Tất tần tật những tác dụng làm đẹp không thua kém gì 'thần dược' của dầu dừa

Từ rất lâu, phụ nữ xưa đã biết cách dùng dầu dừa để phục hồi mái tóc khô xơ, gãy rụng hay chẻ ngọn của mình.

Dầu dừa chứa nguồn dưỡng chất cực kỳ dồi dào và phong phú. Loại dầu này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp chẳng thua kém gì "thần dược" đối với phụ nữ.

Cách thực hiện cực kỳ đơn giản, trước khi tắm, lấy dầu dừa trộn đều với nước cốt chanh theo tỉ lệ 2:1. Dùng hỗn hợp vừa thực hiện thoa đều lên tóc, lấy chiếc khăn ấm ủ trong vòng 20 phút thì gội sạch.

Theo nghiên cứu, lượng độ ẩm tự nhiên dồi dào trong dầu dừa giúp loại bỏ lớp vảy bong tróc bên ngoài, phục hồi lại lớp sừng, nhờ đó, tóc sẽ mềm mượt và óng ả hơn rất nhiều chỉ sau thời gian ngắn.

Chỉ sau lần đầu tiên áp dụng phương pháp này, mái tóc sẽ suôn mượt và bớt xơ rối hơn hẳn.

Dầu dừa có tác dụng giảm xơ rối, phục hồi mái tóc suôn mượt, óng ả - Ảnh: Internet

Dầu dừa dưỡng dài mi

Nguồn dưỡng chất trong dầu dừa góp phần đẩy mạnh quá trình tái tạo tế bào mới, nhờ đó kích thích lông mi dài và cong vút.

Cách thực hiện khá đơn giản, trộn đều Vitamin E và dầu dừa theo tỉ lệ 1:1 cho vào lọ mascara đã vệ sinh sạch. Mỗi ngày dùng hỗn hợp này chuốt lên lông mi hai lần, chỉ sau 1 tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi đáng kể.

Lông mi cong dài nhờ tác dụng tăng cường sản sinh tế bào mới của dầu dừa - Ảnh: Internet

Chữa trị rạn da

Rạn da là nỗi ám ảnh của phụ nữ, đặc biệt là những người đã trải qua thời kỳ sinh nở. Vết rạn khiến vùng da trong kém sắc, làm phái đẹp mất tự tin khi diện đồ gợi cảm, quyến rũ.

Để loại bỏ vấn đề về da này, bạn có thể áp dụng phương pháp mát xa bằng dầu dừa mỗi tối. Đầu tiên, dùng dầu dừa thoa lên vùng da bị rạn, giữ yên khoảng 3 phút rồi dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng khoảng 3 phút. Nằm yên thư giãn đến khi dầu bắt đầu khô đi thì rửa sạch bằng nước mát.

Dầu dừa có tác dụng trị rạn da cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Tắm trắng da toàn thân

Nhờ lượng dưỡng chất, độ ẩm, axit tự nhiên, chất chống oxy hóa dồi dào, dầu dừa mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp như dưỡng trắng, ngăn ngừa mụn, điều trị viêm, ngăn ngừa lão hóa...

Để dưỡng trắng da toàn thân, bạn nên pha dầu dừa vào nước tắm mỗi ngày. Đầu tiên, chuẩn bị lượng nước ấm vừa đủ, thêm 50ml dầu dừa vào, khuấy đều và bắt đầu ngâm mình. Nằm thư giãn, dùng bông tắm mát xa da toàn thân trong vòng 20 phút thì tắm lại với nước mát là hoàn thành.

Dầu dừa còn có tác dụng dưỡng trắng da toàn thân hiệu quả - Ảnh: Internet

Điều trị mụn bọc

Nhờ lượng axit lauric có khả năng chống viêm, kháng khuẩn nên dầu dừa được xem là "thần dược" trong việc điều trị và ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Nếu không có thời gian, bạn có thể thoa dầu dừa trực tiếp lên da rồi mát xa, rửa sạch sau 3 phút. Thực hiện cách này 3 lần mỗi tuần, sau 7 ngày đám mụn "cứng đầu" sẽ giảm đi đáng kể.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp dầu dừa với một số nguyên liệu tự nhiên khác như mật ong, bột nghệ, Vitamin E, bột cám gạo... để làm tăng hiệu quả điều trị mụn.

Dầu dừa không chỉ có tác dụng trị mụn mà còn giúp dưỡng trắng da hiệu quả - Ảnh: Internet

Chống nắng tự nhiên

Nhờ nguồn dưỡng chất dồi dào, dầu dừa có khả năng giúp da chống lại các tác hại từ ánh nắng mặt trời, hạn chế tình trạng sạm đen, xỉn màu, bỏng rát do nhiệt độ cao...

Nếu ngần ngại sử dụng các dòng kem chống nắng ngoài thị trường, bạn có thể làm cho mình một lọ tương tự từ dầu dừa theo cách dưới đây.

Đầu tiên, chuẩn bị 3 muỗng canh sáp ong, 3 muỗng canh dầu dừa, 1 muỗng canh kẽm oxit. Tiếp đó, đun chảy sáp ong trong chiếc bát nhỏ, thêm dầu dừa và kẽm oxit vào, khuấy thật đều tay. Khi hỗn hợp đã nguội thì cho ra chiếc lọ có nắp là có thể sử dụng ngay.

Dầu dừa có tác dụng bảo vệ da trước các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời một cách toàn diện - Ảnh: Internet

Trên đây là những công dụng tuyệt vời mà dầu dừa mang đến cho chị em phụ nữ, để tiết kiệm chi phí trong công cuộc làm đẹp, bạn hãy tận dụng triệt để loại dầu tự nhiên này.