Bí kíp 'cấp dưỡng' cho làn da từ loại quả được mệnh danh là 'nữ hoàng' tự nhiên vừa tốt cho sức khỏe vừa có lợi cho vẻ đẹp

Làm đẹp 30/03/2022 20:17

Quả việt quất nhỏ, ngọt và có giá trị dinh dưỡng cao. Đứng đầu danh sách như một loại siêu thực phẩm tự nhiên, quả việt quất được biết đến với đặc tính chống lại bệnh tật. Hơn nữa, chúng có thể được thu hoạch quanh năm và là một thành phần bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn.

Bí kíp 'cấp dưỡng' cho làn da từ loại quả được mệnh danh là 'nữ hoàng' tự nhiên vừa tốt cho sức khỏe vừa có lợi cho vẻ đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Với sự quan tâm nhiều hơn đến dinh dưỡngsức khỏe làn da, nhiều người tự hỏi làm thế nào quả việt quất có thể giúp làn da của họ trẻ trung và khỏe mạnh.

Dưới đây là 8 lợi ích đối với da của quả việt quất và cách bạn có thể đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình.

1. Chống lão hóa sớm

Quả việt quất có nhiều chất chống oxy hóa, là hợp chất tự nhiên giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào da. Đặc biệt, chúng chứa nhiều hợp chất thực vật được gọi là anthocyanins, có đặc tính chống oxy hóa mạnh và tạo cho quả việt quất màu xanh tím tự nhiên.

Bí kíp 'cấp dưỡng' cho làn da từ loại quả được mệnh danh là 'nữ hoàng' tự nhiên vừa tốt cho sức khỏe vừa có lợi cho vẻ đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Khi bạn già đi, khả năng chống lại các gốc tự do của cơ thể giảm sút. Điều này dẫn đến mức độ gốc tự do cao hơn, có thể tàn phá các tế bào của bạn, đặc biệt là các tế bào da của bạn.

Tiếp xúc với tia cực tím (UV) từ mặt trời hoặc giường tắm nắng, khói thuốc lá, ô nhiễm và chế độ ăn uống nghèo nàn có thể làm tăng sản xuất gốc tự do trên da. Khi có nhiều gốc tự do hơn chất chống oxy hóa, các tế bào da bắt đầu suy yếu và có dấu hiệu lão hóa.

Đặc biệt, collagen và elastin là hai loại protein tạo nên cấu trúc làn da của bạn. Thói quen sinh hoạt kém có thể đẩy nhanh quá trình phá hủy các protein này, dẫn đến chảy xệ da và gia tăng nếp nhăn.

Tuy nhiên, một chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như chất có trong quả việt quất, có liên quan đến ít dấu hiệu lão hóa và chất lượng da tốt hơn do khả năng loại bỏ các gốc tự do trong da và thúc đẩy quá trình chữa lành. Cùng với các loại trái cây và rau quả giàu chất chống oxy hóa khác, ăn quả việt quất có thể làm tăng tổng lượng chất chống oxy hóa của bạn để giúp giảm lão hóa sớm.

Chế độ ăn nhiều quả việt quất có liên quan đến sức khỏe tim mạch và tuần hoàn tốt hơn, điều này rất quan trọng đối với sức khỏe làn da.

Bí kíp 'cấp dưỡng' cho làn da từ loại quả được mệnh danh là 'nữ hoàng' tự nhiên vừa tốt cho sức khỏe vừa có lợi cho vẻ đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tim bơm máu đi khắp cơ thể để cung cấp oxy và chất dinh dưỡng đến các tế bào, cũng như loại bỏ chất thải từ chúng. Da của bạn tiếp xúc với môi trường bên ngoài, thường liên quan đến tia UV, ô nhiễm, vết cắt và vết thâm, và nó cần chất dinh dưỡng và oxy để chữa lành và sửa chữa.

Ăn 1 cốc (148 gram) quả việt quất mỗi ngày có thể giúp cơ thể cải thiện khả năng gửi chất dinh dưỡng và oxy đến da và các tế bào khác, cho phép chuyển tế bào nhanh hơn và hiệu quả hơn, và cuối cùng là làn da khỏe mạnh hơn.

Do đó, ăn một chế độ ăn giàu dinh dưỡng có nhiều quả việt quất có thể giúp cung cấp cho làn da của bạn những công cụ cần thiết để trẻ hóa.

3. Tăng cường collagen một cách tự nhiên

Quả việt quất chứa nhiều anthocyanin, có thể hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen.

Bí kíp 'cấp dưỡng' cho làn da từ loại quả được mệnh danh là 'nữ hoàng' tự nhiên vừa tốt cho sức khỏe vừa có lợi cho vẻ đẹp - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Trong một số nghiên cứu mẫu da, việc thoa anthocyanin từ quả mọng lên da làm giảm sự phân hủy collagen và tăng sản xuất collagen tổng thể. Trong một nghiên cứu khác, những con chuột được cho ăn một chế độ ăn nhiều quả việt quất có khả năng sản xuất collagen nhiều hơn trong xương của chúng.

Hơn nữa, 1 cốc (148 gram) cung cấp lần lượt 16% và 19% nhu cầu vitamin C hàng ngày cho nam giới và phụ nữ. Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, rất quan trọng cho làn da khỏe mạnh. Nó cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa tự nhiên để bảo vệ collagen trong da của bạn khỏi bị hư hại.

Mặc dù một số loại trái cây khác có hàm lượng vitamin C cao hơn, nhưng quả việt quất rất linh hoạt và có thể được thêm vào nhiều món ăn, dễ dàng đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bạn.

4. Hỗ trợ làm lành vết thương

Nếu bạn bị đứt tay, vết bỏng nhỏ hoặc mụn bọc, ăn quả việt quất có thể giúp vết thương mau lành.

Bí kíp 'cấp dưỡng' cho làn da từ loại quả được mệnh danh là 'nữ hoàng' tự nhiên vừa tốt cho sức khỏe vừa có lợi cho vẻ đẹp - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Quả việt quất chứa nhiều vitamin C và K, cả hai đều rất quan trọng trong việc chữa lành vết thương. Một cốc (148 gram) quả việt quất cung cấp tối thiểu 16% và 24% nhu cầu hàng ngày của bạn về vitamin C và vitamin K tương ứng.

Ngoài ra, khi da bị tổn thương, nó sẽ bị viêm cấp tính và căng thẳng oxy hóa, đó là khi các gốc tự do nhiều hơn chất chống oxy hóa. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong quả việt quất có thể giúp chống lại các gốc tự do, có khả năng giúp đẩy nhanh quá trình chữa bệnh. Tuy nhiên, không bao giờ bôi quả việt quất hoặc các loại thực phẩm khác trực tiếp lên vết cắt hoặc vết bỏng, vì điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng do vi khuẩn.

Mặc dù cần có thêm bằng chứng về chất lượng, nhưng quả việt quất có thể cung cấp các lợi ích khác cho da

5. Có thể làm giảm chứng viêm liên quan đến mụn trứng cá

Mụn trứng cá là một tình trạng viêm da phổ biến do lỗ chân lông bị tắc nghẽn, dẫn đến đổi màu da và / hoặc mẩn đỏ, sưng tấy và các vết sưng viêm được gọi là mụn mủ, còn được gọi là mụn nhọt.

Quả việt quất có vị ngọt tự nhiên và là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, quả việt quất là một nguồn cung cấp carbs glycemic thấp, có liên quan đến việc giảm viêm mụn trứng cá. Ngoài ra, một chế độ ăn uống có chỉ số đường huyết cao có liên quan đến tỷ lệ mụn trứng cá cao hơn.

Bí kíp 'cấp dưỡng' cho làn da từ loại quả được mệnh danh là 'nữ hoàng' tự nhiên vừa tốt cho sức khỏe vừa có lợi cho vẻ đẹp - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Mặc dù không có nghiên cứu trực tiếp nào kết nối quả việt quất với việc giảm mụn trứng cá, nhưng một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa và chất xơ,cả hai đều được tìm thấy với lượng lớn trong quả việt quất sẽ có liên quan đến việc giảm viêm và có thể làm giảm sưng tấy mụn trứng cá và đổi màu da.

Do đó, chọn quả việt quất có thể đáp ứng sở thích hảo ngọt của bạn và cung cấp cho bạn nguồn dinh dưỡng tăng cường để hỗ trợ làn da của bạn. Tuy nhiên, tránh thoa trực tiếp quả việt quất lên da vì có thể khiến tình trạng mụn trở nên trầm trọng hơn.

6. Hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh

Chất xơ rất quan trọng đối với một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, là một nhóm vi khuẩn sống trong ruột của bạn. Nghiên cứu mới nổi đang bắt đầu cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa sức khỏe đường ruột và làn da.

Đặc biệt, chứng loạn khuẩn, là tình trạng mất cân bằng vi khuẩn trong đường ruột, có thể liên quan đến các tình trạng da như mụn trứng cá, bệnh vẩy nến, bệnh chàm, bệnh trứng cá đỏ và lão hóa sớm.

Bí kíp 'cấp dưỡng' cho làn da từ loại quả được mệnh danh là 'nữ hoàng' tự nhiên vừa tốt cho sức khỏe vừa có lợi cho vẻ đẹp - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Quả việt quất là một nguồn chất xơ tuyệt vời, chứa gần 4 gam chất xơ trong một cốc (148 gam) việt quất. Do đó, chúng giúp hỗ trợ một hệ vi sinh vật khỏe mạnh và làn da có tiềm năng khỏe mạnh hơn.

7. Có thể giúp chữa bệnh vẩy nến và bệnh chàm

Bệnh vẩy nến và bệnh chàm đều là tình trạng viêm da biểu hiện dưới dạng các mảng ngứa, đổi màu. Đáng chú ý, những người mắc các tình trạng này cũng được phát hiện có mức độ chống oxy hóa thấp hơn.

Bí kíp 'cấp dưỡng' cho làn da từ loại quả được mệnh danh là 'nữ hoàng' tự nhiên vừa tốt cho sức khỏe vừa có lợi cho vẻ đẹp - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Mặc dù cần phải nghiên cứu thêm, một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa được cho là đóng một vai trò trong việc giảm bùng phát bệnh vẩy nến và bệnh chàm bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa.

May mắn thay, quả việt quất chủ yếu có quanh năm, giúp bạn dễ dàng bổ sung chất chống oxy hóa vào chế độ ăn uống của mình.

8. Các sản phẩm bôi ngoài da có thể cải thiện sức khỏe làn da

Nhiều công ty đang xem xét lợi ích của việc bao gồm quả việt quất và các loại quả mọng khác trong các sản phẩm chăm sóc da của họ do hàm lượng anthocyanin cao. Trong một số nghiên cứu mẫu da người và chuột, việc thoa kem chứa anthocyanin lên da đã làm giảm đáng kể thời gian chữa lành vết thương.

Bí kíp 'cấp dưỡng' cho làn da từ loại quả được mệnh danh là 'nữ hoàng' tự nhiên vừa tốt cho sức khỏe vừa có lợi cho vẻ đẹp - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Ngoài ra, nghiên cứu ban đầu cho thấy các sản phẩm bôi ngoài da có chứa anthocyanins có thể có lợi trong việc điều trị lão hóa sớm do đặc tính chống oxy hóa mạnh của chúng.

Mặc dù có những lợi ích tiềm năng này nhưng theo các chuyên gia, công dụng của quả việt quất vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Theo Healthline

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