửa sạch mặt với sữa rửa mặt và nước ấm để lỗ chân lông giãn nở. Sau đó các bạn lấy một ít kem đánh răng, thoa đều lên vùng mũi, massage 1 phút và để khô trong khoảng 25 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh để lỗ chân lông se khít lại. Các bạn nên thực hiện cách này 2 lần/ngày trong khoảng 2-3 tuần liên tiếp để đạt hiệu quả trị mụn tốt nhất.

Lột mụn đầu đen ở mũi bằng trứng gà Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị cho quá trình lột mụn: 1 quả trứng gà, 1 nồi nước để luộc trứng và đá lạnh. Cách thực hiện: Bạn cho trứng gà vào nồi nước rồi bắt đầu đun đến sôi. Khi nước vừa sôi, các bạn dùng đũa khuấy đều theo vòng tròn để tạo thành xoáy nước và để cho quả trứng gà vào vị trí tâm điểm. Cách này giúp lòng đỏ trứng không bị lệch trong quá trình luộc. Sau khi khuấy chừng 1 phút thì tiếp tục đun thêm 5 phút rồi tắt bếp, không nên luộc trứng quá chín. Lấy muôi múc trứng ra và thả ngay vào bát nước đá lạnh, chờ khi nào sờ vào trứng thấy ấm thì đem đi bóc vỏ. Trứng gà luộc giúp lột mụn đầu đen - Ảnh minh họa: Internet Trước khi tiến hành lột mụn, bạn hãy tẩy trang rồi rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ được bụi bẩn trên da, giúp lỗ chân lông giãn nở. Dù bạn có trang điểm hay không thì vẫn nên tẩy trang vì đây là thao tác có thể lấy đi những bụi bẩn, bã nhờn và dầu thừa trên da mặt.

Tiếp đó, lấy quả trứng vừa bóc vỏ (trứng phải còn ấm) lăn lên vùng da mũi bị mụn đầu đen. Nhớ lăn thật kĩ vì mụn đầu đen cứng đầu và ở sâu trong lỗ chân lông. Bạn lăn đi lăn lại khoảng 5-7 phút cho đến khi quả trứng nguội hẳn thì dừng lại. Bạn có thể bóc lòng trắng trứng đi để thấy nhân mụn bị hút đi và dính vào trong lòng đỏ trứng.

Cuối cùng, rửa lại mặt bằng nước lạnh cho sạch và se khít lỗ chân lông. Thoa một ít gel lô hội lên vùng mũi để dưỡng da sau lột mụn. Thực hiện phương pháp này từ 2-3 lần/tuần để thu được kết quả nhanh chóng nhất. Lột mụn đầu đen ở mũi bằng chanh Chanh cũng là một trong những nguyên liệu từ thiên nhiên có tính chất giảm thâm, ngừa mụn rất tốt. Trong quả chanh có chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa tốt cho da. Axit tự nhiên có trong chanh sẽ giúp ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn gây nên mụn trứng cá. Bên cạnh đó, chanh cũng có tác dụng làm sạch lỗ chân lông bị bít tắc, giảm tình trạng sưng, tấy đỏ ở các nốt mụn, giúp bề mặt da trở nên mịn màng và sáng khỏe tự nhiên. Chanh có nhiều tác dụng tốt cho làn da - Ảnh minh họa: Internet Để loại bỏ mụn đầu đen ở mũi, các bạn có thể áp dụng một trong 3 phương pháp cực kì đơn giản từ chanh như sau: Cách 1: Tẩy trang rồi rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm. Chế hỗn hợp gồm nước cốt 1 quả chanh với nửa thìa cafe muối tinh rồi thoa đều hỗn hợp lên mũi. Giữ hỗn hợp trên mũi khoảng 20 phút sau đó rửa sạch lại bằng nước lạnh. Thực hiện khoảng 1-2 lần/tuần để đạt được hiệu quả như mong muốn. Lột mụn đầu đen với chanh và muối - Ảnh minh họa: Internet Cách 2: Trộn đều 3 thìa canh sữa chua cùng với 2 thìa canh bột yến mạch, 1 thìa cafe dầu ô liu và 1 thìa canh nước cốt chanh. Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp đồng nhất sau đó thoa lên vùng mũi, massage nhẹ nhàng rồi chờ khoảng 5 -7 phút và rửa sạch lại bằng nước lạnh. Thực hiện khoảng 1-2 lần/tuần để thấy rõ hiệu quả trị mụn. >>> Xem thêm: - Top 5 cách trị mụn đầu đen trên mũi bằng liệu pháp thiên nhiên hiệu quả nhất - Chuyên mục làm đẹp: Mụn đầu đen ở mũi làm sao hết? Mặt nạ lột mụn đầu đen từ chanh, dầu oliu, bột yến mạch, sữa chua - Ảnh minh họa: Internet Cách 3: Trộn đều hỗn hợp gồm nước cốt chanh và bột quế rồi bôi lên vùng da mũi đã được làm sạch, để qua đêm rồi rửa sạch với nước lạnh. Cũng giống như chanh, bột quế có tác dụng tẩy tế bào chết, diệt khuẩn và thu nhỏ lỗ chân lông. Vì vậy khi kiên trì thực hiện cách này từ 1-2 lần/tuần bạn sẽ thấy được hiệu quả rõ rệt. Lột mụn với nước chanh và bột quế - Ảnh minh họa: Internet Như vậy, bài viết trên đã chia sẻ tới các bạn một số cách lột mụn đầu đen ở mũi tại nhà vô cùng đơn giản và dễ thực hiện. Chúc các bạn thành công và sở hữu làn da mịn màng như mong muốn!

Trị mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng có thực sự hiệu quả? Mụn đầu đen là loại mụn mà bạn có thể dễ dàng xử lý tại nhà bằng những phương pháp đơn giản. Cùng tìm hiểu cách trị mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng trong bài viết sau đây.

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