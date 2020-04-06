Những thói quen tai hại hầu hết chị em đều mắc phải khiến da lão hóa, chưa già đã xuất hiện nếp nhăn

Chăm sóc da 06/04/2020 15:49

Những thói quen gây lão hóa bạn đang vô tình mắc phải mỗi ngày có thể hủy hoại làn da, nhan sắc của bạn theo thời gian.

Lão hóa là nỗi ám ảnh của phụ nữ, làm sao để làm chậm quá trình này là vấn đề được nhiều người quan tâm. Dưới đây là những thói quen gây lão hóa, hội chị em cần từ bỏ càng sớm càng tốt để giữ gìn nhan sắc:

Căng thẳng

Theo một số nghiên cứu, thường xuyên duy trì trạng thái căng thẳng rất dễ gây ảnh hưởng đến các tế bào. Đây cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra nhanh chóng.

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Căng thẳng có thể gây lão hóa và tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, để làn da không xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ hay mất đi độ đàn hồi, bạn nên tránh căng thẳng. Cố gắng cân bằng công việc, dành thời gian để giải trí và nghỉ ngơi phù hợp. Bên cạnh đó, bạn có thể thử tập những bài yoga đơn giản để giảm căng thẳng.

Ngủ không đủ giấc

Mỗi ngày, bạn cần ngủ đủ 8 tiếng để duy trì trạng thái cân bằng cho cơ thể. Thói quen thức khuya, mất ngủ kéo dài sẽ khiến bạn già đi trông thấy, da sạm đen, nhăn nheo và làm tăng nguy cơ béo phì.

Ngoài ra, việc ngủ không đủ giấc còn khiến bạn luôn trong trạng thái thiếu năng lượng, không tỉnh táo, đầu óc chậm chạp ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống.

Dùng ống hút thường xuyên

Thường xuyên dùng ống hút sẽ khiến vùng da quanh miệng sớm hình thành nếp nhăn. Chính vì vậy, bạn nên tránh mắc phải thói quen tai hại này mỗi ngày hoặc ít nhất nên hạn chế hết mức có thể.

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Thói quen đơn giản này lại vô cùng có hại cho da - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ dùng kem chống nắng khi đi du lịch

Nhiều người có thói quen chỉ chuẩn bị kem chống nắng khi đi du lịch mà không hề biết rằng ngay cả khi ở trong nhà, làn da của bạn cũng đang bị ảnh hưởng bởi tia UVA và UVB độc hại. Ánh nắng mặt trời vô cùng khắc nghiệt bởi nó tác động xấu đến làn da, làm tăng quá trình lão hóa và có thể gây ung thư da. Tốt nhất, bạn nên dùng kem chống nắng hàng ngày, mọi lúc mọi nơi.

Xem tivi quá nhiều

Các chuyên gia về sức khỏe khuyên rằng, bạn khônng nên xem tivi quá nhiều bởi nó có thể khiến bạn già đi trông thấy. Một nghiên cứu đã chỉ ra và khẳng định, cứ mỗi giờ xem tivi tương ứng với việc bạn bị giảm đi 22 phút tuổi thọ.

Chế độ ăn quá ít chất béo

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Bạn nên lựa chọn cho mình chế độ dinh dưỡng khoa học - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sợ mất dáng nên hạn chế hoàn toàn chất béo trong thực đơn hàng ngày. Tuy nhiên, những thực phẩm chứa chất béo cũng rất giàu axit béo omega-3 có khả năng ngăn ngừa nếp nhăn hiệu quả, giúp giữ độ đàn hồi và độ ẩm cho da. Một chế độ ăn uống ít chất béo có thể gây ra tình trạng lão hóa sớm.

Thay vì ăn những thực phẩm chứa chất béo không lành mạnh, bạn nên cân nhắc những loại thực phẩm có chứa chất béo tốt cho sức khỏe.

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