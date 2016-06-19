Biết 3 cách này, cả đời không bao giờ phải cầm nhíp nhổ lông nách

Nhổ lông nách bằng nhíp sẽ khiến bạn bị đau và lỗ chân lông to, sần sùi dưới vùng cánh sẽ mất thẩm mỹ lắm đấy! Hãy khám phá 3 cách triệt lông nách với trứng gà sau đây!

3 mẹo đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn tạm biệt cái nhíp và không còn phải nhổ lông nách nữa

Trứng gà và chanh

Triệt lông với trứng gà và chanh không những loại bỏ lông nách mà còn giúp vùng da trở nên mịn màng.

B1: Lấy phần lòng trắng trứng, pha với 1 thìa nước cốt chanh để tạo hỗn hợp keo.

B2: Thoa hỗn hợp này lên vùng cánh hoặc nơi cần triệt tiêu lông.

B3: Dùng giấy sạch hoặc mặt nạ giấy dán lên miết nhẹ

B4: Đợi đến khi giấy khô (như lột mụn) thì giật ngược giấy theo chiều lông mọc một cách dứt khoát.

- Thực hiện 2 lần/tuần, khoảng từ 3 lần trở lên, lông sẽ mọc chậm hơn, sáng màu hơn, mịn màng hơn.

Lòng trắng trứng gà + bột nghệ

B1: Chuẩn bị nguyên liệu gồm 1 lòng trắng trứng gà,1 thìa bột nghệ, 3 thìa sữa tươi không đường.

B2: Làm sạch khu vực vùng nách và thoa 1 lớp dày hỗn hợp trên nách rồi để yên đến khi khô cứng

B3: Sau 20 phút, bóc nhẹ ra, sau cùng rửa lại với nước ấm. Một tuần có thể áp dụng từ 2 - 3 lần, trong vòng 3 tháng bạn sẽ thấy lông mọc ít dần và nhạt hẳn.

Lòng trắng trứng gà + giấm + bột gạo

- Hãy chuẩn bị các nguyên liệu gồm: lòng trắng trứng gà, giấm, bột gạo.

- Trộn tất cả theo tỉ lệ đều nhau để tọa hỗn hợp sệt.

- Làm sạch vùng nách và thoa nó lên, sau khoảng 15 phút dùng khăn lau sạch lại.

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