Cách làm da mịn màng tự nhiên siêu tốc chỉ sau 7 ngày

Đừng lo, bài viết dưới đây sẽ mách bạn cách làm da mịn màng tự nhiên , hoàn toàn bằng các nguyên liệu từ thiên nhiên giúp bạn cải thiện làn da siêu tốc chỉ sau 7 ngày.

Làn da lão hóa bởi những dấu vết của thời gian, tuổi tác để lại như các vết chân chim, các nếp nhăn, các vết sạm nám, đồi mồi,... khiến bạn tự ti rất nhiều.

- Uống nước ít: Cơ thể thiếu nước, thiếu chất khoáng làm cho da không được căng bóng dễ chảy xệ. Chưa kể là uống nước ít cơ thể đào thải chất độc kém, chất độc sẽ tích tụ trên da khiến cho da yếu đi, dễ bị tổn thương và nhanh lão hóa.

Chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và trạng thái tinh thần ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của làn da. Dưới đây là các nguyên nhân từ bên trong và bên ngoài tác động làm cho da sạm đen và nhanh lão hóa:

- Ăn ít rau củ, hoa quả tự nhiên: Cơ thể thiếu các dưỡng chất và các nhóm vitamin tự nhiên làm trắng và mịn da cũng rất dễ làm cho da bị mất đi thần sắc, da sẽ dễ bị sạm đen và không được mịn màng, trắng sáng.

- Ngủ không đủ giấc: Ngủ không đủ giấc khiến cho tinh thần dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, làn da không được nghỉ mà phải làm việc quá nhiều khiến cho da không được khỏe và cũng rất nhanh bị lão hóa.

- Tinh thần không thoải mái: Tinh thần bức bối, buồn phiền, căng thẳng hay stress do áp lực công việc,... khiến cho da mặt bạn xệ xuống và hình thành rất nhiều nếp nhăn.

Tinh thần lo âu, mệt mỏi, căng thẳng là kẻ thù khiến làn da nhanh lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

- Khói bụi: Khói bụi, ô nhiễm môi trường, ánh nắng trực tiếp của mặt trời cũng khiến cho da bạn rất dễ bị tổn thương, lỗ chân lông da bị bít tắc và hình thành mụn mủ làm cho da sần sùi và đen đi.

- Rửa mặt quá nhiều: Rửa mặt quá nhiều trong một ngày khiến các tế bào da bị hư hỏng, tổn thương và các nếp nhăn xuất hiện sớm hơn.

Cách làm da trắng sáng, mịn màng tự nhiên

Dưới đây là các cách làm da mịn màng tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên rất an toàn, giúp bạn lấy lại vẻ đẹp cho làn da:

Thứ nhất, uống nước nhiều

Cơ thể đủ nước sẽ khiến cho da căng bóng và mịn màng hơn. Chưa kể là nước có tác dụng thanh lọc độc tố bên trong cơ thể giúp da giảm tải bớt việc thải độc khiến cho da khỏe hơn và sáng hơn.

Thứ hai, ăn nhiều rau củ quả

Đây là cách làm da mịn màng tự nhiên không mụn. Bởi trong rau củ quả chứa rất nhiều vitamin C và vitamin nhóm B làm trắng sáng và mịn màng da, giúp da khỏe mạnh để đẩy lùi và làm giảm quá trình hình thành mụn khiến cho da sần sùi.

Rau, củ, quả tươi là sản phẩm tự nhiên giúp da khỏe mạnh, trắng sáng, mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Thứ 3, cắt giảm đường và đồ ăn sẵn

Đường và đồ ăn sẵn cũng là nguyên nhân khiến cho da bạn bị chảy xệ và nhanh lão hóa. Bạn nên ăn đồ hữu cơ tươi sạch.

Thứ 4, sử dụng nước muối

Nước muối pha loãng để trị mụn trên da mặt hay vùng da lưng, ngực rất hiệu quả vì muối có tính năng kháng khuẩn. Đây là cách làm da mịn màng, không sần sùi vì mụn và giúp mụn không sưng tấy thêm mà xẹp đi rất nhanh.

Thứ 5, dùng chanh

Nước chanh muối pha loãng để rửa mặt là cách làm mịn da mặt sau mụn và làm trắng da. Cách này vừa ngăn ngừa mụn lại loại bỏ những vết thâm do mụn để lại khiến da trắng sáng hơn. Bạn nên kết hợp thêm kem dưỡng ẩm khi ở nhà và kem chống nắng khi đi ngoài đường.

Chanh tươi có tác dụng tuyệt vời trong việc làm đẹp và làm mịn màng làn da - Ảnh minh họa: Internet

Thứ 6, cây lô hội

Lô hội được coi là nguyên liệu “vàng” trong các nguyên liệu làm đẹp tự nhiên. Giống như chanh và muối, lô hội có tính năng kháng khuẩn, kháng viêm rất cao, hơn nữa còn có tác dụng chữa bỏng và chữa lành vết thương rất nhanh chóng. Vì vậy, lô hội còn được dùng để đắp mặt khi mặt bị mọc mụn và bị bỏng do ánh nắng mặt trời. Đây là cách làm mịn và trắng sáng da được rất nhiều chị em tin tưởng và áp dụng.

Lô hội, dược liệu “vàng” làm cho da trắng mịn - Ảnh minh họa: Internet

Thứ 7, dùng đá lạnh

Đá lạnh thoa đều trên da mặt giúp làm giảm sưng tấy mụn, se khít lỗ chân lông, cấp nước, cấp khoáng giúp da căng mịn, sáng bóng.

Thứ 8, uống ca cao

Trong cacao chứa rất nhiều chất flavonoid có tác dụng bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời và cải thiện tình trạng da nhăn nheo, kém đàn hồi.

Thứ 9, ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc để tinh thần thoải mái giúp da khỏe mạnh, mịn màng hơn. Hãy chọn tư thế ngủ thật thoải mái, thả lỏng để da không bị nhăn và giảm tình trạng lão hóa cho da.

Ngủ đủ giấc làm chậm quá trình lão hóa da, khiến da khỏe mạnh, đẹp mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Để có một làm da khỏe đẹp, mịn màng, bạn không chỉ nên chú ý cách làm đẹp ở bề mặt da bên ngoài mà còn cần chú ý cả cách làm đẹp từ bên trong. Tức là quan tâm đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý để da được tái sinh từ bên trong và căng tràn sức sống hơn.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn biết cách làm da mịn màng tự nhiên hiệu quả. Chúc bạn áp dụng thành công và sở hữu một làn da mịn màng, khỏe mạnh!