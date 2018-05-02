Kích thích móng tay mọc nhanh chỉ sau 1 tuần không cần phải nối móng

Móng tay của bạn luôn ngắn cụt lủn và nếu có dài ra thì cũng bị xước gãy thì nhất định phải kích thích cho móng tay mọc dài ra để có được một bàn tay thon dài duyên dáng.

Trung bình, móng tay của bạn tăng khoảng 1/10 inch trong một tháng, tuy nhiên, tùy vào cơ địa từng người mà quá trình này có thể diễn ra nhanh hơn hoặc chậm hơn. Tốc độ mọc của móng tay hay tóc có thể bị cản trở bởi sự mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, thiếu hụt chất dinh dưỡng , rối loạn do sử dụng thuốc kháng sinh,...

Móng tay có cấu tạo tương tự như tóc, do đó để móng mọc dài ra, bạn cần bổ sung keratin giúp nuôi dưỡng móng, đồng thời sử dụng các sản phẩm giàu collagen tự nhiên cũng là một cách kích thích móng tay mọc nhanh hiệu quả.

Muốn kích thích mọc móng nhanh cần kết hợp chế độ ăn khoa học - Ảnh: Internet

Sẽ không có cách kích thích móng tay mọc dài nhanh nếu như bạn không có một chế độ ăn uống hợp lý, khoa học. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn ăn đủ protein, cắt giảm các chất như nicotine, uống đủ nước mỗi ngày và tuyệt đối không có thói quen cắn móng tay.

2. Cách làm móng tay dài nhanh bằng tỏi

Tỏi chứa lưu huỳnh có khả năng tạo độ cứng cho móng và kích thích mọc móng tay khá tốt. Cách làm cực đơn giản, bạn chỉ cần đun sôi 1 cốc nước khoảng 200ml, thêm 1 củ tỏi nghiền và 1 thìa cà phê cốt chanh vào đó. Tiếp tục vặn nhỏ lửa và đun sôi thêm 10 phút để các chất trong tỏi tiết đều ra nước, sau đó để nguội.

Bạn nên cất nước tỏi vào hũ kín và dùng tăm bông thoa đều lên toàn bộ móng tay từ đầu móng đến phần khóe móng sát với da tay mỗi tối trước khi đi ngủ để thấy hiệu quả móng tay mọc dài ra sau 1 tuần.

Tỏi có khả năng kích thích móng nhanh mọc dài và chắc khỏe - Ảnh: Internet

3. Làm dài móng bằng cà chua và dầu ô liu

Hàm lượng biotin và vitamin A có trong cà chua vừa kích thích mọc dài móng tay vừa giúp móng tay bóng khỏe. Bạn trộn 1 muỗng cà phê nước ép cà chua cùng với 1 muỗng cà phê dầu ô liu nguyên chất rồi ngâm móng tay vào dung dịch này khoảng 10 phút mỗi ngày cho đến khi móng có độ dài ưng ý.

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4. Ngâm móng với nước cam và tỏi

Nếu bạn sở hữu một bộ móng tay khô và dễ gãy thì nên thử công thức này. Sự kết hợp giữa cam, tỏi và dầu ô liu sẽ giúp nuôi dưỡng móng tay bạn chắc khỏe và sáng bóng.

Trộn 3 thìa cà phê nước cam, 3 nhánh tỏi đập dập và 5 giọt dầu ô liu. Bạn có thể dùng hỗn hợp này để xoa bóp móng tay từ 3-5 phút hoặc ngâm toàn bộ móng tay trong hỗn hợp rồi sau đó rửa sạch với nước ấm. Đừng quên thoa kem dưỡng tay và dưỡng móng sau khi ngâm móng.

5. Bổ sung chất đạm

Để kích thích móng mọc nhanh nên bổ sung thêm nhiều protein vào khẩu phần ăn mỗi ngày. Khi thiếu protein sẽ làm cho móng tay yếu đi. Khi bạn ăn thêm các thực phẩm như cá, thịt bò, trứng, các loại hạt.... sẽ bổ sung thêm nguồn protein dồi dào kích thích móng mọc nhanh và khỏe mạnh.

6. Dầu hạt lanh

Thành phần trong dầu hạt lanh có chứa các axit béo omega, vitamin, magie, kali... và rất nhiều protein cần thiết cho sự phát triển của móng tay. Bôi một chút dầu hạt lanh lên móng tay rồi massage nhẹ nhàng vài phút, thực hiện đều đặn hàng ngày bạn sẽ thấy ngay hiệu quả.

7. Đảm bảo máu lưu thông

Việc máu chảy vào các ngón tay sẽ giúp phát triển móng tay nhanh chóng. Nếu bạn gõ máy tính hàng ngày, chơi piano... hoặc cơ bản làm những gì liên quan đến bàn tay thì đó chính là cách giúp mình để móng mọc dài hơn.

Với 7 cách kích thích móng tay mọc nhanh trên, bạn hoàn toàn có thể áp dụng ngay tại nhà để móng tay bạn nhanh chóng dài và thon đẹp. Sau khi dưỡng được móng tay dài đẹp bạn hoàn toàn có thể làm móng tay tại nhà và vẽ những mẫu móng tay thật đẹp để giúp đôi tay thêm phần nổi bật hơn nhé!