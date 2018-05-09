Bỏ túi ngay cách trị tóc bết dầu đơn giản, cực hiệu quả 2018

Làm đẹp 09/05/2018 09:29

Mái tóc của bạn hay bị bết dầu. Bạn cảm thấy thật ngứa ngáy khó chịu và mất tự tin. Để giúp bạn có cách bảo vệ và chăm sóc tóc dầu hiệu quả, sau đây hãy cùng Phụ Nữ và Gia Đình khám phá cách trị tóc bết dầu đơn giản, cực hiệu quả.

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Tóc bết dầu và da đầu nhờn  là nỗi ám ảnh của không ít người -Ảnh: Internet

Tóc bết dầu khiến bạn khó tạo được sóng tóc bồng bềnh như ý. Đây cũng là nguyên nhân gây viêm da đầu cho nhiều người và còn chiếm tới 80% các trường hợp rụng tóc, hói đầu.  

Để tìm ra cách xử lý tốt nhất, trước tiên bạn cần hiểu rõ về nguyên nhân gây bết dầu mái tóc của mình.

1. Nguyên nhân gây tóc bết dầu

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Tóc bết dầu do da đầu có nhiều tuyến bã nhờn -Ảnh: Internet

Nguyên nhân gây tóc bết dầu phải kể đến trước tiên là do da đầu có nhiều tuyến bã nhờn.

Tuyến bã nhờn là nơi sản xuất ra chất béo để nuôi dưỡng tóc. Trung bình mỗi sợi tóc sẽ có 2 tuyến bã nhờn. Nếu tóc bết dầu thường xuyên thì tuyến bã nhờn sẽ hoạt độnng nhiều hơn bình thường.

Bên cạnh đó, thói quen trong sinh hoạt cũng là nguyên nhân khiến cho tóc ngày càng tiết nhiều dầu nhờn hơn như:

  • Gội đầu không đúng cách
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Gội đầu thường xuyên là nguyên nhân dẫn đến tóc bết dầu -Ảnh: Internet

Thói quen gội đầu quá thường xuyên khiến da đầu bị khô quá mức nên càng bị kích thích tiết dầu nhiều. 

Khi bạn lạm dụng dầu gội quá nhiều, gội đầu không kĩ sẽ còn lưu lại dầu gội trên tóc.

  • Dùng sản phẩm tạo kiểu cho tóc quá nhiều.
Bỏ túi ngay cách trị tóc bết dầu đơn giản, cực hiệu quả 2018 - Ảnh 4
Dùng sản phẩm tạo kiểu thường xuyên gây bết tóc -Ảnh: Internet

Chế độ dinh dưỡng hằng ngày dư thừa lipid khiến cơ thể sẽ thực hiện hoạt động đào thải ra ngoài thông qua tuyến nang lông một cách liên tục. Tình trạng này thường gặp với người có chế độ ăn nhiều đạm, bà mẹ đang mang thai hoặc cho con bú, thanh thiếu niên ở độ tuổi dậy thì.

  • Bệnh lý

Mắc phải một số bệnh và thay đổi quá trình chuyển hoá chất trong cơ thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tóc dầu nhanh như:

  • Thay đổi nội tiết tố nữ estrogen.
  • Do tuần hoàn điều tiết cơ thể không tốt.

Ngoài ra, có thể tóc bết vì dầu dừa hay tóc bết dầu mùa đông do tác động của thời tiết khắc nghiệt.

2. Cách chăm sóc tóc bết dầu 

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Gội đầu với tần suất vừa và không dùng dầu gội có chất tạo bọt -Ảnh: Internet
  • Gội đầu với tuần suất vừa phải. Không nên chọn dùng loại dầu gội có chất tạo bọt.
  •  Đảm bảo xả sạch dầu gội và bụi bẩn trên đầu trong mỗi lần gội đầu.
  • Hạn chế động chạm vào tóc dầu và tránh chà xát da đầu vì sẽ kích thích tiết dầu nhiều hơn. Nên chải tóc với lược răng thưa.
Bỏ túi ngay cách trị tóc bết dầu đơn giản, cực hiệu quả 2018 - Ảnh 6
Không nên chải tóc bị bết dầu bằng lược dày -Ảnh Internet
  • Thường xuyên che chắn cho tóc bằng nón, khăn…  khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khói bụi.

3. Cách trị tóc bết dầu hiệu quả

Chăm sóc đúng cách chỉ giúp hạn chế tình trạng tóc bết dầu chứ không thể cải thiện hoàn toàn. Bạn có thể áp dụng 2 cách trị tóc bết dầu hiệu quả từ thiên nhiên sau:

  • Trị tóc bết dầu với bột trà xanh
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Bột trà xanh -Ảnh: Internet

Bột trà xanh có tác dụng kiềm dầu rất tốt khi dùng trên da và có hiệu quả tương đối tốt khi dùng với da đầu nhiều dầu. Đây là nguyên liệu dễ tìm mua ở các tiệm bán nguyên liệu bánh ngọt, hoặc các siêu thị lớn.

Cách thực hiện rất đơn giản như sau: 

  • Pha bột trà xanh với nước lạnh trong 1 ly nhỏ.
  • Tiến hành gội đầu bình thường. Sau khi gội đầu xong, bạn lau tóc thật khô.
  • Dùng nước trà xanh đã pha sẵn đổ từ từ lên tóc và kết hợp massage đều.
  • Ủ lại trong khoảng 10 phút rồi xả nước cho trôi hết trà, không cần gội lại.
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Kiên trì dùng bột trà xanh ủ tóc để cải thiện tình trạng bết dầu -Ảnh: Internet

 Bạn chỉ cần kiên trì thực hiện 1 lần/ tuần thì tình trạng tóc bết dầu sẽ được cải thiện đáng kể.

  • Trị tóc bết dầu với nha đam
Bỏ túi ngay cách trị tóc bết dầu đơn giản, cực hiệu quả 2018 - Ảnh 9
Nha đam -Ảnh: Internet
 

Nha đam là nguyên liệu thiên nhiên có nhiều  công dụng  tốt như chống viêm, cải thiện độ bóng và cân bằng độ pH của da đầu, giảm ngứa da đầu, gàu. Bên cạnh đó, dùng nha đam còn giúp  kích thích mọc tóc và giúp tóc chắc khoẻ.

Cách sử dụng nha đam để trị tóc bết dầu khá đơn giản: 

Bạn chỉ cần bôi trực tiếp gel nha đam vào tóc và ủ trong khoảng một giờ, sau đó gội lại. 

Hoặc bạn cũng có thể trộn nha đam với dầu gội đầu.

Một cách hiệu quả khác là trộn theo công thức:  1 muỗng canh gel nha đam +  1muỗng nước cốt chanh + 1 muỗng dầu gội đầu. Thoa đều lên tóc, massage đều và gội sạch.

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Trị tóc bết dầu bằng nha đam -Ảnh: Internet

Không quá khó để nắm được cách trị tóc bết dầu phải không nào? Với những chia sẻ trên, hi vọng bạn sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi ám ảnh tóc bết dầu và có được sóng tóc bồng bềnh như ý nhé!

Chúc bạn thành công!

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