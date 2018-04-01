Làm lọ 'thần dược' này để thoa mỗi tối, lông mi ngắn cỡ nào cũng cong dài như búp bê sau vài ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 01/04/2018 11:39

Chỉ cần làm theo cách dùng dầu dừa cực đơn giản này, lông mi ngắn hay thưa thớt cỡ nào cũng trở nên dài và cong vút như búp bê sau vài ngày.

Ngoài việc bảo vệ đôi mắt trước các tác nhân gây hại từ môi trường, lông mi cong vút còn giúp bạn gái thêm phần xinh xắn, điệu đà và quyến rũ. Ngoài phương pháp nối hay uốn đầy nguy hiểm, dùng dầu dừa theo cách dưới đây cũng mang đến hiệu quả làm lông mi cong dài vô cùng cao.

Làm lọ 'thần dược' này để thoa mỗi tối, lông mi ngắn cỡ nào cũng cong dài như búp bê sau vài ngày - Ảnh 1
Đôi mi cong dài giúp bạn gái thêm phần điệu đà và quyến rũ - Ảnh: Internet

Làm lông mi cong dài bằng dầu dừa

Từ rất lâu, phụ nữ Việt đã biết cách dùng dầu dừa để nuôi dưỡng mái tóc, lông mày và cả lông mi. Với nguồn dưỡng chất, Vitamin dồi dào, loại dầu này hỗ trợ tóc, lông mày, lông mi nhanh phát triển hơn, mọc dày và dài hơn. 

Đặc biệt, khi kết hợp với Vaseline, Vitamin E cùng dầu dừa, bạn sẽ sở hữu được loại "thần dược" làm lông mi dài cực kỳ nhanh chóng.

Bởi lượng axit, độ ẩm dồi dào trong Vaseline, Vitamin E giúp lông mi dài, chắc khỏe và có độ cong tự nhiên. Đặc biệt, các nguyên liệu tự nhiên trên đều chứa nguồn dưỡng chất hỗ trợ sự phát triển chắc khỏe, ngăn ngừa lông mi gãy rụng hiệu quả. 

Làm lọ 'thần dược' này để thoa mỗi tối, lông mi ngắn cỡ nào cũng cong dài như búp bê sau vài ngày - Ảnh 2
Thoa dầu dừa là một trong những cách làm lông mi dài và cong nhanh nhất - Ảnh: Internet

Ngoài ra, để đôi mi được nuôi dưỡng tốt nhất, bạn nên ăn nhiều thực phẩm hỗ trợ phát triển lớp sừng như hạt chứa dầu, thịt cá, thực phẩm giàu axit béo omega...

Cách làm lọ mascara dưỡng mi cong dài

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 muỗng canh dầu dừa

- 1 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh Vaseline

- 5 muỗng canh sữa tươi (không đường)

Làm lọ 'thần dược' này để thoa mỗi tối, lông mi ngắn cỡ nào cũng cong dài như búp bê sau vài ngày - Ảnh 3
Cách làm lông mi cong dài bằng dầu dừa, Vitamin E và Vaseline mang đến hiệu quả vượt trội - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Cho dầu dừa, Vitamin E, Vaseline đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ. Dùng muỗng đánh thật đều tay đến khi tất cả các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau, tạo thành hỗn hợp sền sệt. Tiếp đó, cho chúng vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp, tốt nhất là bạn nên chuẩn bị lọ mascara cũ đã vệ sinh sạch để tiện sử dụng.

Làm lọ 'thần dược' này để thoa mỗi tối, lông mi ngắn cỡ nào cũng cong dài như búp bê sau vài ngày - Ảnh 4
Kiên trì thoa hỗn hợp từ dầu dừa này mỗi tối là cách làm lông mi cong dài cực nhanh - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Bước 1: Hãy làm sạch vùng da quanh mắt trước khi áp dụng cách làm mi dài và cong này. Điều này giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn, đồng thời làm mờ quầng thâm mắt hiệu quả. 

Bước 2: Lấy hai miếng bông tẩy trang thấm vào sữa tươi không đường đã chuẩn bị rồi đặt lên hai mắt. Nằm thư giãn sau 10 - 15 phút thì rửa lại với nước mát.

Bước 3: Lấy lọ mascara đã thực hiện chuốt nhẹ lên lông mi trước khi đi ngủ. Giữ lớp dưỡng mi này qua đêm và vệ sinh thật sạch vào sáng hôm sau.

Vài bước thực hiện đơn giản, nguyên liệu tự nhiên lành mạnh, dễ tìm, còn chần chừ gì nữa mà bạn chưa áp dụng cách làm lông mi cong dài này. 

Vắt chanh chớ bỏ vỏ mà hãy thái thành sợi đem ngâm với thứ này, lông mi dài rậm như đi nối sau 1 tuần khiến ai cũng ưng hết nấc

Vắt chanh chớ bỏ vỏ mà hãy thái thành sợi đem ngâm với thứ này, lông mi dài rậm như đi nối sau 1 tuần khiến ai cũng ưng hết nấc

Dùng vỏ chanh để kích thích mi dài nhanh là một trong những bí kíp gia truyền của phụ nữ Ấn Độ từ xa xưa.

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