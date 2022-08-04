Xu hướng 'yếm thắm lụa đào' lên ngôi, phái đẹp đua nhau học cách diện áo yếm của các mỹ nhân Việt

Nắm bắt những điều này, các mỹ nhân Việt cũng 'đua nhau' đọ sắc với áo yếm. Người hâm mộ liên tục được chứng kiến những màn đọ dáng thời trang 'đã mắt' do các mỹ nhân mang lại.

Cơn sốt áo yếm đã kéo dài từ năm ngoái cho đến tận năm 2022. Áo yếm là một trong những item cực hot vào mùa hè, được chị em thi nhau lăng xê. Có rất nhiều kiểu áo yếm với đủ mọi họa tiết, kiểu dáng cho các nàng lựa chọn. Dù chị em theo đuổi style "nàng thơ" hay style quyến rũ đều có thể diện áo yếm và ghi điểm mặc đẹp một cách tuyệt đối.

Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên đã gây trầm trồ với nhan sắc và phong cách thời trang vô cùng ấn tượng. Cô chọn cho mình một thiết kế dáng yếm cách điệu khá táo bạo, đi kèm chân váy lụa tông xuyệt tông màu đỏ cực bắt mắt.

Là một trong những Hoa hậu có gu ăn mặc thời thượng, cô nàng đã nhanh chóng diện áo yếm đang là xu hướng hiện nay. Cách phối đồ tinh tế giúp cô nàng trở nên đa dạng, bắt mắt. Cô phối xen kẻ giữa nét truyền thống và hiện đại, tổng thể cứ ngở không hợp nhưng lại hài hòa đến bất ngờ, giúp nàng hậu trở nên vô cùng thời thượng. Không chỉ vậy, thiết kế đã giúp cô khoe trọn vòng 2 thon gọn, săn chắc. Tấm lưng trần trắng mịn cũng được cô khoe nốt vô cùng quyến rũ. Lối make up hiện đại, sắc sảo tôn lên vẻ đẹp sắc nét, góc cạnh của nàng hậu.

Áo yếm truyền thống cùng lối make up hiện đại giúp nàng hậu trở nên vô cùng thời thượng. - Ảnh: FBNV

Thân hình thon gọn, khỏe khoắn của nàng hậu khiến nhiều chị em ao ước. - Ảnh: FBNV

Chiếc áo yếm giúp nàng hậu khoe triệt để tâm lưng trần nuột nà, trắng mịn. - Ảnh: FBNV

Minh Tú

Trong một sự kiện gần đây, siêu mẫu Minh Tú cũng 'chơi lớn' khi khoe thân hình hoàn hảo trong chiếc áo yếm độc đáo. Thiết kế giúp người đẹp khoe trọn tấm lưng trần nuột nà và đường rãnh lưng gợi cảm. Minh Tú đặc biệt chăm chút cho phần làm tóc, kết hợp với màu son đỏ đậm tạo nên sự hài hòa cho tổng thể và làm bật lên nét Á đông theo đúng concept của sự kiện. Cô nàng cũng tinh tế khi lựa chọn phụ kiện phù hợp với trang phục. Nhìn tổng thể cứ ngỡ 'nàng Tấm' đi lễ hội nhưng 'nàng Tấm' này lại vô cùng phá cách và quyến rũ, khiến người hâm mộ phải xuýt xoa vì vẻ đẹp quá sắc nét.

Minh Tú khoe dáng trong chiếc áo yếm cách điệu. - Ảnh: FBNV

Nữ siêu mẫu toát lên vẻ kiêu sa, thần thái quyến rũ khiến người đối diện cũng phải 'chết mê' trước nhan sắc cực nét này. - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh

Là người chơi hệ đồ hiệu và năm bắt xu hướng thờ trang nhanh chóng, thiết kế này cũng không thể khiến 'nữ hoàng nội y' ngó lơ bởi độ sexy mà thiết kế này mang lại. Cách đây ít ngày, Ngọc Trinh đã 'chiêu đãi' người hâm mộ bằng một bộ ảnh theo phong cách táo bạo thường thấy. Thay vì diện những trang phục ngắn cũn hay cắt trước hở sau, cô nàng chọn cho mình thiết kế dáng yếm được cách điệu từ trang sức. Item với những khoảng hở 'cháy mắt' được Ngọc Trinh phối với quần jeans, túi xách và giày cao gót đính đá lấp lánh, sang trọng. Chiếc áo yếm qua tài phối đồ tinh tế của người đẹp Trà Vinh mang lại cảm giác hiện đại, sang trọng, không còn vẻ thùy mị mềm mại vốn có của lụa mềm. Làm tôn lên thân hình nóng bỏng của người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Áo yếm trở nên cách tân khi phối cùng quần jean, túi xách và giày cao gót. - Ảnh: FBNV

Cách phối đồ độc lạ giúp Ngọc Trinh trông vô cùng sành điệu. - Ảnh: FBNV

Tấm lưng trần được khoe trọn, đường cong chữ S rõ rệt khiến nhiều chị em phải ganh tỵ vì quá nuột. - Ảnh: FBNV

Bảo Anh

Có thể nói, áo yếm là một trong những item yêu thích của Bảo Anh. Loại trang phục này được nữ ca sĩ tận dụng triệt để mỗi lần đi bar biểu diễn. Tuy nhiên, đôi khi cô cũng vướng vào những tranh cãi vì trang phục quá 'kém vải'.

Bảo Anh dành sự ưu ái cho nhiều thiết kế cách tân áo yếm mỗi khi đi diễn bar. - Ảnh:FBNV

Trong một buổi diễn, nữ ca sĩ đã diện idem đậm chất thời trang hiện đại, chân váy ngắn được kết hợp với áo yếm ngắn cũn không gây phản cảm người nhìn mà ngược lại còn khiến cô nàng khoe trọn được thân hình nuột nà, thon gọn, tấm lưng trần quyến rũ chính là điểm 'ăn tiền' của Bảo Anh.

Tấm lưng nhỏ nhắn, thon gọn là điểm quyến rũ 'chết người' của nữ ca sĩ. - Ảnh: FBNV

Trang phục diễn 'kiệm vải', lỏng lẻo khiến fan lo lắng cho nữ ca sĩ. - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng trang phục không phù hợp với việc đi diễn bởi chiếc áo ngắn cũn, 'kém vải' và vô cùng mong manh, có thể khiến nữ ca sĩ gặp sự cố trang phục bất cứ lúc nào.

Không thể phủ nhận nét truyền thống, mềm mại của áo yếm từ ngày xưa đã được phụ nữ tôn vinh. Theo thời gian, áo yếm cũng dần được phá cách hơn, hiện đại và sang trọng hơn. Nét mềm mại quyến rũ vốn có của áo yếm dù vẫn được giữ nguyên nhưng đã được điểm thêm những cách tân mới mẻ, có thể trông cá tính, năng động, cũng có thể sang trọng, quí phái.

Nét quyến rũ mà áo yếm đem lại chính là giúp người mặc có lợi thế khoe được tấm lưng trần nuột nà vốn có của người phụ nữ. Có lẽ điểm quyến rũ đó đã thu hút các mỹ nhân Việt 'can đảm' để diện loại trang phục 'kiệm vải' này tại các sự kiện lớn nhỏ.