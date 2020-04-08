Tạm biệt quầng thâm mắt từ những loại mặt nạ thiên nhiên

Chăm sóc da 08/04/2020 05:35

Đôi mắt có vai trò rất quan trọng, chị em nên bỏ túi một số mẹo trị thâm quầng mắt dưới đây để giữ cho cửa sổ tâm hồn luôn đẹp.

Vùng da xung quanh mắt mỏng nên rất dễ bị ảnh hưởng nếu chúng ta không ngủ đủ giấc và sinh hoạt đúng giờ. Nhiều chị em dù chưa đến tuổi 30 nhưng đã có những dấu hiệu lão hóa vùng mắt rất mất thẩm mỹ. Cách tốt nhất, chị em hãy chú ý chăm sóc da vùng mắt, đặc biệt là trị thâm quầng mắt.

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Thâm quầng mắt là nỗi khổ của nhiều chị em - Ảnh minh họa: Internet

Dưa leo

Dưa leo (dưa chuột) có tác dụng trị thâm quầng mắt thần kì bởi dưỡng chất có trong dưa leo giúp làm mát da, giảm thâm mụn trên da, làm giảm mệt mỏi và nhức mắt do phải thức khuya và làm việc nhiều.

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Dưa leo làm mát, trị thâm mắt rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Chị em có thể cắt mỏng từng lát dưa deo hoặc nghiền nát 1/4 trái dưa leo, đắp lên vùng da xung quanh mắt khoảng 15 - 20 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước lạnh. Chỉ cần bạn duy trì 1 tuần đắp 3 - 4 lần sẽ cảm nhận được các vết thâm quầng giảm rõ rệt.

Nha đam

Cũng giống như dưa chuột, dung dịch chất có trong nha đam giúp làm mát da, sáng da vùng mắt và đánh tan bọng mắt rất hiệu quả. Tuy nhiên, nha đam có chứa một số kích ứng nhẹ, vì vậy chị em cần phải gọt vỏ thật kỹ, nếu không sẽ dễ bị ngứa, nổi mẩn đỏ ở da.

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Nha đam có tác dụng xóa tan bọng mắt - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Chị em nghiền nát nha đam, sau đó đắp lên vùng da mắt khoảng 15 - 20 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm (duy trì 1 tuần đắp 1 - 2 lần để đạt hiệu quả cao).

Sữa tươi không đường

Sữa tươi là loại đồ uống dinh dưỡng đối với sức khỏe, không chỉ vậy sữa tươi không đường còn có tác dụng trị thâm quầng mắt do mất ngủ, stress, thiếu nước hay làm việc với máy tính nhiều.

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Sữa tươi không đường làm giảm thâm quầng mắt - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Chị em có thể đắp mặt nạ bằng sữa tươi không đường cho cả mặt hoặc tẩm sữa tươi vào bông tẩy trang, sau đó đắp lên vùng mắt (lưu ý nhắm mắt lại) khoảng 20 phút. Sau đó rửa lại nhẹ nhàng với nước ấm (bạn có thể duy trì đắp sữa tươi không đường lên vùng mắt hàng ngày).

Thâm quầng mắt là tình trạng rất nhiều mắc phải do thói quen sinh hoạt hàng ngày của chúng ta chưa thật sự khoa học. Chị em có thể tham khảo những cách trị thâm quầng mắt ở trên để chăm sóc vùng da mắt thật tốt, ngăn chặn sự lão hóa và xuất hiện các nếp nhăn.

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