Bỏ túi ngay cách chăm sóc tóc rụng, để tự tin khoe suối tóc tươi trẻ!

- Di truyền không phải là yếu tố chính làm tóc gãy rụng, mà việc dẫn đến tình trạng này là do sự mất ổn định của thần kinh nội tiết dẫn đến sự suy yếu của tế bào mầm tóc mà tế bào mầm tóc chính là nguyên liệu để hình thành sợi tóc và quyết định sợi tóc mọc lên khỏe hay yếu, dày hay mảnh, ngắn hay dài. Với cơ thể phụ nữ đang trải qua những thời kỳ quan trọng của cuộc đời như mang thai, sinh con hay bước vào giai đoạn tiền mãn kinh – mãn kinh khiến lượng Hormone thất thường dẫn đến sự mất cân bằng. Đây chính là yếu tố gây hại khiến tế bào mầm tóc suy yếu, chân tóc yếu và rụng tóc nhiều hơn mức bình thường.

Một cơ thể khỏe mạnh sẽ có một mái tóc khỏe mạnh. Khi tóc yếu không chỉ dễ gãy, rụng, chẻ ngọn… mà còn rất xơ xác và rối. Có rất nhiều nguyên nhân khiến mái tóc yếu đi gây ra gãy rụng, cùng tìm hiểu thật kỹ để tìm ra cách chăm sóc tóc rụng phù hợp nhất.

- Sử dụng hóa chất thường xuyên cho tóc như uốn, ép, duỗi, nhuộm… Phải tiếp xúc hóa chất và với nhiệt độ cao khiến tổn thương các lớp Lipid và Keratin ở tầng biểu bì của tóc, khiến tóc ngày càng xơ yếu, dễ gãy rụng. Không chỉ vậy, nếu sử dụng hoá chất chất lượng kém ở những salon thiếu uy tín còn có thể gây nên các tình trạng dị ứng nặng, phá hỏng nang tóc, khiến tóc rụng trụi thành từng mảng.

Còn đối với nam giới, sự mất cần bằng thần kinh nội tiết nam (tình trạng mà hầu hết nam giới gặp phải khi lớn tuổi) khiến cơ thể nam giới sẽ tăng cường sản sinh Hormone Dihydrotestosterone. Đây là yếu tố gây hại hàng đầu khiến tế bào mầm tóc suy yếu nên tóc mọc lên yếu ớt, dễ rụng hoặc chậm mọc lâu ngày tóc không mọc được nữa và gây ra hói đầu.

Sử dụng hóa chất thường xuyên, tiếp xúc nhiệt khiến tóc nhạy cảm và dễ gãy rụng - Ảnh minh họa: Internet

- Nguyên nhân không thể không kể đến đó là tình trạng căng thẳng kéo dài, áp lực công việc cũng như cuộc sống ảnh hưởng không ít tới diện mạo cũng như sức khỏe của các bộ phận khác.

- Đối với mái tóc da đầu dầu khiến tóc nhanh chóng bết dính dù luôn gội đầu thường xuyên, đồng thời lượng dầu thừa khiến bụi bẩn dễ dàng bám vào tóc gây ra gàu, ngứa, môi trường ô nhiếm, nắng nóng khiến da đầu dễ đổ mổ hôi, dính bụi bận bí tắc lỗ chân lông và khiến tóc gãy rụng nhanh chóng.

- Điều cuối cùng chúng ta ít để ý và quan tâm nhất đó là bổ sung dưỡng chất cho tóc. Tóc được nuôi dưỡng trực tiếp từ hơn 95% dưỡng chất từ máu, đặc biệt là từ vitamin H (Biotin) và vitamin B5 (axit pantothenic). Vì vậy có thể thấy rằng, tóc chỉ có thể khoẻ đẹp khi được cung cấp đủ dưỡng chất từ máu và cơ thể. Điều đó cũng lý giải nguyên nhân rụng tóc nhiều mất kiểm soát ở những trường hợp ăn uống thiếu chất do đang áp dụng chế độ giảm cân, do thực đơn thiếu khoa học…

Cách chăm sóc tóc rụng

Tóc yếu mỏng không chỉ do tác động của những yếu tố bên ngoài và cũng không hoàn toàn do chế độ dinh dưỡng nên điều bạn cần làm để có mái tóc dày mượt, chắc khỏe hơn chính là một chế độ chăm sóc tóc đúng cách từ bên trong.

Giúp cơ thể ổn định thần kinh nội tiết, tinh thần điều hòa và cung cấp dưỡng chất chuyên biệt, bổ sung các tinh chất nuôi dưỡng tóc để từ đó giúp thúc đẩy tế bào mầm tóc phát triển là cách giúp cải thiện tình trạng tóc mỏng yếu và ngăn rụng hiệu quả.

Việc chăm sóc tóc chuyên sâu từ bên trong còn làm tăng độ thẩm thấu và đàn hồi da, giảm độ nhăn của da đầu. Từ đó cải thiện hiệu quả tình trạng của tóc, ngăn chặn việc tóc bị yếu, dễ hư tổn, đem đến cho bạn một vẻ ngoài hoàn hảo tăng thêm sự tự tin trong cuộc sống.

Bên cạnh việc bổ sung các tinh chất để nuôi dưỡng tế bào mầm tóc phát triển khỏe mạnh, bạn có thể áp dụng thêm những bí quyết dưới đây để việc chăm sóc tóc rụng thêm hoàn thiện.

Các bước chăm sóc tóc rụng

Hạn chế các tác nhân gây rụng tóc

Trước khi lựa chọn bất kỳ giải pháp chăm sóc tóc rụng nào, bạn cần tìm hiểu nguyên nhân khiến tóc rụng nhiều là gì. Sau đó, hãy thay đổi chúng để cải thiện tình hình và trao đổi với các chuyên gia nếu vấn đề ngày càng nghiêm trọng.

Nguyên nhân gây rụng tóc có thể xuất phát từ: tuổi tác, nội tiết tố (ví dụ: rụng tóc sau sinh), người đang trong quá trình điều trị bằng thuốc, viêm da đầu, đang gặp vấn đề rối loạn về mặt tâm lý hoặc thể chất (căng thẳng, mệt mỏi), các ảnh hưởng do kiểu tóc (cột tóc quá chặt hoặc thường xuyên tết tóc) hay rụng tóc do bứt nhổ tóc bất thường.

Sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc tự nhiên với thành phần từ thiên nhiên

Hãy tập nói “không” với các hóa chất như thuốc nhuộm, uốn,… Nếu vì lý do công việc bắt buộc sử dụng những sản phẩm này, bạn nên bổ sung dinh dưỡng cho tóc và da đầu bằng các sản phẩm chăm sóc chứa dưỡng chất ngăn rụng tóc, các chất chống oxi hóa giúp ngăn tình trạng da đầu bị viêm nhiễm.

Hiện nay, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm tóc mới từ thiên nhiên, từ dầu gội, dầu xả, dầu dưỡng đến tinh chất ngăn rụng tóc dành cho nam và nữ. Theo kết quả từ 6 nghiên cứu lâm sàng đã được công bố tại các hội nghị quốc tế, hợp chất Cellium không chỉ giúp ngăn tình trạng rụng tóc, cải thiện độ dày của mái tóc và mang lại một mái tóc mới chắc khỏe nhờ lượng collagen quanh nang tóc tăng lên trong quá trình sử dụng.

Sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc có nguồn gốc từ thiên nhiên: lành tính, hiệu quả và an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Đảm bảo tóc được cung cấp đủ dưỡng chất

Ngoài sử dụng các sản phẩm và tinh chất chăm sóc tóc, bạn nên bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, bao gồm các hợp chất chống oxy hóa, Flavonoid, các nhóm dưỡng chất và vitamin như Sắt, Kẽm, vitamin D, vitamin nhóm B,… ở trong một số loại rau củ trái cây (Bắp Cải Đỏ, rau Bina, Củ Cải Đỏ, Bưởi, Cam,…). Chúng sẽ giúp bảo vệ các nang tóc và cải thiện tình trạng rụng tóc sau sinh của mái tóc.

Cung cấp đầy đủ các dưỡng chất giúp mái tóc chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần duy trì một cuộc sống khỏe mạnh, tinh thần luôn sảng khoái và biết cách chăm sóc mái tóc của bạn thì hiện tượng rụng tóc sẽ không còn là ám ảnh đối với bạn nữa đâu.

Chăm sóc tóc rụng sau sinh

Thực tế là sau khi sinh con, có không ít phụ nữ bị rụng tóc khá nhiều. Điều này đôi khi khiến họ lo lắng, khổ sở. Tình trạng tóc rụng sau sinh là do sự thay đổi nội tiết tố trước và sau khi sinh con.

Sau sinh hầu hết các mẹ đều đau đầu với vấn đề rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Tóc rụng nhiều sau sinh là điều rất bình thường, bạn không cần quá lo lắng. Việc duy trì chế độ ăn uống thích hợp kết hợp uống bổ sung vitamin đầy đủ cùng với việc tập thể dục sau sinh, mái tóc của bạn sẽ trở lại bình thường chỉ sau một năm.

Các mẹ sau sinh có thể áp dụng các cách chăm sóc tóc rụng đơn giản và hiệu quả như:

Giảm căng thẳng, lo lắng

Rụng tóc sau sinh còn được biết đến với một tên gọi khác là rụng tóc kiểu TE (Telogen Effluvium). Đây là một triệu chứng hết sức bình thường và sẽ không khiến bạn bị hói. Bên cạnh đó, những người căng thẳng cũng thường hay bị rụng tóc nhiều. Chính vì vậy, nếu bạn cứ tiếp tục lo nghĩ về mái tóc của mình thì không những không giúp ích được gì mà còn là khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Hãy giữ tinh thần thoải mái, tỉnh táo, giảm áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Đừng búi hay buộc tóc quá chặt

Nếu bạn búi hoặc buộc tóc đuôi ngựa, tết tóc quá nhiều bằng các loại dây thun sẽ khiến tóc dễ bị rụng. Buộc tóc quá chặt trong thời gian dài sẽ khiến những sợi tóc bị kéo căng ra, làm cho các nang tóc bị kéo liên tục. Điều này vô tình khiến các nang tóc bị suy yếu dần, tóc mới mọc ra dần nhỏ hơn và mịn hơn, làm cho tóc dễ bị rụng.

Thực hiện chế độ ăn giàu dinh dưỡng

Bạn cần duy trì chế độ ăn giàu dinh dưỡng sau sinh để cơ thể có đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu giúp da và tóc khỏe mạnh.

Chế độ ăn cần đa dạng nhiều loại trái cây và rau quả nhất có thể là cách tốt nhất để cơ thể bạn có được tất cả các dưỡng chất cần thiết? Những thực phẩm có thể làm tăng sức khỏe tóc bao gồm các loại rau màu xanh đậm (cung cấp Sắt, vitamin C), Khoai Lang và Cà Rốt (cung cấp Beta - Caroten), trứng (cung cấp vitamin D) và cá (cung cấp Omega-3 và Magiê)…

Dùng chế phẩm bổ sung và vitamin

Đôi khi những thực phẩm mà bạn ăn không cung cấp đầy đủ tất cả khoáng chất và vitamin cần thiết mà cơ thể cần. Do đó, bạn hãy hỏi ý kiến bác sĩ về việc bổ sung thêm một số vitamin và khoáng chất như vitamin B, E, C, Kẽm và Biotin. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của tóc và ngăn ngừa tóc rụng quá nhiều.

Dù là sinh xong rồi nhưng các bà mẹ không nên xem thường chế độ dinh dưỡng sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc tóc đúng cách

Sau sinh, tóc sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, bạn cần phải nhẹ nhàng hơn trong khi chải tóc hay gội đầu. Ngoài ra, bạn nên chọn loại dầu gội với thành phần dịu nhẹ và sử dụng thêm dầu xả, cũng như không gội đầu thường xuyên mà chỉ 2 lần/tuần là đủ. Nếu có thể hãy hong khô tóc một cách tự nhiên thay vì dùng máy sấy. Không nên thường xuyên sử dụng máy sấy, máy uốn, duỗi cũng như sử dụng hóa chất vì sẽ khiến tình trạng rụng tóc trở nên tồi tệ thêm.

Mái tóc theo thời thời gian sẽ trở nên kém đàn hồi dễ gãy rụng do nhiều nguyên nhân và bất cứ ai cũng có thể gặp tình trạng này. Tìm hiểu và lựa chọn cách chăm sóc tóc rụng phù hợp sẽ khiến mái tóc bạn khỏe mạnh, bồng bềnh trở lại.