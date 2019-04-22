Bí quyết làm đẹp giữ mãi nét thanh xuân của CEO Mai Hương và phụ nữ hiện đại nhờ bộ mỹ phẩm Kiril

Làm đẹp 22/04/2019 10:36

Ngày nay với việc phát triển của khoa học và công nghệ, con người có những thiết bị thông minh, có dây chuyền hiện đại để chế xuất được tốt hơn nhiều thành phẩm hơn. Việc lựa chọn được công nghệ tốt – sản phẩm tốt giúp chúng ta viên mãn hơn trong cuộc sống. Và việc chiều lòng 1 nửa xinh đẹp của thế giới liệu có phải dễ dàng ?

Phụ nữ hiện đại ngày nay khá kỹ tính trong việc lựa chọn các phương pháp để làm đẹp, kiến thức và môi trường sống thay đổi tích cực hơn buộc yêu cầu khắt khe hơn trong việc tiêu dùng lựa chọn sản phẩm. Một số phụ nữ cho biết việc làm đẹp là ưu tiên hàng đầu với họ và mỗi lần có thời gian đi công tác nước ngoài họ thường lựa đồ xách tay mang về, hay nhờ đặt hàng từ nước này nước kia bởi tin mẫu mã đẹp và công nghệ tốt. Kỳ thực muốn tìm hiểu sản phẩm không bởi mẫu mã đẹp hay tại các nước nổi tiếng trên thế giới giá thành khá đắt đỏ và lại yêu cầu tiêu chuẩn không biết như thế nào ?

Tại Việt Nam, thời gian gần đây việc tách chiết các thành phần quý giá từ các thảo dược thiên nhiên ngày càng tinh tuý hơn. Quy trình chiết xuất này vừa không làm mất đi các tinh chất quý của thảo dược mà còn đảm bảo được về độ an toàn cao.

Ra đời từ công nghệ đó, Kiril của Công ty TNHH dược mỹ phẩm Nam Dương nhằm đem đến cho phụ nữ vẻ đẹp hoàn hảo. CEO Bùi Mai Hương trực tiếp là người đã trực tiếp trải nghiệm sản phẩm của chính mình làm ra, chứng minh cho công dụng vượt thời gian của bộ sản phẩm trước khi cô quyết định  làm đại diện thương hiệu và nhận chức Giám đốc của thương hiệu mỹ phẩm này.

Bí quyết làm đẹp giữ mãi nét thanh xuân của CEO Mai Hương và phụ nữ hiện đại nhờ bộ mỹ phẩm Kiril - Ảnh 1

CEO Mai Hương rạng ngời vẻ đẹp từ bộ sản phẩm Kiril

Có quá nhiều sản phẩm về trị nám, tàn nhàng trên thị trường, tuy nhiên hiệu quả thực sự từ các thương hiệu này thì chưa có, chỉ giúp làm đẹp bên ngoài nhưng về sâu bên trong các chân nám và tàn nhang vẫn còn và lại nổi lên trên bề mặt da sau một thời gian ngưng sử dụng.

Sự kết hợp hoàn hảo và toàn diện từ bộ 3 sản phẩm: kem trị nám Kiril, viên uống ngừa nám Kiril, sữa rửa mặt Kiril được bào chế hoàn toàn từ thiên nhiên với các công thức bí truyền giúp loại bỏ nám, cân bằng nội tiết và tái tạo tế bào một cách tối ưu hơn bao giờ hết.

Sản phẩm cam kết: thành phần 100% từ thiên nhiên; không chất bảo quản; không sử dụng hoá chất độc hại.

Kem trị nám Kiril: Giúp đánh bay các vết nám sạm, tăng độ ẩm cho da, góp phần ngăn ngừa và làm mờ các vết: thâm, nám sạm, tàn nhang, nếp nhăn…trên da, cho làn da đều mầu và sáng hồng hơn. Góp phần ngăn ngừa lão hoá da và kích thích tái tạo tế bào mới.

 Bí quyết làm đẹp giữ mãi nét thanh xuân của CEO Mai Hương và phụ nữ hiện đại nhờ bộ mỹ phẩm Kiril - Ảnh 2

Viên uống ngừa nám Kiril:  Hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, tác động lên cơ chế sản sinh sắc tố melanin, mang lại hiệu quả làm mờ đốm nâu, tàn nhang, vết thâm, vùng da sạm nám, điều trị nám sâu, nám mảng, nuôi dưỡng làn da trắng sáng.

 Bí quyết làm đẹp giữ mãi nét thanh xuân của CEO Mai Hương và phụ nữ hiện đại nhờ bộ mỹ phẩm Kiril - Ảnh 3

Sữa rửa mặt Kiril: Làm sạch sâu, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, lớp trang điểm, lấy đi các tế bào da chết, duy trì độ ẩm cho da, thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa sự hình thành nám và sạm da

Bí quyết làm đẹp giữ mãi nét thanh xuân của CEO Mai Hương và phụ nữ hiện đại nhờ bộ mỹ phẩm Kiril - Ảnh 4

Với bộ sản phẩm thần thánh này, tất cả các khách hàng đã sử dụng sản phẩm đều cho lại những phản hồi rất tốt, sạch chân nám, da sáng đẹp. Đây là bộ sản phẩm triệt nám, tàn nhang từ sâu bên trong da có những trường hợp đã đi trị liệu tại các Spa, Thẩm mỹ viện lớn nhưng chỉ khỏi bề mặt nám bên ngoài không đem lại hiệu quả. Phụ nữ ngoài 25 nên sử dụng các biện pháp chăm sóc da thật tốt từ bước rửa mặt sạch chuyên sâu, cung cấp nước, cân bằng nội tiết tố, ngừa nám và tàn nhang.

Bộ sản phẩm điều trị nám và tàn nhang Kiril hiện đang được phân phối tại các đại lý và hệ thống trên toàn quốc. Với kim chỉ nam của Công ty giúp triệu triệu chị em phụ nữ đẹp hơn mỗi ngày, tiết kiệm thời gian – tiền bạc.

Kiril là lựa chọn thông minh cho Phụ nữ hiện đại.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH dược mỹ phẩm Nam Dương

Hotline: 0938 520 222

Website: http://trinamkiril.com/

Bác sĩ da liễu khẳng định: “Hầu hết mọi người chỉ bôi 1/4 lượng kem chống nắng cần thiết”

Bác sĩ da liễu khẳng định: “Hầu hết mọi người chỉ bôi 1/4 lượng kem chống nắng cần thiết”

Việc bôi quá ít kem chống nắng sẽ làm giảm hiệu quả bảo vệ da, vị bác sĩ dưới đây đã đưa ra ví dụ cụ thể để bạn căn chỉnh được lượng kem chuẩn chỉnh nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   CEO Mai Hương bí quyết làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 42 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới