Bài viết sau sẽ giới thiệu đến bạn 7 cách trị gàu trên da đầu với chi phí rất rẻ, an toàn và hiệu quả cao.

Gàu trên tóc là những hạt trắng nhỏ li ti bám trên da đầu gây ngứa ngáy. Nguyên nhân có thể do sử dụng loại dầu gội không thích hợp, da đầu quá khô hoặc bị mắc một số bệnh nấm hay viêm tiết bã nhờn. Gàu có thể được điều trị bằng thuốc hoặc các loại dầu gội chuyên dụng có chất zinc pyrithione, ketoconazole hay axit salicylic. Tuy nhiên, giá thành của chúng khá cao.

Aspirin là thuốc giảm đau có thể mua dễ dàng tại các hiệu thuốc. Thành phần của thuốc có chứa axit salicylic, tương tự như trong các dầu gội trị gàu chuyên dụng.

Cách làm: Nghiền nát khoảng 2 - 3 viên thuốc aspirin rồi trộn với dầu gội và gội như bình thường. Mát xa tóc khoảng 1 - 2 phút rồi rửa sạch với nước lạnh.

2. Baking soda

Baking soda (hay còn gọi là bột nở) là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc có trong bếp của mỗi gia đình. Chúng có tính tẩy mạnh nên có thể loại bỏ gàu rất tốt.

Lấy một nắm baking soda mát xa nhẹ nhàng trên da đầu ướt trong khoảng vài phút, chúng có thể diệt nấm và vi khuẩn gây gàu rất nhanh chóng.

3. Giấm táo

Giấm táo chứa axit nhẹ giúp cân bằng độ pH trên da đầu và tiêu diệt nấm.

Pha giấm táo và nước theo tỉ lệ 1:1 rồi thoa đều lên da đầu. Ủ tóc trong khoảng 15-30 phút rồi gội sạch tóc. Làm điều này khoảng 2 lần/tuần.

4. Nước súc miệng

Gội sạch tóc bằng dầu gội như bình thường rồi tráng lại da đầu bằng nước súc miệng. Cồn trong nước súc miệng giúp ngăn ngừa nấm phát triển gây ra gàu.

5. Dầu dừa

Dầu dừa có tính kháng khuẩn đặc biệt nên giúp diệt vi khuẩn gây ra gàu. Chúng còn có mùi thơm và tác dụng dưỡng da, kích thích mọc tóc nhanh.

Nếu tóc hay bị gàu, hãy chọn dầu gội có chứa thành phần dầu dừa trong đó.

6. Chanh

Mát xa da đầu với 2 muỗng canh nước cốt chanh rồi xả sạch lại với nước. Sau đó, pha 1 muỗng café nước cốt chanh vào nước rồi xả tóc sau khi gội, tính axit của chanh sẽ làm gàu biến mất nhanh chóng.

7. Muối

Muối là chất diệt khuẩn, diệt nấm và trị gàu hiệu quả cho da đầu.

Bạn chỉ cần lấy vài muỗng canh muối chà xát lên da đầu đã được làm ẩm và xoa bóp trong khoảng vài phút. Làm vài lần, gàu sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt.