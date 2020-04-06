Ngày nào cũng thoa 'ti tỉ' lớp mỹ phẩm chống lão hóa mà da mặt vẫn xuất hiện nếp nhăn, đây là 3 nguyên nhân chính

The Klog đã chỉ ra 3 nguyên nhân khiến mỹ phẩm chống lão hóa không hoạt động, nếu đang mắc phải những sai lầm này, bạn nên sớm loại bỏ.

Không phải cứ sử dụng thật nhiều mỹ phẩm chống lão hóa là làn da sẽ luôn trẻ trung và săn chắc. Điều bạn cần quan tâm là những sản phẩm này có phù hợp và thực sự cần thiết đối với tình trạng da hiện tại hay không. Mới đây, The Klog đã chỉ ra 3 nguyên nhân chính khiến mỹ phẩm chống lão hóa không phát huy tác dụng. Thiếu chỉ số SPF

Dù đang sử dụng loại mỹ phẩm chống lão hóa đắt tiền đến mức nào nhưng nếu bạn không bảo vệ làn da của mình khỏi tác hại của tia cực tím thì quá trình lão hóa vẫn diễn ra, thậm chí là nhanh hơn nhiều lần. Chưa kể đến trường hợp xấu nhất là tia cực tím có thể gây nên ung thư da. Bác sĩ Dhaval G. Bhanusali từ nhãn hiệu mỹ phẩm NYC chia sẻ, SPF - Chỉ số chống nắng là điều quan trọng nhất để ngăn ngừa lão hóa. Bác sĩ Bhanusali nói rằng nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30+ trên khắp khuôn mặt, cổ và ngực. Trong ngày, thoa lại kem sau mỗi 3 đến 4 giờ. Nếu thường xuyên hoạt động ngoài trời hoặc ở trên bãi biển, hồ bơi trong thời gian dài, bạn nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 50+ và sử dụng lại hàng giờ.

Dù sử dụng mỹ phẩm đắt tiền nhưng quên thoa kem chống nắng hoặc sử dụng kem không đủ độ bảo vệ sẽ khiến da lão hóa nhanh hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Thói quen sinh hoạt thiếu khoa học Một số thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như thức khuy, ngủ không đủ giấc, uống nhiều rượu bia, chất kích thích... có thể đẩy nhanh sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa và chống lại tác động của các sản phẩm đang sử dụng. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hút thuốc lá, thậm chí tiếp xúc với khói thuốc có thể gây ra lão hóa sớm. Chính vì vậy, hãy tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống với các thói quen sinh hoạt lành mạnh hơn chính là "chìa khóa" giúp bạn trẻ đẹp thách thức thời gian, đồng thời tốt cho sức khỏe. Thói quen sinh hoạt lành mạnh không chỉ giúp da hấp thụ dưỡng chất từ mỹ phẩm hiệu quả hơn mà còn tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet Chọn mỹ phẩm chứa thành phần không phù hợp Mấu chốt để đạt được hiệu quả trong việc duy trì làn da tươi trẻ là chọn đúng thành phần chống lão hóa. Tiến sĩ Bahnusali cho biết: "Một trong những thành phần tốt nhất để bắt đầu là retinol (vitamin A)". Ngoài ra, vị chuyên gia này giải thích thêm, các thành phần chống lão hóa hiệu quả khác bao gồm vitamin C có thể giúp làm sáng và xua tan các gốc tự do, ceramides làm đầy và cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ da, peptide giúp thúc đẩy sản xuất collagen và AHA giúp tẩy tế bào chết, làm sáng da và tái sinh tế bào mới. Chọn đúng loại mỹ phẩm với thành phần phù hợp giúp chống lão hóa thành công - Ảnh: Internet Ghi nhớ đến 3 vấn đề mấu chốt trên trong cách lựa chọn và sử dụng chống lão hóa, bạn sẽ duy trì được nhan sắc tươi trẻ, tràn đầy sức sống với làn da căng mịn, hoàn hảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-nao-cung-thoa-ti-ti-lop-my-pham-chong-lao-hoa-ma-da-mat-van-xuat-hien-nep-nhan-day-la-3-nguyen-nhan-chinh-355903.html