Thiếu ngủ dịp Tết khiến mắt thâm quầng, mệt mỏi như gấu trúc, học ngay cách trị bằng dầu dừa này

Chăm sóc da 16/02/2018 16:53

Những ngày Tết bận rộn khiến đôi mắt bạn mệt mỏi, thâm đen vô cùng kém sắc. Để loại bỏ vấn đề này nhanh chóng, hãy học cách trị quầng thâm mắt bằng dầu dừa dưới đây.

Những ngày Tết bận bịu với việc nhà, tiệc tùng, gặp mặt người thân và bạn bè khiến đôi mắt bạn mệt mỏi, thâm đen như gấu trúc vì thiếu ngủ. Để loại bỏ khuyết điểm này, bạn nên áp dụng cách trị quầng thâm mắt bằng dầu dừa dưới đây.

Trị quầng thâm mắt bằng dầu dừa

Dầu dừa là nguyên liệu giàu axit lauric có tác dụng tẩy tế bào chết, loại bỏ lớp da thâm sạm xung quanh mắt nhanh chóng. Đồng thời, tăng cường sản sinh tế bào mới, tái tạo lại vùng da mắt trắng mịn, tươi sáng. 

Ngoài ra, trong dầu dừa có rất nhiều khoáng chất có khả năng cản trở quá trình hình thành hắc sắc tố melanin - nguyên nhân khiến quầng mắt sạm đen, kém sắc. 

Đặc biệt, loại dầu tự nhiên này còn có tác dụng cấp ẩm giúp da vùng mắt trắng mịn, mềm mại chỉ trong thời gian ngắn.

Thiếu ngủ dịp Tết khiến mắt thâm quầng, mệt mỏi như gấu trúc, học ngay cách trị bằng dầu dừa này - Ảnh 1
Đắp mặt nạ dầu dừa là cách điều trị quầng thâm mắt hữu hiệu - Ảnh: Internet

Cách trị quầng thâm mắt bằng dầu dừa

Dầu dừa là nguyên liệu tự nhiên phù hợp với mọi loại da. Do đó, bạn không phải lo lắng chúng có dùng được cho da nhạy cảm, dễ kích ứng hay không. 

*Dầu dừa và túi trà

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng cà phê dầu dừa

- 2 túi trà 

Cách thực hiện: 

Chuẩn bị một ly nước nóng, thêm dầu dừa vào, khuấy đều. Tiếp đó, ngâm túi trà trong hỗn hợp khoảng 15 phút thì lấy ra, vắt nhẹ rồi đắp trực tiếp lên hai mắt. Nằm thư giãn trong vòng 20 - 30 phút là hoàn thành.

Thiếu ngủ dịp Tết khiến mắt thâm quầng, mệt mỏi như gấu trúc, học ngay cách trị bằng dầu dừa này - Ảnh 2
Sự kết hợp giữa dầu dừa và túi trà là cách điều trị quầng thâm mắt vô cùng nhanh chóng - Ảnh: Internet

*Dầu dừa và dưa leo

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng cà phê dầu dừa

- Nửa quả dưa leo

Cách thực hiện:

Xay nhuyễn dưa leo và dầu dừa đã chuẩn bị thành hỗn hợp sánh mịn rồi cho ra chiếc bát nhỏ. Ngâm hai miếng mặt nạ giấy vào hỗn hợp vừa thực hiện khoảng 10 phút thì đắp trực tiếp lên hai mắt. Nằm thư giãn 20 phút rồi rửa lại với nước mát.

Thiếu ngủ dịp Tết khiến mắt thâm quầng, mệt mỏi như gấu trúc, học ngay cách trị bằng dầu dừa này - Ảnh 3
Trị quầng thâm mắt bằng dầu dừa và dưa leo - Ảnh: Internet

*Dầu dừa và khoai tây

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng cà phê dầu dừa

- Nửa củ khoai tây

Cách thực hiện:

Luộc chín khoai tây rồi nghiền mịn cho vào chiếc bát nhỏ. Sau đó, thêm dầu dừa vào, dùng muỗng trộn đều là có thể sử dụng.

Dùng bông tẩy trang lau khô vùng da xung quanh mắt bằng nước ấm rồi thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên. Nằm yên khoảng 25 - 30 phút thì rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.

Thiếu ngủ dịp Tết khiến mắt thâm quầng, mệt mỏi như gấu trúc, học ngay cách trị bằng dầu dừa này - Ảnh 4
Cách trị quầng thâm mắt bằng dầu dừa và khoai tây - Ảnh: Internet

Với 3 cách trị quầng thâm mắt bằng dầu dừa trên, đôi mắt của bạn sẽ trở nên trong sáng và rạng rỡ hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các hỗn hợp trên cho da mặt, chúng có khả năng dưỡng trắng vô cùng hữu hiệu.

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