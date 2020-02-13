Cách bảo quản nước hoa đúng cách để giữ hương thơm được lâu

Dưới đây là cách bảo quản nước hoa đơn giản mà bạn có thể thực hiện.

Nước hoa dùng trong thời gian dài có bị bay mùi hay đổi màu không là thắc mắc của nhiều người. Nhiều người mê nước hoa, xem nước hoa như một loại mỹ phẩm không thể thiếu, tạo nên sự cuốn hút đối với người xung quanh. Do đó, nếu nước hoa bị bay hơi thì thật sự không còn tốt nữa, càng tiếc hơn khi đó là một lọ nước hoa đắt tiền. Để biết rõ hơn về cách bảo quản nước hoa , hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Đối với nước hoa được mua về, bạn thường có thói quen bỏ hộp giấy bên ngoài đi để đỡ vướng và mỗi lần dùng lại phải mở hộp ra. Tuy nhiên, chính chiếc hộp giấy chính là sự sắp đặt chủ ý được thiết kế bởi nhà sản xuất giúp bảo quản mùi hương tốt nhất mà bạn không hề hay biết. Do đó, đừng quên giữ lại chiếc hộp nhỏ xinh.

Hãy giữ lại vỏ hộp mỗi khi sử dụng nước hoa - Ảnh minh họa: Internet

Để nước hoa ở nơi ít hoặc không có ánh sáng

Các loại mỹ phẩm nói chung và nước hoa nói riêng đều nên đặt ở chỗ tránh sáng. Nguyên nhân là vì nếu tiếp xúc với ánh sáng cùng nhiệt độ cao, nước hoa sẽ biến chất. Do đó, bạn hãy để nước hoa vào trong hộc tủ hoặc kệ trang điểm, đảm bảo khô thoáng và kín đáo để bảo quản nước hoa tốt hơn.

Bảo quản nước hoa trong điều kiện nhiệt độ thấp

Nhiệt độ thấp sẽ làm cho tuổi thọ nước hoa kéo dài hơn. Bạn có thể đặt lọ nước hoa vào trong tủ lạnh để bảo quản. Tuy nhiên, bạn cần để vào một ngăn riêng để mùi thức ăn và các thực phẩm khác không bám vào chai nước hoa, nếu không nước hoa không những không thơm mà còn có mùi hôi khó chịu.

Tủ lạnh là nơi bảo quản nước hoa và các loại mỹ phẩm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Để nơi khô ráo

Môi trường ẩm ướt sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Do đó, khi để chai nước hoa trong nhà tắm, bạn sẽ vô tình khiến cho các vi khuẩn và nấm bệnh làm hư tổn các chất trong nước hoa, đồng thời giảm tuổi thọ của lọ nước hoa. Do đó, nếu tắm xong thì hãy ra ngoài rồi hẵng xịt nước hoa, đừng mang nó vào nhà tắm kẻo lại bỏ quên.

Không được để nắp lung tung

Nếu bỏ nắp chai nước hoa lung tung, bạn có thể làm thất lạc nó, khiến chai nước hoa bị hư hại nếu sử dụng các vật liệu khác che đậy thay thế. Không có nắp, nước hoa sẽ tiếp xúc trực tiếp với không khí và bị oxy hóa, mùi hương sẽ không còn được như lúc mới mua nữa. Do đó, hãy đóng kỹ chai ngay sau khi sử dụng để tránh làm mất nắp chai.

Hãy đậy nắp lại sau khi sử dụng nước hoa kẻo để mất - Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản nước hoa chiết

Một số chị em ưa chuộng sử dụng nước hoa chiết. Tương tự như cách bảo quản chai nước hoa thông thường, bạn cũng nên để lọ nước hoa chiết nơi ít ánh sáng mặt trời, nơi có nhiệt độ thấp và khô ráo, mát mẻ.

Dù các loại chai dùng để đựng nước hoa chiết đều được thiết kế ở dạng bình xịt nhưng nếu bạn di chuyển nhiều, hãy sử dụng bình chiết nhỏ, loại chuyên dụng. Không nền dùng bình nhựa sẽ khiến nước hoa biến chất rất nhanh.

Nên thường xuyên vệ sinh chai, lọ đựng nước hoa chiết. Khi xịt xong, hãy đậy nắp cho kín để tránh bụi bẩn xâm nhập vào bên trong bằng đường vòi xịt, khiến chất lượng nước hoa bị kém đi.

Có nên lắc nước hoa trước khi xịt?

Không nên lắc chai nước hoa trước khi sử dụng bởi nó không phải dạng sữa hay thuốc. Việc lắc nước hoa sẽ khiến nước hoa sủi bọt và nhanh hỏng hơn mà thôi.

Không nên lắc lọ nước hoa khi xịt - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng nước hoa đúng cách để giữ mùi hương lâu

Nên xịt nước hoa vào các vùng cổ tay, ngực, sau gáy, chân vì đây là những nơi mùi hương dễ khuếch tán và lan tỏa nhất.

Đưa chai nước hoa cách các bộ phận khoảng 15-20 cm rồi hẵng xịt, như vậy nước hoa sẽ phun sương đều và xa hơn. Khi xịt nước hoa vào cổ tay, không nên chà 2 cổ tay lại với nhau bởi làm như vậy sẽ khiến các phân tử nước hoa bị phá vỡ.

Vào mùa hè, hãy sử dụng lăn khử mùi 20 phút trước khi muốn xịt nước hoa.

Khi người đang ướt đẫm mồ hôi, không nên xịt nước hoa bởi mùi hôi sẽ bám lâu trên cơ thể hơn.

Khi người đang ướt mồ hôi, không nên xịt nước hoa - Ảnh minh họa: Internet

Không trực tiếp xịt nước hoa lên chỗ da hay tiếp xúc với ánh nắng bởi nó sẽ phá hủy các phân tử nước hoa, làm cho da bị kích ứng và gây ra tình trạng nám.

Nếu bạn muốn xịt lên tóc, chỉ nên xịt ở phần ngọn để giữ mùi tốt hơn.

Hy vọng những kiến thức chia sẻ trên đây về cách bảo quản nước hoa sẽ khiến bạn có thêm bí quyết giữ mùi lọ nước hoa lâu hơn. Hãy theo dõi website Phụ nữ và gia đình để đón đọc những bài viết bổ ích tiếp theo về làm đẹp và sức khỏe.