Bí kíp diện váy Maxi giúp nàng nổi bần bật dù trên phố hay đi biển

Sau đây là 9 mẹo đơn giản về cách mặc váy maxi nữ tính giúp bạn cảm thấy tự tin và xinh đẹp hơn rất nhiều.

"Quy tắc" mặc trang phục này như thế nào cho đúng và kết hợp trang phục như thế nào với các món đồ và phụ kiện khác nhau vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Nhiều người vẫn cho rằng trang phục như vậy trông thật kỳ quặc. Người ta thường tin rằng chúng ta chỉ nên đi giày thể thao với quần áo thể thao. Nhưng các quy tắc của thời trang đã luôn thay đổi. Ngày nay, sự kết hợp giữa váy + giày thể thao gần như đã trở thành cổ điển.

Dáng vẻ này rất phù hợp cho những ai không thích đi giày cao gót và sợ bị rối trong tà váy dài. Điều này chắc chắn sẽ không xảy ra nếu bạn đi giày thể thao!

Kết hợp với một chiếc áo khoác denim

Ảnh minh họa: Brightside

Nếu bạn chuẩn bị đi dạo và muốn khoác lên mình chiếc váy yêu thích thì đừng quên một chiếc áo khoác denim nhé. Bộ trang phục này trông đẹp và rất phong cách. Dưới đây là một số điểm cộng của sự kết hợp giữa váy + áo khoác denim :

Bạn trông tươi tắn và trẻ trung hơn.

Màu sắc của áo khoác denim khá trung tính nên nó rất hợp với bất kỳ loại da nào.

Trang phục như vậy làm nổi bật đôi chân và làm cho chúng trông dài hơn.

Kết hợp với một chiếc thắt lưng

Ảnh minh họa: Brightside

Nếu bạn mặc một chiếc váy maxi có thắt lưng, bạn có thể chắc chắn rằng điều này sẽ làm nổi bật vòng eo nhỏ của bạn, điều này sẽ khiến mọi người xung quanh phải ghen tị ngay lập tức. Nhưng nếu bạn không thích thắt lưng, bạn vẫn có thể trông rất quyến rũ trong một chiếc váy xẻ tà gợi cảm, nó sẽ làm nổi bật không chỉ vòng eo mà cả đôi chân của bạn.

Kết hợp với giày cao gót

Ảnh minh họa: Brightside

Đây là một trong những cách giúp bạn trông cao hơn vì chiếc váy maxi sẽ che đi đôi giày cao gót.

Kết hợp với một chiếc áo khoác da

Ảnh minh họa: Brightside

Muốn trang phục của bạn sang trọng và thêm phần thu hút thì hãy nói có với sự kết hợp này ngay lập tức! Bên cạnh đó, khi diện áo khoác da, bạn có thể thử nghiệm cách trang điểm bằng cách sử dụng các gam màu sáng khác nhau.

Váy maxi đi biển

Ảnh minh họa: Brightside

Váy maxi đi biển là người bạn thân nhất của bạn trong những ngày nghỉ hè! Chúng được làm từ một loại vải nhẹ, rất thích hợp cho thời tiết nóng bức.

Váy bất đối xứng

Ảnh minh họa: Brightside

Nếu bạn không thích giấu triệt để đôi chân của mình, những chiếc váy bất đối xứng có thể là giải pháp tốt nhất. Phần trước của chiếc váy ngắn và phần sau dài. Nó không chỉ đẹp và gợi cảm mà còn rất độc đáo.

Váy họa tiết bản in

Ảnh minh họa: Brightside

Hình in đẹp tươi sáng có thể làm sống động bất kỳ trang phục nào. Nó ngay lập tức tạo ra tâm trạng phù hợp và thể hiện một phong cách độc đáo. Ngoài ra, nhiều loại phụ kiện khác nhau sẽ kết hợp hoàn hảo với trang phục in họa tiết.

Kết hợp với phụ kiện

Ảnh minh họa: Brightside

Không có quy tắc nghiêm ngặt: việc lựa chọn phụ kiện tùy thuộc vào sở thích của bạn và dịp bạn mặc trang phục. Phụ kiện làm cho bất kỳ trang phục nào trông tuyệt đẹp. Nếu chiếc váy của bạn có đường viền cổ áo tuyệt vời, một chiếc vòng cổ đẹp sẽ là lựa chọn phù hợp. Phụ kiện có thể là màu trung tính: ví dụ như vàng hoặc bạc. Hoặc chúng có thể sáng màu để phù hợp với trang phục của bạn.

Theo Brightside