Bí quyết 'eo thon, dáng gọn' đón Tết cực đơn giản: Thói quen uống nước giúp bạn giảm cân nhanh hơn

Làm đẹp 12/12/2021 07:02

Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên chú ý thói quen uống nước nếu muốn giảm cân và duy trì cân nặng hợp lý.

1. Giảm đường, uống nước thường xuyên trong ngày

Nếu muốn giảm cân, bạn có thể bắt đầu bằng cách giảm lượng đường bổ sung. Và một trong những nơi tốt nhất để bắt đầu là cắt giảm đồ uống có đường.

Để làm như vậy, hãy tập trung vào việc uống nhiều nước hơn. Đây là một trong những cách đơn giản nhất để cắt giảm lượng calo mà không làm tăng cảm giác đói hoặc thèm ăn.

Thay thế một lon coca bằng nước lọc mỗi ngày sẽ cắt giảm khoảng 50.000 calo từ chế độ ăn uống và hơn 7200 gram đường trong một năm.

Bí quyết 'eo thon, dáng gọn' đón Tết cực đơn giản: Thói quen uống nước giúp bạn giảm cân nhanh hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Nói không với đồ uống có cồn: Bia, rượu...

Trong một nghiên cứu được công bố trên Eatthis, những người tham gia nghiên cứu được yêu cầu kiêng rượu đã giảm cân gấp đôi trong 4 năm sau can thiệp so với những người uống rượu.

Bia rượu có hàm lượng calo cao. Ethanol (thành phần chính trong rượu) cung cấp 7,1 calo/gram (so với protein hoặc carb là 4 calo/gram và chất béo là 9 calo/gram).

Một lon bia có thể cung cấp khoảng 150 calo, một ly rượu vang 125 calo và một ly rượu mạnh là từ 100 - 115 calo.

Vì vậy nếu bạn uống vài ly rượu mỗi đêm thì lượng calo tổng cộng có thể lên tới 1.500 calo/tuần.

Bí quyết 'eo thon, dáng gọn' đón Tết cực đơn giản: Thói quen uống nước giúp bạn giảm cân nhanh hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Giữ thói quen uống trà hoặc cà phê

Các flavonoid trong trà có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tăng huyết áp, một số loại ung thư và bệnh tiểu đường type 2.

Flavonoid còn có thể nâng cao tỷ lệ trao đổi chất, tăng quá trình oxy hóa chất béo và cải thiện lượng đường trong máu và hoạt động của insulin.

Các catechin và caffeine trong trà cũng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn và duy trì cân nặng hợp lý.

Một số nghiên cứu về trà xanh, trà đen và trà ô long cho thấy những người uống trà có chỉ số BMI thấp hơn so với những người không uống trà.

Bí quyết 'eo thon, dáng gọn' đón Tết cực đơn giản: Thói quen uống nước giúp bạn giảm cân nhanh hơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giống như trà, cà phê đen nguyên chất không có calo, đường bổ sung hay carb. Không chỉ vậy, caffeine trong cà phê có thể giúp tăng cường trao đổi chất để giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn để giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý.

Một nghiên cứu cho thấy những người uống nhiều cà phê thành công hơn trong việc duy trì cân nặng hợp lý so với những người uống ít hoặc không uống cà phê.

Bí quyết 'eo thon, dáng gọn' đón Tết cực đơn giản: Thói quen uống nước giúp bạn giảm cân nhanh hơn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cà phê có thể làm giảm cảm giác thèm ăn, tăng cường khả năng tập thể dục và đốt cháy chất béo, giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu sức khỏe của mình hơn.

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