Bật mí cách trị thâm mắt hiệu quả nhanh nhất

Thâm mắt là một trong những tình trạng thường gặp hiện nay, khiến cho người bị trông kém sắc và mất sức sống. Có người chỉ bị thâm mắt vài ngày là hết, nhưng cũng có người bị kéo dài lâu năm. Quầng thâm mắt không chỉ gây ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài mà còn có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác. Dưới đây là một số cách trị thâm mắt đơn giản tại nhà mang lại hiệu quả mà bạn nên biết.

Bạn chỉ cần lấy khoảng 2-3 viên đá nhỏ cho vào khăn sạch rồi chườm lên vùng da bị thâm dưới mắt. Thực hiện 1 đến 2 lần mỗi tuần sẽ giúp bạn sẽ sớm thu được kết quả như ý.

Đá lạnh không chỉ có công dụng giải nhiệt trong những ngày hè nắng nóng mà còn được sử dụng trong lĩnh vực làm đẹp , ví dụ như trị thâm quầng mắt. Khi tiếp xúc với da, độ lạnh từ đá sẽ làm se khít lỗ chân lông, dịu da đồng thời loại bỏ một số vi khuẩn gây hại cho da. Ngoài ra, đá lạnh còn có công dụng liên kết các hắc tố trên da, từ đó làm mờ các vết thâm nám, máu bầm, quầng thâm mắt.

Trị thâm mắt bằng đá - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị thâm mắt tại nhà với trứng gà

Trứng gà được biết đến là có chứa nhiều kháng sinh, vitamin, protein…có tác dụng làm tan vết bầm, mờ vết thâm và hỗ trợ làm trắng da nhanh chóng. Bạn có thể thực hiện theo cách sau:

Bước 1: Trộn 2 thìa bột nghệ với lòng đỏ trứng gà thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 2: Thoa nhẹ nhàng hỗn hợp lên vùng mắt bị thâm, để khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước sạch. Bạn cũng có thể bôi hỗn hợp này lên toàn bộ khuôn mặt để dưỡng da. Thực hiện cách này liên tục 1 đến 2 lần mỗi tuần sẽ mang lại hiệu quả mong muốn.

Trị thâm mắt tại nhà với trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Dùng trà túi lọc chữa thâm mắt

Sử dụng trà túi lọc cũng là một trong những cách trị thâm mắt được nhiều người áp dụng. Chất chống oxy hóa có trong trà túi lọc sẽ giúp phần xung quanh mắt được sáng hơn, đồng thời giảm quầng thâm mắt hiệu quả. Bạn chỉ cần lấy trà túi lọc ngâm qua nước nóng, để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Sử dụng túi trà đã làm lạnh để chườm lên mắt trong khoảng 5 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh. Bạn nên thực hiện thường xuyên trong tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Cách chữa thâm quầng mắt bằng dưa leo

Dưa leo cũng là một trong những nguyên liệu làm đẹp quen thuộc, đặc biệt là trong trị quầng thâm mắt. Trong dưa leo có chứa nhiều vitamin E, chất xơ cùng nhiều dưỡng chất khác rất tốt cho việc trị quầng thâm ở mắt. Các bước chữa quầng thâm mắt bằng dưa leo như sau:

Bước 1: Rửa mặt thật sạch bằng nước ấm.

Bước 2: Cắt hai lát dưa leo tươi và cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2-3 phút.

Bước 3: Đặt hai lát dưa leo lên 2 mắt và thư giãn từ 10 đến 15 phút rồi rửa lại mặt với nước mát. Thực hiện phương pháp này từ 2 đến 3 lần để đạt hiệu quả tốt nhất.

Dưa leo cũng là một trong những nguyên liệu làm đẹp quen thuộc, đặc biệt là trong trị quầng thâm mắt - Ảnh minh họa: Internet

Dầu hạnh nhân

Hạnh nhân là một trong những loại hạt có chứa nhiều vitamin E, và dầu hạnh nhân là chất có tác dụng làm mềm và tăng độ đàn hồi cho da. Đây là liệu pháp đơn giản và dễ thực hiện, bạn chỉ cần thoa một lớp dầu hạnh nhân lên vùng mắt bị thâm thật nhẹ nhàng, để qua đêm rồi sáng hôm sau rửa mặt lại.

Lá bạc hà

Bạc hà được biết đến với mùi hương nồng và thơm mát. Ngoài ra, lá bạc hà còn có tác dụng làm mờ đi quầng thâm xấu xí dưới mắt bạn. Chỉ cần nghiền nát một vài lá bạc hà với nước, tạo thành một hỗn hợp sệt rồi đắp lên quầng thâm trong 10 phút, sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch. Thực hiện cách này vào mỗi buổi tối trong một tuần để thấy được kết quả bất ngờ.

Lá bạc hà còn có tác dụng làm mờ đi quầng thâm xấu xí dưới mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bơ sữa và nghệ

Bơ và củ nghệ được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Bạn chỉ cần lấy hai thìa cà phê bơ sữa và bột nghệ trộn đều lại với nhau thành hỗn hợp. Sau đó đắp hỗn hợp này lên quầng thâm trong khoảng 15 phút rồi rửa mặt lại bằng nước ấm để loại bỏ quầng thâm mắt.

Nước hoa hồng

Nước hoa hồng được biết đến như là một nguyên liệu làm đẹp với công dụng giúp trẻ hóa làn da. Ngoài ra, nước hoa hồng cũng được dùng để loại bỏ quầng thâm mắt nhanh chóng. Bạn chỉ cần nhúng bông thấm vào dung dịch nước hoa hồng rồi đắp lên những vùng quầng thâm dưới mắt trong khoảng 15 phút và rửa lại bằng nước lạnh. Liên tục thực hiện cách này vào mỗi tối vòng một tháng để nhận được kết quả tốt nhất.

Nước hoa hồng cũng được dùng để loại bỏ quầng thâm mắt nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Xóa quầng thâm mắt bằng khoai tây

Khoai tây có chứa rất nhiều dưỡng chất giúp nuôi dưỡng làn da. Hàm lượng vitamin và khoáng chất có trong khoai tây sẽ giúp mang lại làn da trắng sáng. Vì vậy, bạn có thể sử dụng khoai tây để trị vùng thâm mắt.

Bạn chỉ cần gọt vỏ và rửa sạch khoai tây. Sau đó, thái lát mỏng rồi đắp lên vùng mắt bị thâm. Chỉ sau từ 2 - 3 tuần áp dụng thì vùng thâm mắt sẽ cải thiện đáng kể.

Hàm lượng vitamin và khoáng chất có trong khoai tây sẽ giúp mang lại làn da trắng sáng - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những chia sẻ về cách trị thâm mắt tại nhà trong bài viết trên sẽ giúp bạn nhanh chóng xóa bỏ nỗi lo quầng thâm ở mắt. Từ đó có thể lấy lại sự tin tin trên đôi mắt của mình.