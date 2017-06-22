Làm dài mi “thần tốc” ít chị em phụ nữ nào biết với thứ này

Làm đẹp 22/06/2017 17:38

Bạn luôn mặc cảm về hàng lông mi thưa thớt và ngắn ngũn của mình, bạn luôn phải “gắn” những cặp lông mi giả hoặc trang điểm thật kỹ để tạo điểm nhấn cho gương mặt trước khi ra ngoài.

Giờ đây, bạn hãy nói tạm biệt với hàng lông mi giả dày cộm đáng ghét kia vì công thức dưới đây sẽ giúp cải thiện và kích thích lông mi mọc dài và nhanh hơn chỉ trong vài tuần áp dụng.

Làm dài mi “thần tốc” ít chị em phụ nữ nào biết với thứ này - Ảnh 1

Lông mi dài và cong vút là niềm ao ước của phụ nữ.

Chỉ với 2 loại nguyên liệu dễ tìm, đơn giản không tốn kém chị em phụ nữ không còn tự ti với đôi lông mi của mình nữa.

Nguyên liệu

– 1-2 trái chanh.

– Dầu oliu.

Vỏ chanh giàu vitamin C, B, axit folic và các chất dinh dưỡng khác thúc đẩy sự tăng trưởng của lông mi.

Dầu oliu giàu vitamin E, axit oleic nuôi dưỡng và làm đậm lông mi.

Lưu ý, để phương pháp này phát huy công dụng làm dài mi, bạn hãy lựa những quả chanh tươi, sạch, không hóa chất.

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Vỏ chanh giàu vitamin kích thích dài mi.

Thực hiện

Bước 1: Rửa sạch bề mặt chanh bằng nước hoặc hỗn hợp có pha chút giấm táo.

Bước 2: Sau khi rửa, gọt lấy phần vỏ bên ngoài sao cho vừa đủ 1 muỗng canh vỏ chanh và cho vào hũ thủy tinh.

Bước 3: Tiếp theo đổ dầu oliu vào trong, vừa đủ ngập bề mặt vỏ chanh, đậy kín nắp. Ngâm trong vòng 1-2 tuần là có thể sử dụng được.

Cách sử dụng

Sau 1-2 tuần là bạn có thể sử dụng hỗn hợp này rồi. cách sử dụng rất đơn giản.

Bạn dùng một cây mascara loại không dùng nữa hoặc tăm bông nhúng vào hỗn hợp đã ngâm và chải đều lên hàng lông mi của mình trước khi ngủ.

Làm dài mi “thần tốc” ít chị em phụ nữ nào biết với thứ này - Ảnh 3

Vỏ chanh ngâm dầu oliu làm dài mi.

Để qua đêm, sáng hôm sau, rửa sạch bằng nước ấm. Chỉ trong vòng 3 tuần, lông mi của bạn sẽ dài trông thấy.

Nếu không thích, bạn cũng có thể dùng dầu oliu chải nhẹ lên lông mi, cách này đơn giản hơn nhưng hiệu quả khá bất ngờ.

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