Cách làm móng tay nhanh dài và đẹp tuyệt đối đừng bỏ lỡ

1. Luôn có một lớp sơn dưỡng trên cùng

Có bộ móng dài, sáng khỏe luôn là niềm mơ ước của nhiều bạn gái. Nếu đã áp dụng nhiều cách chăm sóc dưỡng móng phức tạp mà chưa có kết quả như ý thì hãy thử áp dụng các cách làm móng tay nhanh dài và đẹp đơn giản này.

Dưỡng ẩm sẽ giúp bộ móng và làn da tay của bạn đẹp tuyệt vời quanh năm, nên ưu tiên sử dụng các loại kem dưỡng da tay với các thành phần như glycol, dầu macadamia, bơ, ca cao. Làn da tay bạn mềm và ẩm hơn, móng tay cũng nhanh dài và khỏe hơn.

3. Dũa móng tay thường xuyên



Dũa móng giảm góc cạnh khi va chạm làm gãy móng

Việc dũa móng tay cho phép móng tay khỏe mạnh và giảm sự gãy. Dũa móng sẽ làm móng tay đi đều theo một hướng, tránh góc cạnh dễ gãy. Tuy nhiên lúc dũa móng tay chỉ nên đưa dụng cụ theo một hướng với lực nhẹ nhàng.

4. Muốn móng khỏe và nhanh dài hãy tránh hóa chất

Bạn có nhận thấy rằng móng tay trông gần như mờ đục sau khi lau nhà? Các hóa chất trong phần lớn các sản phẩm tẩy rửa đều có ảnh hưởng xấu đến móng tay, gây khô và hư hại. Thế nên bảo vệ móng tay khỏi các công việc nặng nhọc, tránh hạn chế va chạm và tiếp xúc hóa chất là việc nên làm. Kể cả khi rửa bát hay thực hiện công việc dọn dẹp, hãy nhớ đeo một đôi găng tay cao su là cách dễ dàng để ngăn chặn hư hại và giúp phát triển móng tay dài.

Đồng thời đừng quên loại bỏ những sơn móng tay đã dùng quá lâu. Nếu sơn móng tay đã lâu rồi thì bạn nên vứt nó đi.

5. Mẹo giúp móng nhanh dài và đẹp: Đừng cắt lớp biểu bì liên móng



Không cắt phần biểu bì liên móng để chăm sóc móng tay nhanh dài và khỏe hơn

Bất chấp những gì bạn có thể đã nghe thấy, cắt lớp biểu bì móng tay không bao giờ là một ý tưởng hay. Lớp biểu bì liên móng là lớp da bao phủ và bảo vệ phần mầm móng (đây là nơi các tế bào móng mới phát triển), vì vậy để móng tay nhanh và đẹp thì điều kiện tiên quyết là phải chăm sóc nó đúng cách và giữ cho lớp biểu bì còn nguyên vẹn.

Nếu loại bỏ lớp biểu bì liên móng hoàn toàn, các bạn sẽ để phần mầm móng tiếp xúc trực tiếp với vi trùng và vi khuẩn, điều này có thể dẫn đến nhiễm nấm, làm các tế bào móng yếu và giảm độ dài và khỏe của móng sau này.

6. Giữ ẩm cho lớp biểu bì liên móng khỏe

Thay vì loại bỏ lớp biểu bì hãy tập trung vào việc chăm sóc chúng. Để giữ cho lớp biểu bì khỏe mạnh, bảo vệ và phát triển các tế bào móng, nên giữ ẩm cho lớp biểu bì hàng ngày. Chúng cũng nên được mát xa một cách nhẹ nhàng một cách thường xuyên - một quá trình dễ dàng thực hiện nhất khi bạn tắm và chúng đã mềm ra.

7. Đừng dùng móng tay làm công cụ

Bạn có thể sẽ gãy móng khi gãi hoặc đơn giản là loại bỏ vật kẹt nào đó. Đừng nghĩ móng tay của bạn thật sự khỏe và cứng, nó cần nâng niu nhẹ nhàng để ngăn ngừa sự bong tróc. Hãy nhớ rằng, móng tay của bạn được tạo thành từ các lớp rất mỏng, điều đó có nghĩa là chúng cũng cần được nâng niu, không thể tạo lực quá mạnh với nó.

8. Giữ móng tay của bạn khô nhất có thể

Sau một thời gian dài ngâm tay trong nước, bạn sẽ nhận thấy móng tay của mình mềm hơn. Điều này là bình thường nhưng việc tiếp xúc lâu dài hoặc thường xuyên với nước sẽ làm suy yếu móng tay và khiến chúng dễ gãy rụng. Khi chúng trở nên mềm yếu, hãy hạn chế các công việc sử dụng đến móng tay, chờ đến khi chúng trở về bình thường.

9. Cẩn thận khi làm nail

Làm nail không chỉ làm ngắn mà còn làm hỏng các lớp sừng mỏng manh của móng tay. Vẫn biết nail sẽ giúp móng tay trông đẹp hơn nhưng lời khuyên ở đây, muốn móng tay nhanh dài, khỏe, đẹp thì đừng làm quá thường xuyên. Các hóa chất trong sơn móng tay và tẩy sơn móng tay không tốt cho móng tay, đặc biệt khi móng tay đã bị giòn.

10. Dinh dưỡng chăm sóc móng tay nhanh dài và đẹp



Bổ sung dinh dưỡng là cách làm móng tay nhanh dài đẹp hiệu quả

Giống như hầu hết các phương pháp làm đẹp khác, chế độ ăn uống có lẽ là yếu tố đóng góp lớn nhất đến sự phát triển của móng tay. Không thể không nhấn mạnh tầm quan trọng của một chế độ dinh dưỡng đa dạng đối với sức khỏe của móng. Ngay cả khi bạn trì hoãn việc chăm sóc móng tay tại trung tâm thẩm mỹ thì một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp nuôi dưỡng móng tay đẹp lâu dài, hiệu quả.

Một số chất dinh dưỡng quan trọng nhất cho sự phát triển và sức khỏe của móng bao gồm:

- Protein - Keratin, chất liệu cứng, bảo vệ móng tay, đó là lý do tại sao ăn đủ protein rất quan trọng đối với sự phát triển của móng. Đảm bảo bạn mức protein nạp mỗi ngày là 0,8g cho mỗi kg trọng lượng cơ thể.

- Trái cây và rau quả - Sản phẩm tươi chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm nhiều vitamin và khoáng chất.

- Magiê (có nhiều trong hạt bí ngô và sô cô la đen) giúp chống căng thẳng hoàn toàn tự nhiên, ngăn chặn những thứ như những đường vân xuất hiện trên móng tay của bạn.

- Hải sản như tôm và các loại động vật có vỏ khác chứa nhiều kẽm, rất cần thiết trong sản xuất sinh học của protein hình thành và duy trì độ cứng, khỏe mạnh móng tay.

- Biotin có tác dụng tăng độ dày móng, mà móng tay dày hơn có nghĩa là ít có khả năng bị gãy. Nếu bạn lo lắng mình không đủ chất, tại sao không thử bổ sung 2,5 mg Biotin mỗi ngày? Biotin có thể được tìm thấy trong một trong những thực phẩm yêu thích của nhiều người - trứng. Nó sẽ là cách làm móng tay nhanh dài và đẹp thật sự từ bên trong.

11, Hỏi và đáp xung quanh cách làm móng tay nhanh dài và đẹp

- Một tuần móng tay sẽ mọc dài khoảng bao nhiêu?

Móng trung bình mọc khoảng 2-3mm một tháng (khoảng 0,6mm mỗi tuần), tuy nhiên, một số người thấy móng của họ phát triển với tốc độ nhanh hơn hoặc chậm hơn nhiều.

- Vaseline có tốt cho móng tay không?

Có, Vaseline ngăn ngừa mất độ ẩm và nuôi dưỡng lớp biểu bì, giúp móng tay phát triển nhanh hơn.

- Kem đánh răng có giúp móng phát triển không?

Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy kem đánh răng có thể làm cho móng tay mọc nhanh hơn. Tuy nhiên, khi chà lên móng tay, nó làm trắng móng, cải thiện vẻ ngoài của móng tay sạch sẽ.

Học cách nuôi dưỡng và chăm sóc móng tay nhanh dài và đẹp một cách chính xác, và bạn sẽ có bộ móng tay khỏe đẹp, hồng hào như ý muốn.