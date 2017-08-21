Ngoài tên gọi là nha đam, nó còn có cái tên khác là lô hội, sống tốt trong điều kiện nhiệt đới ẩm. Thân cây mọng nước, xanh tươi, dễ trồng và chăm sóc. Nó có nhiều dinh dưỡng nên tốt cho sức khỏe cơ thể

Đã từ lâu, nha đam nổi tiếng với nhiều công dụng cho sức khỏe và sắc đẹp. Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước Châu Á khác cũng tin dùng loại cây này. Uống nước nha đam có tác dụng gì và làm như thế nào để phát huy đúng công dụng của nó. Nghe có vẻ đơn giản nhưng để giúp ích cho cơ thể và làm đẹp hiệu quả, bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Với thành phần các vitamin A, C, B, E cùng khoáng chất thiết yếu như natri, kali, canxi, sắt, kẽm..., axit amin, enzyme, nha đam có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe cơ thể và hỗ trợ nuôi dưỡng da và duy trì vóc dáng trẻ đẹp.

Từ xa xưa, người ta đã biết dùng nha đam để chữa một vài bệnh vặt thông thường, giúp sống lâu và khỏe mạnh. Đối với sức khỏe, nha đam hỗ trợ tiêu hóa tốt, thanh nhiệt giải độc, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn, ổn định đường huyết cũng như giúp các tế bào liên kết phát triển tốt hơn.

Đối với sắc đẹp, nha đam được mệnh danh là nữ hoàng làm đẹp hiệu quả. Không chỉ giúp dưỡng da trắng mịn, hồng hào, sạch mụn, hết thâm mà còn giúp trẻ hóa da và giảm cân nhanh chóng. Do vậy, cách uống nước nha đam là giải giáp hoàn hảo cho những ai đang mong muốn chăm sóc sắc đẹp mà vẫn đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Như vậy, uống nước nha đam có nhiều lợi ích tốt. Chỉ cần bạn kiên trì uống nó môi ngày thì những gì trông thấy sẽ không làm bạn thất vọng.

Uống nước nha đam như thế nào là hợp lý?

Sau khi đã hiểu rõ công dụng mà nha đam đem lại, việc bạn cần làm đó là chế biến nó làm sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tốt nhất. Uống nước nha đam là giải đáp đơn giản vaf dễ tạo thành thói quen tích cực cho bạn.

Mỗi ngày, bạn nên uống từ 2 – 3 ly nha đam cho sức khỏe tràn đầy, nên chia đều và dãn cách thời gian uống là tốt nhất. Mỗi khi bạn vận động nhiều như tập thể dục thì có thể bổ sung năng lượng tức thì bằng cách uống 1 ly nước nha đam.

Còn nếu bạn đang muốn giảm cân thì chúng tôi khuyên bạn nên uống nước nha đam trước mỗi bữa ăn khoảng 20 phút để tạo cảm giác no.

Như vậy, khi đến bữa bạn sẽ không còn ăn uống gì nhiều nữa. Cứ kiên trì cách này thì chỉ sau một thời gian ngắn, cân nặng của bạn sẽ thay đổi đến bất ngờ.

Cách nấu nước nha đam uống mỗi ngày

Nha đam đường phèn là một cách nấu đơn giản, nhanh chóng mà giữ được nhiều chất dinh dưỡng có trong nha đam. Bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút là đã có 1 ly nước nha đam thanh mát rồi.

Chuẩn bị: Nha đam, đường phèn, lá dứa.

Thực hiện:

- Nha đam rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành những khúc ngắn vừa ăn. Đem ngâm với nước muối ấm pha loãng khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước lạnh và để ráo.

- Đun 1 nồi nước sôi, cho đường phèn vào trước để đường tan hết. Sau đó vặn lửa nhỏ riu riu.

- Cuối cùng cho nha đam và lá dứa vào chung. Đun khoảng 5 phút sau rồi tắt bếp.

Bạn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần. Khi uống có thể cho thêm chút đá bào để tăng độ thơm ngon của món đồ uống thanh mát.

Với những chia sẻ trên đây, bạn đã biết uống nước nha đam có tác dụng gì rồi. Hãy sử dụng nó thường xuyên để cơ thể khỏe mạnh và ngoại hình đẹp nhất nhé.