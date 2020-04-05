Có sẵn 1 chai lotion mà không biết tận dụng để biến thành mặt nạ thì quá uổng phí, chị em áp dụng thử là nghiện ngay

Chăm sóc da 05/04/2020 05:35

Cách đắp lotion mask được chuyên gia chăm sóc da hàng đầu Nhật Bản - Chizu Saeki hướng dẫn dưới đây sẽ khiến chị em bất ngờ về hiệu quả mà nó mang lại.

Lotion mask là phương pháp dưỡng da được nhiều sao Hàn áp dụng nhờ hiệu quả hơn nhiều lần so với sử dụng lotion thông thường. Phương pháp này bắt nguồn từ bà Chizu Saeki - một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mỹ phẩm tại Nhật Bản.

Cách đắp lotion mask và bí quyết để đắp mặt nạ đúng cách dưới đây sẽ giúp làn da của hội chị em được thanh lọc và rạng rỡ chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng.

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Đắp lotion mask giúp đẩy lùi lão hóa - Ảnh: Internet

Cách làm lotion mask

Sử dụng loại lotion bạn yêu thích, lấy một lượng vừa đủ (khoảng 4 - 5 giọt) đem pha loãng với nước.

Sau đó làm ẩm mặt nạ lụa không dệt bằng nước lọc, vắt ráo nước rồi nhúng vào dung dịch vừa pha.

Trong trường hợp dùng viên mặt nạ nén, bạn cần thêm bước cho mặt nạ vào nước để nó nở ra rồi mới nhúng lotion.

Đơn giản hơn, bạn có thể dùng bông tẩy trang dạng mỏng nhúng vào dung dịch để đắp lên trán, cằm và 2 bên má. Giữ nguyên trong khoảng 3 phút để hạn chế tình trạng hút ngược dưỡng chất. Trong quá trình đắp lotion, bạn có thể dùng tay vỗ nhẹ để dưỡng chất thấm sâu hơn vào da.

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Làm lotion mask vô cùng đơn giản - Ảnh: Internet

Đắp lotion mask sao cho hiệu quả?

Lotion mask nên được dùng sau khi làm sạch 2 bước bằng tẩy trang và sữa rửa mặt. Để mặt nạ phát huy hiệu quả tốt nhất, bạn chỉ nên đắp trong vòng 3 phút. Bên cạnh đó, bạn có thể để mặt nạ dệt hoặc mặt nạ nén vào ngăn mát của tủ lạnh trước khi đắp sẽ giúp thư giãn hơn. Sự mát lạnh trong quá trình đắp mặt nạ lotion sẽ giúp giảm mệt mỏi và ngăn chặn hơi nước thoát khỏi bề mặt da.

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Kiên trì áp dụng, làn da sẽ cải thiện đáng kể - Ảnh: Internet

Những sai lầm cần tránh khi dùng lotion mask

- Nhỏ trực tiếp lotion vào miếng đắp sẽ khiến lỗ chân lông bí bách, gây mụn.

- Chọn sai lotion cho da có thể khiến làn da bị kích ứng, gây phản tác dụng.

- Đắp mặt nạ quá thời gian quy định sẽ khiến nước trên da bị hút ngược lại và bốc hơi hết, làm da khô và nứt nẻ.

- Rửa mặt sau khi dùng lotion mask là điều cấm kỵ, vì nó khiến dưỡng chất và hiệu quả đắp mặt nạ giảm thiểu đáng kể.

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