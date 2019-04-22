Bí quyết làm đẹp giữ mãi nét thanh xuân của CEO Mai Hương và phụ nữ hiện đại nhờ bộ mỹ phẩm Kiril

Tại Việt Nam, thời gian gần đây việc tách chiết các thành phần quý giá từ các thảo dược thiên nhiên ngày càng tinh tuý hơn. Quy trình chiết xuất này vừa không làm mất đi các tinh chất quý của thảo dược mà còn đảm bảo được về độ an toàn cao.

Phụ nữ hiện đại ngày nay khá kỹ tính trong việc lựa chọn các phương pháp để làm đẹp , kiến thức và môi trường sống thay đổi tích cực hơn buộc yêu cầu khắt khe hơn trong việc tiêu dùng lựa chọn sản phẩm. Một số phụ nữ cho biết việc làm đẹp là ưu tiên hàng đầu với họ và mỗi lần có thời gian đi công tác nước ngoài họ thường lựa đồ xách tay mang về, hay nhờ đặt hàng từ nước này nước kia bởi tin mẫu mã đẹp và công nghệ tốt. Kỳ thực muốn tìm hiểu sản phẩm không bởi mẫu mã đẹp hay tại các nước nổi tiếng trên thế giới giá thành khá đắt đỏ và lại yêu cầu tiêu chuẩn không biết như thế nào ?

Ra đời từ công nghệ đó, Kiril của Công ty TNHH dược mỹ phẩm Nam Dương nhằm đem đến cho phụ nữ vẻ đẹp hoàn hảo. CEO Bùi Mai Hương trực tiếp là người đã trực tiếp trải nghiệm sản phẩm của chính mình làm ra, chứng minh cho công dụng vượt thời gian của bộ sản phẩm trước khi cô quyết định làm đại diện thương hiệu và nhận chức Giám đốc của thương hiệu mỹ phẩm này.

Có quá nhiều sản phẩm về trị nám, tàn nhàng trên thị trường, tuy nhiên hiệu quả thực sự từ các thương hiệu này thì chưa có, chỉ giúp làm đẹp bên ngoài nhưng về sâu bên trong các chân nám và tàn nhang vẫn còn và lại nổi lên trên bề mặt da sau một thời gian ngưng sử dụng.

Sự kết hợp hoàn hảo và toàn diện từ bộ 3 sản phẩm: kem trị nám Kiril, viên uống ngừa nám Kiril, sữa rửa mặt Kiril được bào chế hoàn toàn từ thiên nhiên với các công thức bí truyền giúp loại bỏ nám, cân bằng nội tiết và tái tạo tế bào một cách tối ưu hơn bao giờ hết.

Sản phẩm cam kết: thành phần 100% từ thiên nhiên; không chất bảo quản; không sử dụng hoá chất độc hại.

Kem trị nám Kiril: Giúp đánh bay các vết nám sạm, tăng độ ẩm cho da, góp phần ngăn ngừa và làm mờ các vết: thâm, nám sạm, tàn nhang, nếp nhăn…trên da, cho làn da đều mầu và sáng hồng hơn. Góp phần ngăn ngừa lão hoá da và kích thích tái tạo tế bào mới.

Viên uống ngừa nám Kiril: Hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, tác động lên cơ chế sản sinh sắc tố melanin, mang lại hiệu quả làm mờ đốm nâu, tàn nhang, vết thâm, vùng da sạm nám, điều trị nám sâu, nám mảng, nuôi dưỡng làn da trắng sáng.

Sữa rửa mặt Kiril: Làm sạch sâu, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, lớp trang điểm, lấy đi các tế bào da chết, duy trì độ ẩm cho da, thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa sự hình thành nám và sạm da

Với bộ sản phẩm thần thánh này, tất cả các khách hàng đã sử dụng sản phẩm đều cho lại những phản hồi rất tốt, sạch chân nám, da sáng đẹp. Đây là bộ sản phẩm triệt nám, tàn nhang từ sâu bên trong da có những trường hợp đã đi trị liệu tại các Spa, Thẩm mỹ viện lớn nhưng chỉ khỏi bề mặt nám bên ngoài không đem lại hiệu quả. Phụ nữ ngoài 25 nên sử dụng các biện pháp chăm sóc da thật tốt từ bước rửa mặt sạch chuyên sâu, cung cấp nước, cân bằng nội tiết tố, ngừa nám và tàn nhang.

Bộ sản phẩm điều trị nám và tàn nhang Kiril hiện đang được phân phối tại các đại lý và hệ thống trên toàn quốc. Với kim chỉ nam của Công ty giúp triệu triệu chị em phụ nữ đẹp hơn mỗi ngày, tiết kiệm thời gian – tiền bạc.

Kiril là lựa chọn thông minh cho Phụ nữ hiện đại.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH dược mỹ phẩm Nam Dương

Hotline: 0938 520 222

Website: http://trinamkiril.com/