Khuôn mặt nhỏ gầy nên để kiểu tóc nào để che khuyết điểm?

Một trong những kiểu tóc cho mặt gầy gò má cao đó chính là kiểu tóc bob ngắn. Ưu điểm của nó là ăn gian về độ rộng của khuôn mặt, khiến cho khuôn mặt của bạn trở nên tròn trĩnh và đáng yêu hơn.

Mái tóc đóng một phần vô cùng quan trọng trong việc hoàn thiện vẻ đẹp hoàn hảo của người phụ nữ. Bạn đang không biết khuôn mặt nhỏ gầy nên để kiểu tóc nào cho phù hợp và che khuyết điểm tốt nhất? Đừng lo lắng, hãy tham khảo một vài mẫu tóc dưới đây, vừa thời trang , lại làm mềm mại các đường nét trên khuôn mặt của bạn một cách khéo léo. Cùng theo dõi bài viết sau!

Tóc ngang vai cụp đuôi không chỉ là một kiểu tóc cho mặt gầy mà còn được mệnh danh là kiểu tóc quốc dân. Bất cứ dáng mặt nào cũng có thể áp dụng với nó. Nếu bạn đang không biết khuôn mặt góc cạnh, người cao gầy nên để tóc dài hay ngắn thì đây có lẽ là một sự lựa chọn hợp lý nhất.Với kiểu tóc này, bạn chỉ cần cắt tóc đến tầm ngang vai uốn nửa vòng chữ C là được.

Những người có đường nét khuôn mặt gầy và gò má cao thường sẽ trông già dặn hơn so với tuổi tác. Tuy nhiên, nếu áp dụng kiểu tóc này, không những giúp bạn ăn gian về bề rộng khuôn mặt mà còn khiến cho bạn thêm phần trẻ trung và xinh đẹp hơn. Có một lưu ý đó là thay vì để mái bằng ngộ nghĩnh thì hãy thay bằng rẽ ngôi lệch đơn giản hoặc mái thưa bay bay quý phái nhé.

Nếu muốn thêm phần trẻ trung ngộ nghĩnh thì hãy chọn một màu nhuộm thật thời trang. Còn nếu như bạn muốn giữ gìn một phong cách sang trọng quý phái thì chỉ cần rẽ ngôi lệch một bên và giữ nguyên màu tóc đen nguyên thủy. Kiểu tóc này với dáng cúp chữ C phía dưới sẽ giúp che đi phần nhiều khuyết điểm trên khuôn mặt gầy gò của bạn.

Tóc ngang vai cụp đuôi rất dễ phối đồ, chính vì thế đây là sự lựa chọn của rất nhiều chị em phụ nữ. Độ phủ sóng và độ hot của nó chưa bao giờ có dấu hiệu giảm nhiệt trong nhiều năm gần đây.

Tóc ngang vai cụp đuôi luôn là một xu hướng thời thượng - Ảnh minh họa: Internet

Tóc dài uốn lượn nhẹ nhàng

Tóc dài lượn sóng nhẹ nhàng là một trong những đáp án cho câu hỏi mặt gầy nên để kiểu tóc nào. Khuôn mặt gầy, gò má cao thường đi liền với góc cạnh. Chính vì thế, một mái tóc dài uốn lượn nhẹ nhàng sẽ đóng vai trò làm mềm mại tổng thể các đường nét cứng nhắc đó.

Tóc dài lượn sóng nhẹ nhàng thường mang trong mình một sự thu hút cực kỳ đặc biệt. Những lọn tóc xõa nhẹ nhàng, sự mềm mại tự nhiên sẽ dung hòa tất cả các đường nét trên khuôn mặt bạn. Với kiểu tóc này, khi về nhà bạn sẽ mất một khoảng thời gian để chăm sóc, giữ nếp để tóc luôn mềm mại tự nhiên.

Tóc dài uốn lượn nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngang cằm uốn lượn hình sóng

Khuôn mặt nhỏ gầy nên để kiểu tóc nào? Nhiều chị em khá là băn khoăn không biết nên lựa chọn kiểu tóc như thế nào để che cho bằng hết những khuyết điểm trên gương mặt của mình. Tóc ngang cằm (hoặc dài hơn một chút) uốn lượn hình sóng là một gợi ý cực kỳ hay ho. Kiểu tóc này vừa mang đến vẻ trẻ trung năng động, lại góp phần không nhỏ vào việc “làm đầy” khuôn mặt của bạn.

Tóc lượn sóng có một đặc điểm khá là đặc biệt - sự mềm mại một cách tự nhiên. Đó chính là tất cả những điều mà những cô nàng sở hữu khuôn mặt gầy, gò má cao góc cạnh cực kỳ cần. Sự bất quy tắc của các lọn tóc lượn sóng lại là vũ khí lợi hại cho các cô nàng dung hòa tổng thể nhan sắc.

Tóc ngang cằm uốn lượn hình sóng bồng bềnh gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tóc dài sóng to rẽ ngôi lệch

Nếu bạn đang sở hữu một khuôn mặt góc cạnh cùng một mái tóc khá mỏng thì có lẽ tóc dài sóng to rẽ ngôi lệch chính là một gợi ý cực kỳ hay ho và táo bạo. Sóng to tạo nên độ bồng bềnh và cực kỳ hấp dẫn cho các cô nàng. Lại kết hợp với việc rẽ ngôi lệch sẽ che đi được rất nhiều khuyết điểm trên khuôn mặt gầy gò của bạn, giúp bạn tự tin và xinh đẹp hơn rất nhiều. Kiểu tóc này cũng giúp bạn trông quyến rũ hơn đó.

Tóc dài sóng to rẽ ngôi lệch quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những đáp án cực kỳ thuyết phục cho câu hỏi “Khuôn mặt nhỏ gầy nên để kiểu tóc nào?”. Ông bà ta ngày xưa nói rất đúng, cái răng cái tóc là gốc con người, phụ nữ muốn đẹp thì phải biết tự làm đẹp cho chính bản thân mình. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết tìm cách che đi khuyết điểm của mình. Chúc chị em phụ nữ luôn tự tin tỏa nắng, đầy sức sống hơn với kiểu tóc ưa nhìn.