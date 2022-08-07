Bùng phát mụn vòng 3 được giải quyết triệt để nếu bạn nắm gọn những bí kíp 'thần sầu' này

Vòng 3 có lỗ chân lông giống như các vùng da khác trên cơ thể. Khi lỗ chân lông bị tắc nghẽn, nó có thể dẫn đến nổi mụn.

Những người bị mụn ở những nơi khác trên cơ thể cũng thường bị nổi mụn ở vòng 3. Mụn trứng cá thông thường có thể nổi lên trên ngực, vai, lưng và vòng 3.

Nếu bạn bị mụn trứng cá lan rộng, hãy đến gặp bác sĩ da liễu. Mụn cơ thể thường cần được điều trị bằng thuốc theo toa.

2. Viêm nang lông

Viêm nang lông là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra mụn đỏ, sưng tấy trên vòng 3.

Bạn có các nang lông trên gần như tất cả các vùng da của bạn, bao gồm cả ở vòng 3. Nếu nang lông bị kích thích, nó sẽ đỏ và sưng lên. Các vết sưng tấy có thể tạo thành đầu trắng trông giống như mụn bọc. Các vết sưng cũng có thể gây đau hoặc ngứa, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Viêm nang lông có thể phát triển ở bất kỳ vị trí nào trên da. Dưới đây là một vài lý do tại sao:

Ma sát do quần áo bó sát có thể gây kích ứng các nang lông

Mồ hôi kích thích các nang lông

Áo lót làm từ chất liệu không thoáng khí (như nylon hoặc polyester) có thể giữ độ ẩm trên da của bạn, gây kích ứng các nang lông của bạn (ngay cả khi bạn không đổ mồ hôi nhiều)

Các nang tóc có thể bị nhiễm vi khuẩn như Staphylococcus aureus hoặc Pseudomonas aeruginosa

hoặc Một loại viêm nang lông cụ thể (viêm nang lông trong bồn tắm nước nóng) có thể xảy ra nếu bạn dành thời gian trong bồn tắm nước nóng hoặc hồ bơi, đặc biệt nếu nó không được duy trì nhiệt độ tốt.

3. Dày sừng Pilaris

Những nốt sần sùi, thô ráp trên vòng 3 cũng có thể là bệnh dày sừng pilaris. Đây là một tình trạng rất phổ biến gây ra các mụn nhỏ có màu da hoặc đỏ trên bề mặt da.

Ảnh minh họa: Internet

Da có thể trông giống như mụn nhỏ hoặc nổi da gà. Bạn chỉ có thể nhận thấy những vết lồi này khi bạn lướt tay qua chúng.

Mặc dù nó gây khó chịu, nhưng bệnh dày sừng pilaris là một tình trạng vô hại. Các vết sưng da dày sừng phát triển khi protein tạo thành một lớp bảo vệ trên bề mặt da (keratin) tích tụ xung quanh lỗ chân lông. Khi chất sừng tích tụ, nó có thể tạo thành một phích cắm cứng, tạo ra vết sưng tấy mà bạn nhìn thấy và sờ thấy.

Keratosis pilaris thường phát triển ở vòng 3, mặt sau của cánh tay trên và mặt trước của đùi. Trẻ em thường bị dày sừng pilaris trên mặt (thường là ở má).

Không có nguyên nhân cụ thể nào gây ra bệnh dày sừng pilaris, mặc dù nó có xu hướng xảy ra trong gia đình. Tình trạng này có xu hướng trở nên tồi tệ nhất trong thời thơ ấu và những năm thiếu niên nhưng mất dần theo thời gian.

4. Nhọt (Áp xe da)

Nếu bạn có một mụn rất lớn, đau hoặc một đám mụn lớn ở vòng 3, bạn có thể bị nhọt (áp xe da). Nhọt phát triển khi nang lông bị nhiễm trùng.

Nhọt bắt đầu nhỏ và có thể nhanh chóng phát triển thành mụn lớn. Nó cũng gây đau rất nhiều. Mụn nhọt có thể hình thành ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể và vòng 3 là vị trí thường gặp.

Staphylococcusvi khuẩn là nguyên nhân phổ biến nhất của mụn nhọt, nhưng vi khuẩn như Streptococcushoặc Pseudomonasvi khuẩn cũng có thể gây ra chúng. Hiếm gặp, nhưng nhiễm nấm cũng có thể gây ra mụn nhọt.

Điều trị mụn nhọt ở vòng 3

Nếu nổi mụn ở vòng 3, bạn có thể thực hiện các bước để làm sạch mụn ở vòng 3 và có thể ngăn ngừa nó.

1. Benzoyl Peroxide

Không phải tất cả mụn ở vòng 3 đều là mụn cần điều trị chuyên sâu, bạn thường vẫn có thể điều trị chúng bằng các sản phẩm trị mụn không kê đơn (OTC).

Ảnh minh họa: Internet

Sữa tắm hoặc xà phòng xà phòng làm từ benzoyl peroxidelà những lựa chọn tốt nhất cho mụn ở vòng 3. Bạn có thể mua các sản phẩm này tại hiệu thuốc hoặc cửa hàng lớn mà không cần đơn.

Benzoyl peroxide hoạt động tốt nhất đối với các vết sưng tấy như viêm nang lông. Để sử dụng, hãy nhẹ nhàng thoa xà phòng lên tất cả các khu vực bị ảnh hưởng mỗi khi bạn tắm, sau đó rửa sạch.

2. Kem tẩy tế bào chết cho da

Ảnh minh họa: Internet

Giữ cho các nang lông không bị tắc nghẽn sẽ giúp làn da của bạn luôn mịn màng. Tẩy da chết thường xuyên là chìa khóa sở hữu làn da sạch sẽ mịn màng. Kem tẩy tế bào chết giúp tăng tốc độ thay đổi tế bào trong khi vẫn giữ ẩm cho da và chúng đặc biệt hữu ích đối với bệnh dày sừng pilaris.

Nếu mụn trứng cá ở vòng 3 của bạn nhẹ, các loại kem không kê đơn có chứa axit glycolic, axit lactic hoặc axit salicylic sẽ hữu ích. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể cần dùng các loại kem kê đơn có chứa tretinoin (một dạng tổng hợp của vitamin A).

3. Thuốc kháng sinh tại chỗ hoặc uống

Nếu mụn ở vòng 3 của bạn rất đỏ, sưng và đau và các phương pháp điều trị tại nhà không đỡ, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Nếu bạn bị nhiễm trùng nặng, bạn có thể cần dùng thuốc kháng sinh tại chỗ hoặc đường uống.

4. Chườm ấm

Ảnh minh họa: Internet

Bạn thường có thể chữa lành mụn nhọt bằng cách điều trị tại nhà. Chườm ấm có thể giúp nhọt "se đầu" và tiêu đi. Một khi chúng đã "cạn kiệt", chúng sẽ được chữa lành.

Nếu mụn nhọt của bạn không thuyên giảm sau vài ngày, hãy đến gặp bác sĩ. Họ có thể rạch một đường nhỏ để dẫn lưu nhiễm trùng (lancing). Đừng bao giờ cố gắng tự châm chích nốt mụn cho mình.

Làm thế nào để ngăn ngừa mụn nhọt ở vòng 3

Bất cứ ai cũng có thể gặp tình trạng mụn ở vòng 3. Mặc dù không phải lúc nào bạn cũng có thể ngăn ngừa mụn ở vòng 3, nhưng có một số điều bạn có thể làm để làm cho chúng ít nổi lên:

Tắm sau khi đổ mồ hôi: Mồ hôi có thể gây kích ứng các nang lông và khiến da bạn dễ nổi mụn. Tránh mặc quần áo tập luyện ướt đẫm mồ hôi và tắm ngay khi có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyển sang đồ lót bằng vải cotton: Chất liệu cotton thoáng khí tốt hơn chất liệu tổng hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch nhẹ nhàng: Việc chà xát sẽ gây kích ứng các nang đã bị viêm và làm cho mụn đỏ và to hơn. Thay vào đó, hãy tẩy tế bào chết bằng sữa tắm hoặc kem có chứa các thành phần làm mịn da như axit alpha hydroxy.

Việc chà xát sẽ gây kích ứng các nang đã bị viêm và làm cho mụn đỏ và to hơn. Thay vào đó, hãy tẩy tế bào chết bằng sữa tắm hoặc kem có chứa các thành phần làm mịn da như axit alpha hydroxy. Đừng nặn hoặc chọt vào những vết mụn: Rờ và nặn mụn có thể khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn cũng như làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Rờ và nặn mụn có thể khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn cũng như làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Tránh mặc quần áo bó sát: Ma sát do quần bó sát có thể gây kích ứng da và làm bùng phát mụn.

Theo Verywell Health