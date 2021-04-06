Astaxanthin Nhật Bản: Tinh chất của vẻ đẹp vượt thời gian

Làm đẹp 06/04/2021 09:01

Giữ gìn sự trẻ trung, tươi đẹp luôn là mối quan tâm của tất cả chị em phụ nữ. Đó cũng là bài toán khó cần phải giải trong suốt nhiều thập kỷ qua của các nhà nghiên cứu. Trong nhiều bài giải, các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra tinh chất diệu kỳ Astaxanthin từ vi tảo lục có tác dụng chống lão hóa cực mạnh! Astaxanthin được xem như tinh chất “vàng” trong “làng” làm đẹp.

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Astaxanthin giúp phụ nữ Nhật Bản sống thọ và trẻ đẹp

Từ lâu, mọi người đều truyền tai nhau năng lực diệu kỳ của astaxanthin cho cả sức khỏe và sắc đẹp, đặc biệt là công dụng chống lão hóa vượt trội. 

Phụ nữ Nhật Bản xưa nay nổi tiếng là giữ được sự xinh đẹp và trẻ trung bền lâu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Nhật Bản là quốc gia luôn có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, năm 2018, tuổi thọ trung bình của nữ là 87,1 tuổi. Các nhà khoa học cho rằng, do trong khẩu phần ăn của người Nhật luôn có cá hồi. 

Cá hồi là loài cá đặc biệt nhất trong các loài cá, nó sinh ra ở nước ngọt nhưng khi sống lại ở nước mặn (rất ít loài cá sống được ở 2 loại nước). Đến thời kỳ sinh sản chúng sẽ bơi ngược dòng từ biển về thượng nguồn, quãng đường di chuyển đôi khi lên đến hàng nghìn kilomet. Có những đoạn chúng phải dùng hết sức nhảy bật qua thác nước chảy xiết. Vậy tại sao cá hồi lại có sức mạnh đặc biệt như vậy? 

Các nhà khoa học Nhật Bản khẳng định: do trong cá hồi giàu astaxanthin. Khẩu phần ăn của cá hồi thường là tôm, mà tôm lại lấy astaxanthin từ tảo biển. Điều này tạo khả năng bảo vệ tổng thể đối với axit béo omega-3, chống lại tác hại oxy hóa trong quá trình bơi ngược dòng. Nghiên cứu cũng cho thấy nếu không có astaxanthin, cá hồi sẽ mất khả năng phục hồi, không thể sống sót trong quá trình oxy hóa và hậu quả là kiệt sức về thể chất trong quá trình di chuyển. 

Theo nghiên cứu lâm sàng được tạp chí khoa học PubMed (do cơ quan National Center for Biotechnology Information (NCBI) tại thư viện Quốc gia Hoa Kỳ xây dựng và phát triển) đưa tin, astaxanthin mạnh hơn đáng kể so với hầu hết các loại siêu thực phẩm rau và trái cây. Cụ thể, khả năng chống oxy hóa của astaxanthin: 

-Mạnh hơn 17 lần so với chiết xuất hạt nho

-Mạnh hơn 550 lần so với catechins trong trà xanh

-Mạnh hơn 40 lần so với vitamin A

-Mạnh hơn 110 lần so với vitamin E

-Mạnh hơn 800 lần so với CoQ.10

-Mạnh hơn 6000 lần so với vitamin C

Sử dụng tinh chất astaxanthin giúp da giảm nếp nhăn, tăng độ ẩm, độ đàn hồi, đồng thời bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím bằng cách vô hiệu hóa hoặc phá hủy các gốc tự do do tia cực tím sản sinh ra và ngăn chặn những tác hại như cháy nắng hoặc viêm da. Đây là lý do mà astaxanthin được coi là thần dược của nhan sắc, tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian cho phụ nữ.

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Năng lực diệu kỳ bảo vệ sức khỏe toàn diện của astaxanthin

Astaxanthin là một trong những chất chống oxy hóa thuộc gia đình carotenoid, được biết đến là các sắc tố có màu đỏ thẫm được tìm thấy trong các loài sinh vật biển, đặc biệt như tảo, cá hồi, tôm càng, tôm hùm và trứng cá...

Loài vi tảo lục Haematococcus pluvialis được các nhà khoa học khẳng định có khả năng tự tổng hợp được astaxanthin và hàm lượng hoạt chất trong loài tảo này là cao nhất trong tự nhiên với tỉ lệ tương đương 7% trọng lượng khô. 

Không chỉ có tác dụng làm đẹp, astaxanthin còn bổ sung hoạt chất, mang lại tác động toàn diện lên các cơ quan trong cơ thể. Theo một nghiên cứu của TS Gerald Cysewsky thuộc Đại học Santa Barbara (Mỹ), astaxanthin cũng có thể vượt qua hàng rào máu trong não và hàng rào máu võng mạc, cung cấp tác dụng chống oxy hóa và chống viêm cho cả não và mắt. 

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Astaxanthin còn giúp tăng cường sức khỏe gan, bảo vệ hệ thần kinh, tăng hệ thống miễn dịch, bảo vệ tim mạch, chống tiểu đường, bảo vệ thận, tăng hồi phục cơ bắp, tăng sức bền và lưu thông khí huyết. 

Phụ nữ trên toàn thế giới đã biết đến astaxanthin như bí quyết tuyệt vời để lưu giữ nhan sắc, vậy sao phụ nữ Việt Nam chưa dùng? 

Chọn gì để bổ sung astaxanthin giúp khỏe trong đẹp ngoài, giữ hoài thanh xuân 

Khi được bổ sung astaxanthin, làn da phụ nữ sẽ trở nên mềm mịn, sáng màu hơn, đồng thời các nếp nhăn và nám sạm cũng mờ đi, cơ thể khỏe khoắn, năng động hơn. Đây là lý do mà chị em đang “phát sốt phát rét” tìm cách để bổ sung. 

Theo các chuyên gia, muốn bổ sung astaxanthin, cách đơn giản nhất là ăn thực phẩm chứa nhiều astaxanthin như cá hồi, tôm, trứng cá, cua… Tuy nhiên, bổ sung cách này sẽ cần thời gian dài và duy trì đều đặn. 

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Còn muốn có được cải thiện nhanh chóng, ổn định, “trúng đích” thì sự lựa chọn tối ưu là dùng dạng thực phẩm bổ sung đã chiết xuất. 

Nhưng cần lưu ý chọn sản phẩm chứa tinh chất astaxanthin thiên nhiên từ Nhật Bản sẽ tốt hơn và hàm lượng cao hơn. Đặc biệt cần lưu ý đến nhà sản xuất uy tín,  có chứng nhận chất lượng rõ ràng, để bảo vệ sức khỏe và vẻ đẹp như ý. 

AstaReal – Công ty hàng đầu thế giới nghiên cứu về lĩnh vực chống lão hóa tại Nhật Bản với 65 năm kinh nghiệm. Đây là thương hiệu toàn cầu về các sản phẩm astaxanthin có nguồn gốc tự nhiên, đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận AN TOÀN TUYỆT ĐỐI (chứng nhận GRAS). 

Nhà máy AstaReal hiện đã có mặt tại nhiều quốc gia trên khắp các châu lục như Nhật Bản, Thụy Sĩ, Mỹ, Úc, Ấn Độ, Singapore,

Sắc Ngọc Khang ++ là nhãn hàng đầu tiên tại Việt Nam được nhà máy AstaReal cho phép sử dụng astaxanthin chiết xuất từ vi tảo lục để phục vụ phụ nữ Việt Nam. 

Sắc Ngọc Khang ++ là sự kết hợp tinh hoa của nền khoa học Nhật Bản cùng với tinh túy của nền y học cổ truyền Việt Nam, tạo nên sản phẩm khỏe trong đẹp ngoài, giữ hoài thanh xuân. 

Astaxanthin: Làm đẹp da, giúp da sáng mềm mịn, đều màu, căng da, hạn chế nếp nhăn, chống oxy hóa hiệu quả.

Tinh chất mầm đậu tương Nhật Bản: Cân bằng nội tiết tố, hạn chế nguyên nhân gây nám, sạm da từ bên trong cơ thể.

Nhau thai cừu Australia: Chống lão hóa, trẻ hóa làn da từ sâu bên trong, đồng thời ngăn chặn sự hình thành của nám, sạm, tàn nhang.

Nấm linh chi cao cấp cùng bộ tứ dược liệu: Đương quy, Ngưu tất, Thục địa, Ích mẫu: Tăng cường sức khỏe, ăn ngon ngủ ngon, da dẻ hồng hào, cơ thể khỏe mạnh hơn.

L-Cystine: Đào thải sắc tố nám từ lớp da tận cùng, giúp mờ nám tàn nhang 

Sắc Ngọc Khang ++ sự lựa chọn hoàn hảo giúp bổ sung chất chống lão hóa siêu việt, cung cấp những thành phần quý từ thiên nhiên. 

Sắc Ngọc Khang đang có chương trình ưu đãi đặc biệt MUA 1 TẶNG 1: Khi mua 1 hộp viên uống Sắc Ngọc Khang ++ sẽ được tặng ngay kem đêm 10gr trị giá 110k đồng thời GIẢM GIÁ 10%.

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