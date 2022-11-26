Bí quyết dưỡng da mềm mượt cho bạn sở hữu bàn tay thon thả mềm mại siêu mê

Làm đẹp 26/11/2022 07:57

Khi da bị bầm tím hoặc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nó có xu hướng sản sinh ra hắc tố và cuối cùng là các đốm đen. Điều tương tự cũng xảy ra với ma sát, thúc đẩy sự hình thành các vết chai và các mảng sần sùi. Tuổi của một người cũng có thể được tiết lộ qua hình dáng bàn tay của họ.

Để có được đôi bàn tay mềm mại, trẻ trung không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là đối với những người trong chúng ta, những người dành cả ngày để làm việc. Đó là lý do tại sao chúng ta nên biết một số mẹo hữu ích về cách đảo ngược thời gian và tuổi tác trên bàn tay của chúng ta.

1. Để có đôi tay tươi trẻ, hãy luôn thoa kem chống nắng

Bí quyết dưỡng da mềm mượt cho bạn sở hữu bàn tay thon thả mềm mại siêu mê - Ảnh 1

Chắc chắn, một trong những mẹo quan trọng nhất để giữ cho đôi bàn tay luôn tươi trẻ là sử dụng kem chống nắng, giúp chúng ta tránh được các đốm đen và thậm chí là ung thư. Để làm được điều này, 30 phút trước khi ra ngoài, hãy thoa một lượng kem chống nắng vừa đủ (SPF 50 trở lên) lên mu bàn tay. Ngoài ra, hãy nhớ thoa lại trong suốt cả ngày.

2. Sử dụng găng tay khi lái xe và làm việc nhà

Bí quyết dưỡng da mềm mượt cho bạn sở hữu bàn tay thon thả mềm mại siêu mê - Ảnh 2

Sử dụng găng tay là một cách để giữ cho bàn tay của bạn an toàn khỏi bị tổn hại và những vết thương tiềm ẩn có thể gây ra các đốm đen. Ví dụ, sử dụng găng tay khi lái xe là cách bảo vệ tay khỏi tia UVA và UVB. Ngoài ra, điều quan trọng là bạn phải đeo găng tay khi làm việc nhà, chẳng hạn như rửa bát đĩa, làm vườn hoặc thậm chí xử lý các sản phẩm tẩy rửa bằng hóa chất để ngăn tay bạn khỏi bị khô hoặc bầm tím.

3. Ngâm tay để tăng độ mềm mại

Bí quyết dưỡng da mềm mượt cho bạn sở hữu bàn tay thon thả mềm mại siêu mê - Ảnh 3

Vào mùa đông, da thường bị nứt nẻ, khô ráp và sần sùi. Để ngăn chặn điều này, ngâm tay trong nước ấm và muối Epsom có ​​thể giúp bạn thư giãn đầu óc và cơ thể sau một ngày dài. Nếu muốn, bạn cũng có thể ngâm chân trong nước để đạt được kết quả tương tự!

4. Cải thiện vẻ ngoài của bàn tay bằng cách tẩy tế bào chết

Bí quyết dưỡng da mềm mượt cho bạn sở hữu bàn tay thon thả mềm mại siêu mê - Ảnh 4

Để độ ẩm thấm vào da, điều quan trọng là phải loại bỏ da thừa trước khi dưỡng ẩm cho tay. Làm ướt tay bằng nước ấm và dùng bàn chải hoặc bọt biển (loại tự nhiên sẽ an toàn hơn cho môi trường) để nhẹ nhàng xoa bóp da theo chuyển động tròn. Thực hiện theo điều này với kem dưỡng ẩm yêu thích của bạn ngay sau đó.

5. Bàn tay ẩm trông trẻ hơn nhiều!

Luôn giữ kem dưỡng ẩm bên mình và sử dụng nó như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó! Đó là một trong những lời khuyên tốt nhất để đảm bảo rằng bàn tay của bạn luôn được nuôi dưỡng tốt và có làn da như da em bé.

Bí quyết dưỡng da mềm mượt cho bạn sở hữu bàn tay thon thả mềm mại siêu mê - Ảnh 5

Để tăng độ ẩm, bạn cũng có thể thử các loại kem có chứa urê và axit salicylic. Bạn cũng có thể sử dụng bất cứ thứ gì bác sĩ da liễu hoặc dược sĩ khuyên dùng. Các loại kem có chứa axit hyaluronic cũng là những lựa chọn thay thế tốt, giá cả phải chăng để loại bỏ nếp nhăn.

Theo Brightside

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