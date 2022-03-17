Cách khiến lông mi mọc nhanh và dài tự nhiên chẳng cần tốn kém, các nàng mau lưu lại ngay!

Làm đẹp 17/03/2022 15:30

Dầu hạnh nhân chứa các axit béo rất tốt để dưỡng ẩm và thúc đẩy sự phát triển của lông mi.

Cách khiến lông mi mọc nhanh và dài tự nhiên chẳng cần tốn kém, các nàng mau lưu lại ngay! - Ảnh 1

Một trong những mong muốn thường xuyên nhất của phụ nữ là có được hàng mi dài, dày và tự nhiên. Tuy nhiên, hầu hết chị em đều bị ám ảnh với việc có được hàng mi cong đến mức họ sử dụng các biện pháp can thiệp và điều trị thẩm mỹ, điều này theo thời gian có thể gây hại cho làn da, hoặc thậm chí gây ra những rủi ro lớn hơn.

May mắn thay, có những thủ thuật tại nhà để giữ cho lông mi cong tự nhiên mà không cần phải trang điểm hay dùng đến những dụng cụ nối mi phiền phức.

Vaseline

Cách khiến lông mi mọc nhanh và dài tự nhiên chẳng cần tốn kém, các nàng mau lưu lại ngay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

- Vaseline là một sản phẩm hoàn hảo để dưỡng ẩm và nuôi dưỡng mi. Hàm lượng vitamin E cao sẽ giúp cho mi dài và dày như ý. Chúng ta nên chọn loại Vaseline 100% nguyên chất và tự nhiên.

- Để sử dụng, chúng ta chỉ cần dùng ngón tay thoa lên toàn bộ phần gốc lông mi.

- Một lựa chọn khác là sử dụng một chiếc chải mi sạch thấm một chút vaseline và chuốt lên mi như đang chuốt mascara, bạn sẽ thấy từng sợi mi trông sẽ đậm dài và dày hơn .

Nha đam

Nhỏ một giọt gel nha đam lên đầu ngón tay và thoa lên lông mi, ấn nhẹ lên trên trong 30 giây, tất cả thao tác này sẽ làm cho mi cong. Theo cổng thông tin sức khỏe và sắc đẹp, PanoramaWeb, phải cẩn thận để gel nha đam không tiếp xúc với mắt vì nó có thể gây kích ứng.

Dầu hạnh nhân

- Nhỏ một vài giọt dầu lên miếng bông và vuốt nhẹ trên mi từ gốc đến ngọn.

- Nên được thực hiện vào ban đêm và với lông mi sạch.

- Dầu hạnh nhân chứa các axit béo rất tốt để dưỡng ẩm và thúc đẩy sự phát triển của lông mi.

Dầu thầu dầu

-Là một trong những bài thuốc phổ biến từ xa xưa và được sử dụng nhiều nhất.

-Dầu thầu dầu làm dài mi và thúc đẩy sự phát triển của cả lông mi và lông mày.

-Nhỏ ba giọt dầu lên một miếng bông, thoa trên lông mi và lông mày.

-Chúng ta cũng có thể sử dụng một miếng bông gòn, thấm dầu và thoa lên phần gốc của lông mi.

Nha đam và dầu thầu dầu

Cách khiến lông mi mọc nhanh và dài tự nhiên chẳng cần tốn kém, các nàng mau lưu lại ngay! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

- Trộn một muỗng cà phê gel nha đam nguyên chất với một muỗng cà phê dầu thầu dầu và thoa hỗn hợp này bằng một cây mascara sạch, từ gốc đến ngọn của lông mi

- Thoa hỗn hợp mỗi đêm trong một vài tháng, bạn sẽ thấy kết quả bất ngờ.

Dầu jojoba

- Theo Đại học Daegu Hàn Quốc, loại dầu này là một trong những chất tốt nhất để thúc đẩy sự phát triển của mi và giữ cho chúng ngậm nước một cách tự nhiên.

- Nên thấm một vài giọt lên miếng bông hoặc bông gòn và thoa lên gốc lông mi. Ngoài việc thúc đẩy sự phát triển, nó còn kích thích tuần hoàn và cải thiện độ cứng của mi.

* Khuyến cáo: Nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu trước khi áp dụng bất kỳ mẹo làm đẹp nào tại nhà.

Cách làm dài mi bằng vaseline và vitamin E cùng các nguyên liệu tự nhiên khác

Cách làm dài mi bằng vaseline và vitamin E cùng các nguyên liệu tự nhiên khác

Cách làm dài mi bằng vaseline thấy dễ nhưng lại khó, mi và phần da mí mắt khá nhạy cảm nên cần được vệ sinh sạch sẽ và dùng đúng cách.

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