Nếu từ bỏ sớm những thói quen này, lỗ chân lông sẽ ngày càng thu nhỏ, da mịn màng căng bóng

Trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều chị em đang duy trì những thói quen xấu là nguyên nhân khiến lỗ chân lông to, hãy thay đổi ngay để bảo vệ làn da của mình.

Có nhiều nguyên nhân khiến lỗ chân lông to, dưới đây là 5 thói quen xấu điển hình hầu như ai cũng mắc phải trong sinh hoạt hàng ngày, chị em cần phải khắc phục ngay trước khi quá muộn. Không tẩy da chết Chu kỳ của làn da trong 10 – 14 ngày sẽ sản sinh ra các lớp sừng già hay còn gọi là da chết trên bề mặt da (là các lớp bụi bẩn tồn đọng trong sinh hoạt hàng ngày).

Không tẩy da chết sẽ gây hại cho da - Ảnh minh họa: Internet Chị em cần phải duy trì việc tẩy da chết từ 1 – 2 lần trong tuần, để loại bỏ các lớp cặn bẩn bám trên bề mặt da (sữa rửa mặt hàng ngày không làm sạch hết được). Tuy nhiên, nhiều chị em lại chủ quan không tẩy da chết thường xuyên, dẫn đến việc da bị nhiễm bẩn, là nguyên nhân gây mụn và lỗ chân lông to. Trang điểm trong lúc tập thể dục Khi tập thể dục, cơ thể bị đổ mồ hôi rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều chị em lại trang điểm khi tập thể dục, vô tình khiến cho làn da bị bít tắc lỗ chân lông, không tiết được bã nhờn trên da gây nổi mụn và là nguyên nhân khiến lỗ chân lông bị to.

Trang điểm khi tập thể dục khiến da bị nhờn rít - Ảnh minh họa: Internet Sờ tay lên mặt thường xuyên Thói quen xấu này rất nhiều chị em mắc phải mà không biết rằng, bàn tay là nơi có chứa nhiều vi khuẩn nhất, khi sờ lên mặt sẽ gây hại cho da và cho cả sức khỏe. Sờ tay lên mặt là một thói quen xấu - Ảnh minh họa: Internet Nghe điện thoại liên tục Nghe điện thoại là nhu cầu thiết yếu của mỗi người để phục vụ công việc, quan hệ cá nhân. Nhưng chị em có biết, nghe điện thoại liên tục trong ngày chính là nguyên nhân khiến lỗ chân lông bị to và nổi mụn? Màn hình điện thoại là thỏi nam châm hút các chất bẩn trong quá trình chúng ta sinh hoạt: ăn uống, di chuyển, làm việc… Màn hình điện thoại chứa rất nhiều vi khuẩn - Ảnh minh họa: Internet Mỗi khi nghe điện thoại, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào làn da khiến cho da bị tổn thương và nổi mụn, từ đó lỗ chân lông không bài tiết được các chất bẩn ra ngoài. Đi ngủ với lớp make up Hoạt động trang điểm khiến cho da bị bí và nặng mặt, sau một ngày hoạt động cần phải tẩy trang sạch sẽ để cho da được nghỉ ngơi. Việc lười tẩy trang và đi ngủ với lớp make up sẽ làm cho da bị nhiễm khuẩn, nhờn rít và khiến lỗ chân lông bị to. Không tẩy trang khi đi ngủ khiến da bị bít tắc lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet Tóm lại, nguyên nhân khiến lỗ chân lông bị to rất nhiều, tuy nhiên 5 thói quen xấu ở trên là phổ biến nhất. Vì vậy, để bảo vệ làn da luôn khỏe đẹp, chị em cần phải từ bỏ các thói quen này càng sớm càng tốt.

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