Chẳng cần nối hay uốn độc hại, hãy chuốt thứ này mỗi tối, lông mi tự nhiên cong dài như búp bê

Làm đẹp cùng chuyên gia 26/07/2018 16:47

Học theo công thức làm serum tự nhiên từ Boldsky dưới đây, sau thời gian ngắn sử dụng bạn sẽ sở hữu lông mi cong dài như búp bê mà không cần nối hay uốn.

Lông mi cong dài là yếu tố giúp đôi mắt thêm phần to tròn, trong sáng. Để sở hữu được điều này, bạn có thể sử dụng công thức làm serum dưỡng mi từ nguyên liệu tự nhiên sau đây.

Công thức serum dưỡng dài mi 1

Cả tinh dầu hoa oải hương và tinh dầu hương thảo đều được biết đến với tác dụng tăng cường sự phát triển của tóc, lông mi hay lông mày hiệu quả. Hai loại tinh dầu này thúc đẩy lưu lượng máu trong nang tóc, do đó tăng tốc sự phát triển của lông mi, đồng thời giúp chúng trở nên cong dài tự nhiên.

Nguyên liệu cần có:

- 3 - 4 giọt tinh dầu oải hương 

- 2 giọt dầu hương thảo 

- 1 muỗng cà phê dầu hạnh nhân ngọt 

- 1 muỗng cà phê dầu thầu dầu

Cách thực hiện: 

Chuẩn bị một chiếc lọ mascara cũ, vệ sinh thật sạch, sấy khô. Cho lần lượt các thành phần vào trong lọ, đóng nắp và lắc đều để trộn lẫn các nguyên liệu lại với nhau.

Chẳng cần nối hay uốn độc hại, hãy chuốt thứ này mỗi tối, lông mi tự nhiên cong dài như búp bê - Ảnh 1
Dùng serum từ tinh dầu tự nhiên mỗi ngày giúp kích thích lông mi cong dài nhanh chóng - Ảnh: Internet

Mỗi tối, thoa một lớp mỏng serum đã thực hiện lên lông mi trước khi đi ngủ. Vào buổi sáng, lau sạch cặn bằng bông ướt. Bạn nên áp dụng phương pháp này mỗi ngày để nhanh chóng thấy được sự khác biệt.

Công thức serum dưỡng dài mi 2

Nguồn dưỡng chất trong dầu dừa hỗ trợ sự phát triển tối đa của lông mi. Ngoài ra, các đặc tính chống viêm của nguyên liệu này hỗ trợ diệt khuẩn, bảo vệ tế bào phát triển một cách tốt nhất. 

Trong khi đó, Vitamin E thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các nang tế bào, điều này giúp lông mi mọc dài vô cùng nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

- 5 - 6 giọt tinh dầu trà xanh 

- 2 viên nang dầu Vitamin E 

- ½ muỗng cà phê dầu dừa

Cách thực hiện:

Tách dầu ra khỏi viên nang Vitamin E, cho vào lọ mascara cũ đã vệ sinh kỹ lưỡng. Sau đó, thêm hai nguyên liệu còn lại vào, đậy nắp lọ và lắc đều trước khi sử dụng.

Cẩn thận thoa một lớp duy nhất serum này lên lông mi trước khi đi ngủ và vệ sinh sạch vào sáng hôm sau. Kiên trì áp dụng phương pháp này sau 4 - 5 tuần để có kết quả tốt nhất.

*Lưu ý: Cẩn thận trong quá trình áp dụng các loại serum dưỡng dài mi này, tránh làm dính vào mắt. Tốt nhất là sau khi thoa nên đợi khô hẳn rồi mới mở mắt ra. Ngoài ra, chỉ nên thoa một lớp dưỡng mi duy nhất cho mỗi lần áp dụng.

Chẳng cần nối hay uốn độc hại, hãy chuốt thứ này mỗi tối, lông mi tự nhiên cong dài như búp bê - Ảnh 2
Dầu dừa, Vitamin E đều là các nguyên liệu có khả năng dưỡng dài mi hữu hiệu, nhanh chóng - Ảnh: Internet

Ngoài việc nuôi dưỡng đôi mi cong dài tự nhiên, 2 công thức serum từ tinh dầu và Vitamin trên còn có tác dụng tương tự với lông mày, do đó, bạn có thể sử dụng nếu cần đến. 

Chăm chỉ sử dụng phương pháp này mỗi tối, bạn sẽ sớm sở hữu đôi mắt với hàng lông mi cong vút đầy thu hút.

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