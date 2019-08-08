Ăn gì để tăng vòng 1 đầy đặn? Quen thuộc mà hiếm chị em để ý

Sử dụng thực phẩm giàu estrogen là cách tốt nhất để tăng kích thước ngực của bạn. Estrogen là nội tiết tố nữ chịu trách nhiệm nảy nở đường cong cho cơ thể và phát triển ngực.

Nhiều phụ nữ sẵn sàng lựa chọn phẫu thuật để có bộ ngực lớn hơn. Nhưng rõ ràng, phẫu thuật ngực ẩn chứa rất nhiều rủi ro như vỡ ngực, biến chứng do gây mê, nhiễm trùng, tụ máu và xuất huyết, các biến chứng y khoa như các vấn đề về tuyến giáp hoặc cơ. Điều này, thật nguy hiểm phải không? Vậy tại sao không tìm hiểu các phương pháp tự nhiên như ăn gì để tăng vòng 1 , các loại thực phẩm tăng vòng 1 nhanh chóng để cải thiện vòng 1 hoàn toàn tự nhiên và lành tính.

Ở tuổi dậy thì, hormone estrogen được sản sinh với số lượng lớn để biến cơ thể bé gái thành thiếu nữ. Hormone này kích hoạt chu kỳ kinh nguyệt làm cho cơ thể bạn nảy nở và tăng sự phát triển ngực nhanh chóng. Từ 12 đến 16 tuổi, cơ thể phụ nữ có lượng estrogen cao và đây là thời điểm cơ thể trải qua những thay đổi mạnh mẽ nhất.

Tuy nhiên, khi tuổi dậy thì dừng lại, nồng độ estrogen trong cơ thể sẽ giảm đi khiến ngực bạn vẫn giữ nguyên kích thước trong suốt cuộc đời còn lại. Vì vậy, để giúp cho ngực của bạn tăng size ngay cả sau tuổi dậy thì, bạn chỉ cần ăn thực phẩm giàu estrogen.

Các loại thực phẩm tăng vòng 1 nhanh chóng như hạt vừng, hạt lanh, đậu nành, v.v., rất giàu phytoestrogen (estrogen từ thực vật), sẽ kích thích mức estrogen của bạn đến mức tối đa do đó giúp tăng vòng 1 tự nhiên. Sử dụng các loại thực phẩm estrogen lành mạnh này sẽ cho bạn kết quả tích cực trong thời gian ngắn nhất.

Một lợi ích khác của những thực phẩm giàu estrogen này là chúng chứa rất nhiều vitamin bổ dưỡng không chỉ giúp tăng vòng 1 tự nhiên mà còn cải thiện sức khỏe chung rất tốt.

Uống sữa đậu nành tăng vòng 1



Sữa đậu nành là thực phẩm tăng vòng 1 nhanh chóng được nhiều người biết đến

Sữa đậu nành là một nguồn isoflavone tuyệt vời giúp kích thích nội tiết tố nữ estrogen làm tăng sự phát triển của mô vú. Ngoài ra, việc ăn các sản phẩm từ đậu nành có tác động tích cực đến việc giảm nguy cơ ung thư vú.

Uống một ly sữa đậu nành mỗi sáng hoặc ăn đậu tăng vòng 1 trực tiếp như đậu nành/tương vào món salad đậu tương luộc, đậu phụ vào bữa sáng đều mang lại hiệu quả tương tự.

Ăn giá đỗ có tăng vòng 1 không?

Từ xa xưa, giá đỗ đã được biết đến có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe vòng 1 cho các chị em, đặc biệt với các mẹ đang cho con bú.

Giá đỗ không chỉ giàu vitamin mà còn giàu phytoestrogen, vốn rất quan trọng cho việc kích thích mô ngực phát triển, nó cũng chứa các hoocmon thực vật tự nhiên, flavonoid và các phân tử thơm khác nhau như estragole, anethole và fenshon giúp phát triển các mô vú và tăng tiết sữa.

Sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa là thực phẩm tăng vòng 1 nhanh chóng

Sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa như sữa chua, phô mai, kem sữa,... có chứa các hormone sinh sản tương tự như được tìm thấy trong cơ thể chúng ta. Ví dụ, sữa bò có chứa tất cả các hormone như estrogen, prolactin và progesterone rất quan trọng cho kích thích mô ngực phát triển. Do sữa có chứa estrogen giúp cho sự phát triển của ngực nên hãy uống ngày hai lần, vào buổi sáng và buổi tối.



Dùng sữa tươi và các chế phẩm từ sữa như ăn phô mai tăng vòng 1 hiệu quả và an toàn

Ngoài ra các bạn cũng nên bổ sung ăn phô mai tăng vòng 1 vào bữa ăn hàng ngày.

Một thực phẩm từ sữa rất phổ biến cũng được nhiều người thắc mắc không biết ăn sữa chua có tăng vòng 1 không? Câu trả lời chắc chắn là có nhưng cần có một cách ăn cụ thể.

Cách ăn sữa chua tăng vòng 1 cụ thể như sau: Chọn sữa chua không đường/ít đường để giảm năng lượng dư thừa, trước hoặc trong mỗi bữa ăn dùng một hộp.

Ngoài ra các bạn có thể dùng 1 hộp sữa chua trộn đều với hai thìa sữa đặc, mỗi tối trong khi tắm thì thoa hỗn hợp mát xa vùng ngực trong 15 phút theo chiều kim đồng hồ rồi tắm sạch lại với nước. Kiên trì thực hiện hàng ngày không chỉ giúp tăng vòng 1 căng tròn mà làn da khu vực này mềm mại, tươi trẻ hơn hẳn.

Bổ sung củ cải đường và củ cải xanh

Mọi người đều biết rằng củ cải đường rất giàu chất sắt, nhưng ngoài ra chúng cũng rất giàu estrogen tốt và chứa boron, giúp tổng hợp estrogen trong cơ thể. Điều này bổ sung cho cơ thể đầy đủ estrogen, do đó thúc đẩy tăng trưởng vòng ngực một cách tự nhiên.

Cách tăng vòng 1 bằng khoai lang



Ăn khoai lang có tăng vòng 1? Câu trả lời là hiệu quả bất ngờ

Khoai lang có chứa phyto, có tác dụng giúp các tế bào mô ngực phát triển tự nhiên. Ăn khoai lang thường xuyên sẽ giúp phát triển vòng 1, tăng size như ý mà còn cải thiện tiêu hóa và cân nặng đẹp như mơ.

Các bạn có thể ăn khoai lang luộc trực tiếp hoặc thử tăng vòng 1 bằng khoai lang với bột sắn dây.

Nấu chè khoai lang bột sắn dây tăng vòng 1 tự nhiên như sau:

Rửa sạch khoai lang, gọt vỏ, cắt từng miếng nhỏ rồi hấp chín nhừ để nguội.

Khuấy bột sắn dây với ít nước và đường trắng, để lửa nhỏ, đợi khi bột sắn dây sánh lại thì cho khoai lang vào đảo nhuyễn nhừ.

Đun thêm trong 2 phút thì tắt bếp, để nguội là có thể thưởng thức.

Tăng vòng 1 bằng cà rốt



Tăng vòng 1 tự nhiên với cà rốt đơn giản nhất

Cà rốt được biết đến với hàm lượng beta-carotene, chất chống oxy hóa, và các khoáng chất và vitamin quan trọng khác giúp tăng vòng ngực của bạn một cách tự nhiên vì nó có chứa tiền chất estrogen. Cà rốt cũng chứa các chất xơ khó tiêu duy nhất giúp loại bỏ estrogen dư thừa ra khỏi cơ thể vì nồng độ estrogen cao có thể dẫn đến sưng và đau tức ngực.

Ăn hoa quả gì tốt cho vòng 1? Đừng bỏ qua đu đủ



Ăn gì để tăng vòng 1 trong 1 tuần? Bổ sung ngay đu đủ trong thực đơn hàng ngày

Đu đủ là một loại trái cây giàu estrogen. Trên thực tế, uống nước ép đu đủ với sữa được coi là một phương thuốc tốt để tăng kích thước ngực của bạn một cách tự nhiên. Tuy nhiên, đảm bảo rằng bạn không uống quá mức vì nó có thể gây tiêu chảy. Phụ nữ mang thai không nên cân nhắc uống loại nước pha chế này. Nếu bạn không dung nạp đường sữa, hãy ăn những lát đu đủ sau bữa ăn.

Các loại hạt tăng vòng 1 hiệu quả

Các loại hạt có hàm lượng estrogen hoặc phytoestrogen cao bao gồm quả hồ trăn, quả óc chó, hạt điều, đậu phộng, quả hồ đào hạt lanh, hạt vừng, hạt hướng dương và hạt bí ngô. Tất cả chúng đều có ích cho sự tăng trưởng và phát triển của ngực.

Hạt hồ trăn được xếp hạng trên cùng của danh sách nội dung phytoestrogen. Hạnh nhân, hạt điều và quả óc chó cũng là một nguồn phytoestrogen rất tốt sẽ cung cấp cho bạn thêm liều estrogen trong cơ thể. Hạt lanh là một thực phẩm tăng vòng 1 tự nhiên, làm tăng sự phát triển mô vú và làm cho chúng trông lớn hơn. Vừng, bí ngô và hạt hướng dương cũng có khả năng tăng nồng độ estrogen trong cơ thể, do đó thúc đẩy sự phát triển của ngực.

Bổ sung món chân gà hầm tăng vòng 1



Ăn chân gà hầm tăng vòng 1 đơn giản dễ làm tại nhà

Chân gà hầm tăng vòng 1 hoàn toàn tự nhiên, yêu cầu các bạn kiên trì thực hiện từ 1-3 tháng tùy cơ địa từng bạn. Lý giải tại sao ăn chân gà hầm tăng vòng 1 được thì theo trung tâm nghiên cứu phát triển Nippon Meat Packers và trường Đại học Hiroshima tại Nhật Bản, chân gà giàu collagen, protein và nhiều chất dinh dưỡng, vitamin khác có tác dụng bổ sung collagen và kích thích mô ngực phát triển, phát triển vòng ngực căng đầy.

Các bạn chỉ cần mua khoảng 20-30 chân gà, về rửa sạch, hầm với 1-1,5l nước trong nồi áp suất cho đến khi nước chuyển màu trắng đục thì tắt bếp để nguội, chân gà vớt ra ăn dần. nước hầm chân gà dùng để nấu canh đu đủ, bún, măng,... đều là những món ăn giúp vòng 1 săn chắc và tăng kích cỡ.

Tìm hiểu ăn gì để tăng vòng 1 sẽ giúp chị em vừa thưởng thức những món khoái khẩu lại có thể giúp tăng vòng 1 hoàn toàn tự nhiên, không gặp đau đớn, biến chứng nguy hiểm, bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe, dưỡng da và chăm sóc vòng 1 đẹp hết ý.