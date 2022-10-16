Các thực phẩm chứa kẽm là cứu tinh cho làn da mụn mà không phải ai cũng biết, nghe công dụng mới bất ngờ

Những năm gần đây, kẽm dần trở thành một thành phần phổ biến nhờ những lợi ích sức khỏe và sắc đẹp đáng kinh ngạc. Kẽm đặc biệt có lợi cho những người có làn da nhờn vậy nên nó thường xuất hiện trong sữa rửa mặt và toner dành cho da nhờn. Ngoài ra, bạn còn có thể bổ sung kẽm thông qua chế độ ăn uống.

Theo các chuyên gia, kẽm có thể kết hợp với các vitamin và khoáng chất khác để điều trị những thương tổn trên da và nếu được sử dụng đúng cách sẽ có tác dụng làm giảm mụn. Kẽm khi được kết hợp với các acid beta và acid alpha có thể làm giảm tình trạng mẩn đỏ, làm thông thoáng lỗ chân lông và tiêu diệt vi khuẩn gây mụn.

Bản thân kẽm không phải là chất chống oxy hóa nhưng nó lại có khả năng mang đến lợi ích chống oxy hóa cho da. Kẽm đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ làn da chống lại các gốc tự do trong môi trường và bảo vệ lipid của da để giúp da khỏe mạnh hơn. Nhờ có đặc tính chống viêm, khi được kết hợp với các chất chống oxy hóa, nó sẽ giúp da chống lại các tổn thương xảy ra do quá trình oxy hóa (viêm, kích ứng). Ngoài ra, khả năng kháng khuẩn, làm se và bảo vệ da của kẽm còn rất có lợi cho người có làn da mụn. Giúp cải thiện chức năng miễn dịch của cơ thể và ngăn ngừa phản ứng viêm gây ra mụn trứng cá.

Kẽm còn có tính chất bảo vệ, đó là lý do đây là thành phần không thể thiếu trong kem chống nắng. Kẽm có khả năng phản xạ tia UV chiếu vào làn da cũng như tạo ra lớp rào chắn bảo vệ cho làn da bạn. Kẽm là một trong hai khoáng chất tự nhiên có khả năng bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời (kẽm oxit và titan dioxit), góp phần làm chậm quá trình lão hoá làn da và giảm nguy cơ mắc ung thư da.

Vậy bạn nên ăn những loại thực phẩm nào để bổ sung kẽm?

Các loại hạt dinh dưỡng

1. Hạt bí ngô

Một thìa hạt bí ngô chứa 2,2 miligam kẽm, tương đương 28% lượng khuyến nghị cho một phụ nữ trưởng thành. Ngoài ra, lượng hạt này này cũng cung cấp 8,5 gam protein nên rất có lợi cho sức khỏe tổng thể, làn da và tóc của bạn. Nếu bạn không thể ăn hạt bí ngô trực tiếp thì có thể thêm một muỗng canh vào sinh tố, salad, thức ăn mặn.

2. Yến mạch

Nửa chén yến mạch chứa 1,3 mg kẽm, chiếm khoảng 16% nhu cầu hàng ngày đối với phụ nữ. Bạn có thể nấu cháo yến mạch hoặc trộn yến mạch với trái cây, sữa chua.

3. Đậu gà

Mặc dù hầu hết các loại đậu và cây họ đậu đều chứa kẽm nhưng đậu gà lại là loại dồi dào nhất. Một chén đậu gà luộc cung cấp hơn 30% nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Đậu gà còn là nguồn cung cấp chất xơ và protein chay tuyệt vời. Ăn đậu gà luộc giữa các bữa ăn là cách đơn giản giúp bạn duy trì lượng đường trong máu và năng lượng khỏe mạnh.

4. Hạt điều

Trong 1 ounce hạt điều (28.34 gr) chứa khoảng 1.7 mg kẽm. Bên cạnh đó, dù hạt điều là một trong những loại hạt có hàm lượng carbohydrate, chất xơ thấp, nhưng chúng lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa. Chúng bao gồm vitamin E, K và B6, cùng với các khoáng chất như đồng, phốt pho, magiê, sắt và selen. Tất cả đều rất quan trọng đối với nhiều chức năng cơ thể mà chúng ta cần đến.

5. Đậu trắng

Nửa lon đậu trắng có khoảng 1.75 mg kẽm. Đậu trắng là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng vì chứa nhiều chất xơ và protein. Đây cũng là nguồn thực phẩm cung cấp nhiều vi chất dinh dưỡng, bao gồm folate, magie và vitamin B6. Hơn nữa, đậu trắng có nhiều chất chống ôxy hóa polyphenol, chống lại quá trình ôxy hóa trong cơ thể bạn. Điều này có thể giúp bạn chống lại các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư.

Các loại hải sản và thịt động vật

1. Hàu

Một con hàu cỡ vừa chứa khoảng 7.2 mg kẽm. Hàu có lượng calo thấp nhưng vẫn chứa đầy chất dinh dưỡng, bao gồm protein, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất. Hơn nữa, kẽm và vitamin B12 và D cũng có tác dụng chống ôxy hóa, tăng lợi ích bảo vệ của hàu thậm chí cao hơn.

2. Cua

Cua là một trong những nguồn thực phẩm giàu kẽm nhất. Một khẩu phần cua chứa khoảng 7 mg kẽm (88% nhu cầu hàng ngày). Mặc dù lượng kẽm chính xác phụ thuộc vào loại cua mà bạn ăn nhưng nhìn chung cua là loại thực phẩm không thể bỏ qua nếu bạn đang cần kẽm.

3. Thịt bò

3 ounce thịt bò sẽ cung cấp 6.7 mg kẽm. Thịt bò chủ yếu gồm có protein, vitamin, chất khoáng và chất béo. Thịt là nguồn cung cấp protein có vai trò chính trong xây dựng cơ bắp. Một trong những chất nổi bật nhất đó là creatine. Đây là chất có hàm lượng dồi dào trong thịt. Creatine có vai trò như nguồn năng lượng cho cơ bắp.

4. Gan gà

1 ounce gan gà mang đến 1.1 mg kẽm. Gan gà chứa nhiều dưỡng chất như folate, sắt, vitamin C, vitamin A và vitamin B12. Vitamin A có vai trò giúp sáng mắt và bảo vệ thị giác, tăng cường hệ miễn dịch và giúp các cơ quan hoạt động bình thường.