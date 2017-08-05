Tóc bóng nhờn, lúc nào cũng bê bết dầu sẽ hết ngay tức khắc, chắc khỏe mượt mà nhờ dùng thứ sau

Làm đẹp 05/08/2017 08:02

Cô nàng khổ sở vì mái tóc lúc nào cũng bê bết vì dầu nhờn hãy dùng ngay thứ này, tóc sẽ bồng bềnh, mượt mà ngay tức khắc.

Nếu bạn luôn phải khổ sở vì mái tóc bết dầu hãy thử ngay những cách sau đây, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả nhận được.

1. Nước súc miệng

Tưởng chừng như không liên quan nhưng nước súc miệng có thể trị tóc dầu rất hiệu quả, bởi nó có tác dụng khử trùng và là chất làm se tuyệt vời.

Cách thực hiện rất đơn giản, sau khi gội với dầu gội như bình thường, bạn dùng nước súc miệng mát xa da đầu trong khoảng vài phút rồi để tóc khô tự nhiên. Làm đều đặn 3 lần/tuần, tóc sẽ giảm dầu rõ rệt.

Tóc bóng nhờn, lúc nào cũng bê bết dầu sẽ hết ngay tức khắc, chắc khỏe mượt mà nhờ dùng thứ sau - Ảnh 1
Nước súc miệng làm sạch, khử trùng và giảm nhờn cho da đầu - Ảnh: Internet

2. Nha đam

Nha đam có thể ngăn ngừa và khắc phục tình trạng tóc bết dầu trong thời gian ngắn.

Bạn chỉ cần trộn dầu gội bạn thường sử dụng với 1 muỗng nước cốt chanh và 1 muỗng gel nha đam, trộn đều chúng lên rồi gội đầu như bình thường. Cuối cùng, rửa sạch tóc với nước. Thực hiện đều đặn 3 lần/tuần để mái tóc luôn bồng bềnh, bóng khỏe mượt mà.

Tóc bóng nhờn, lúc nào cũng bê bết dầu sẽ hết ngay tức khắc, chắc khỏe mượt mà nhờ dùng thứ sau - Ảnh 2
Nha đam có thể ngăn ngừa và khắc phục tình trạng tóc bết dầu trong thời gian ngắn - Ảnh: Internet

3. Baking soda

Với baking soda, tóc bóng nhờn do dầu gây nên sẽ được xử lý trong vòng 1 nốt nhạc.

Cho khoảng 3 muỗng baking soda vào dầu gội đầu rồi gội như bình thường, thực hiện khoảng 2 - 3 lần/tuần, baking soda sẽ loại bỏ tạp chất, bụi bẩn và làm sạch da đầu, chấm dứt tình trạng tóc bóng nhờn.

Tóc bóng nhờn, lúc nào cũng bê bết dầu sẽ hết ngay tức khắc, chắc khỏe mượt mà nhờ dùng thứ sau - Ảnh 3
Với baking soda, tóc bóng nhờn do dầu gây nên sẽ được xử lý trong vòng một nốt nhạc - Ảnh: Internet

4. Giấm táo

Giấm táo làm sạch tóc dầu nhờ khả năng loại bỏ lượng dầu dư thừa trên da đầu, tế bào chết và bụi bẩn trên tóc. Nếu được sử dụng thường xuyên, giấm táo sẽ hồi phục tóc hư tổn trả lại cho bạn mái tóc mềm mượt, khỏe mạnh, không cần phải dùng dầu xả.

Tóc bóng nhờn, lúc nào cũng bê bết dầu sẽ hết ngay tức khắc, chắc khỏe mượt mà nhờ dùng thứ sau - Ảnh 4
Giấm táo giúp loại bỏ dầu thừa, làm sạch da đầu và trị nhờn hiệu quả - Ảnh: Internet

5. Chanh

Ngoài dùng làm đẹp da, trị mụn, chanh còn có tác dụng giảm lượng dầu cho tóc. Bạn có thể hòa nước cốt chanh vào nước mát rồi dùng để gội đầu. Nhớ mát xa thêm 5-10 phút trên da đầu để giảm lượng dầu nhờn nhanh chóng.

Tóc bóng nhờn, lúc nào cũng bê bết dầu sẽ hết ngay tức khắc, chắc khỏe mượt mà nhờ dùng thứ sau - Ảnh 5
Gội đầu với nước chanh loãng giúp giảm lượng dầu trên tóc trong thời gian ngắn - Ảnh: Internet

6. Rượu

Độ cồn trong rượu có tác dụng làm sạch dầu trên tóc hiệu quả.

Hãy pha loãng rượu với nước ấm rồi dùng nước này mát xa da đầu nhẹ nhàng và ủ tóc trong khoảng 10 phút. Cuối cùng, gội sạch tóc bằng dầu gội để loại bỏ mùi.

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