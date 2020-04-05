Người đẹp Vbiz thi nhau làm đẹp bằng nước vo gạo, sữa chua: Nhìn da căng mướt, trắng hồng là biết hiệu quả cỡ nào

Đôi khi chẳng cần đến các dòng mỹ phẩm đắt tiền, thay vào đó, tận dụng những nguyên liệu tự nhiên quen thuộc, bạn vẫn sở hữu được làn da trắng hồng, mềm mịn. Học ngay các cách dưỡng da bằng nước vo gạo , sữa chua không đường và bột yến mạch dưới đây từ các người đẹp Vbiz, bạn sẽ ngỡ ngàng vì hiệu quả đạt được.

Nước vo gạo có rất nhiều công dụng đối với làn da. Cám gạo có rất nhiều vitamin và dưỡng chất thiếu yếu giúp dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Thiều Bảo Trang thường dùng nước vo gạo để rửa mặt mỗi ngày. Nữ ca sĩ chia sẻ, nhờ hạn chế chất tẩy rửa hóa học mà làn da khỏe đẹp và sáng mịn hơn hẳn.

Tẩy tế bào chết, tẩy trang bằng bột yến mạch

Salim cũng là một trong những hot girl tích cực làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên. Cụ thể, cô nàng fashionista này sử dụng bột yến mạch và sữa chua không đường để tẩy trang, đồng thời tẩy tế bào chết.

Salim chia sẻ cô thường tẩy trang bẳng sữa chua không đường và yến mạch - Ảnh: Internet

Công thức rất đơn giản, Salim trộn đều bột yến mạch và sữa chua không đường theo tỉ lệ đồng đều để tạo thành hỗn hợp. Sau đó, người đẹp dùng chúng để mát xa khắp khuôn mặt khoảng 2 - 3 phút, rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.

Cô nàng chia sẻ thêm, để tránh làm da mất nước, bạn nên thoa kem dưỡng ẩm sau khi tẩy trang.

Bột yến mạch và sữa chua không đường giúp loại sạch bụi bẩn, tế bào chết và mỹ phẩm trang điểm - Ảnh: Internet

Dưỡng trắng da bằng sữa chua

Trong khi đó, cô nàng mẫu ảnh nổi tiếng Trương Hoàng Mai Anh lại dùng sữa chua không đường để làm mặt nạ dưỡng trắng da tại nhà.

Trương Hoàng Mai Anh dùng sữa chua không đường làm mặt nạ dưỡng trắng da - Ảnh: Internet

Sữa chua giàu axit lactic có thể tiêu diệt vi khuẩn và làm sạch sâu làn da. Hàm lượng lớn axit amin, vitamin và protein trong loại sữa lên men này có khả năng dưỡng trắng da nhanh chóng mà không gây kích ứng.

Da trắng mịn nhờ chăm chỉ đắp mặt nạ sữa chua không đường - Ảnh: Internet

Với các bí quyết dưỡng da bằng nước vo gạo, yến mạch và sữa chua trên, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền cho việc mua mỹ phẩm. Bên cạnh đó, vẫn đạt được hiệu quả làm đẹp như mong muốn.