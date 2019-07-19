Tẩy da chết là 1 trong những bước dưỡng da cơ bản không thể bỏ qua

Tẩy tế bào chết cho da mặt sẽ giúp làn da mịn màng, giảm sần sùi, đỏ, mờ đi thâm sẹo và các vết thâm nám, làm sáng khuôn mặt của bạn. Nếu bạn không thấy thế có thể bạn đang tẩy tế bào chết cho da mặt tại nhà sai cách.

Có một vài cách để tẩy tế bào chết vật lý. Đơn giản nhất là sử dụng một công cụ chăm sóc da , chẳng hạn như miếng bọt biển, khăn/bông tắm hoặc bàn chải tắm kì cọ trên da để loại bỏ các tế bào da chết. Có thể sử dụng các hình thức khác của tẩy da chết vật lý như dùng chất lỏng, gel chuyên dụng hoặc mát xa nhẹ nhàng với đường để làm mịn và cải thiện làn da.

Tẩy tế bào chết cho da mặt là quá trình loại bỏ các tế bào chết ở lớp ngoài của da bằng cách sử dụng một chất tẩy da chết, có thể là tẩy da chết hóa học hoặc vật lý.

Với tẩy da chết hóa học, axit alpha hydroxy (AHA), axit beta hydroxy (BHA) hoặc enzyme được sử dụng để "nới lỏng" các chất giống như keo giữ các tế bào da chết lại với nhau để chúng dễ dàng được loại bỏ, mang lại làn da sáng mịn màng hơn hẳn.

2. Có nên tẩy tế bào chết cho da mặt?



Việc tẩy da chết cho da mặt có thật sự cần thiết?

Da của bạn liên tục sửa chữa và thay mới chính nó. Việc tẩy tế bào chết giúp loại bỏ những tế bào da chết còn sót lại, để lộ làn da khỏe mạnh hơn, sáng hơn ở dưới.

Không chỉ giúp mang lại làn da sáng mịn hơn, tẩy da chết thực sự giúp cải thiện sức khỏe của làn da. Nếu làn da của bạn bị bao phủ bởi các tế bào chết, các sản phẩm chăm sóc da không thể thâm nhập sâu vào da và thực hiện công việc của chúng. Bằng cách loại bỏ lớp da chết trên cùng, các dưỡng chất sẽ dễ dàng thâm sâu và phát huy hết hiệu quả dưỡng da tuyệt vời.

Ngoài ra, nếu bạn có làn da dễ bị mụn trứng cá, tẩy da chết có thể giúp làm sạch các lỗ chân lông bị tắc, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mụn. Nó cũng có thể giúp làm mờ sẹo mụn nhanh hơn bằng cách đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào da và kích thích sản xuất collagen.

3. Hướng dẫn tẩy tế bào chết cho da mặt tại nhà

Hướng dẫn cách tẩy da chết vật lý

Khi sử dụng tẩy da chết vật lý, hãy bắt đầu bằng cách rửa mặt bằng sữa rửa mặt thông thường. Sau đó, lấy một phần tư kích thước của miếng bọt biển chà và xoa lên mặt theo chuyển động tròn, tránh vùng mắt. Massage nhẹ nhàng sản phẩm tẩy da chết cho mặt lên da, thường là từ 30 giây đến một phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm và nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên da bằng khăn sạch.

Mách bạn cách tẩy da chết hoá học

Khi sử dụng tẩy da chết hóa học, bước đầu tiên cũng là rửa mặt bằng sữa rửa mặt thông thường. Thoa đều sản phẩm tẩy da chết hóa học lên toàn bộ khuôn mặt, cổ. Để một vài phút cho một chất tẩy da chết hóa học được hấp thụ hoàn toàn vào da trước khi tiến hành mát xa nhẹ và rửa sạch sau đó. Một số loại tẩy da chết hóa học, thường được gọi là lột da, giống như khi đắp mặt nạ rồi lột ra và rửa sạch sau vài phút.

4. Phân loại tẩy tế bào chết theo từng loại da

Tuỳ loại da và tình trạng da mà các bạn có thể lựa chọn các loại tẩy tế bào chết cho da mặt như sau:

Da thường:

Là loại da có thể dùng được nhiều loại sản phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt khác nhau cả bằng vật lý hay hoá học. Nhưng thích hợp nhất là nên dùng các loại tẩy da chết dạng hạt nhuyễn mịn (đơn cử là tẩy tế bào chết cho da mặt st.ives) hoặc các loại tẩy da chết hoá học có nồng độ trung bình sẽ giúp da sạch khoẻ.

Tẩy tế bào chết cho da mặt mụn/da dầu:

Da dầu mụn thường có nhiều tổn thương, mụn ẩn và vi khuẩn dưới da cần loại bỏ. Nên chọn loại hạt mịn hoặc gel tẩy tế bào chết da có chứa hoạt tính than hoặc đất sét sẽ giúp giảm bớt dầu thừa trên mặt. Cẩn trọng khi chọn mặt nạ tẩy tế bào chết cho da mụn dạng lột vì có thể gây tổn thương da trong quá trình lột. Không nên dùng tẩy da chết hóa học nồng độ quá cao dễ gây kích ứng rát da.

Da khô:

Nên chọn sản phẩm gel tẩy tế bào chết cho da mặt hay kem tẩy tế bào chết cho da mặt sẽ giúp da mềm mại, giảm thiểu quá trình mất nước và thương tổn trong lúc tẩy. Tránh xa những sản phẩm tẩy tế bào chết da mặt có chứa các loại chất gây khô hoặc kích ứng cho da.

5. Một số cách tẩy tế bào chết cho da mặt tại nhà

a. Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong

Có nhiều cách tẩy tế bào chết cho da mặt tại nhà bằng mật ong, trong đó cách đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực hiện là tẩy da chết bằng mật ong đường.



Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong dưỡng da trắng mịn, sáng khỏe

Mật ong có nhiều dưỡng chất, cấp ẩm, kháng viêm, dịu nhẹ các nốt mụn viêm, trẻ hóa da kết hợp với đường mát xa nhẹ nhàng giúp lấy đi tế bào chết mà không gây tổn thương cho làn da. Đặc biệt cách tẩy tế bào chết này khá lành tính, nhiều loại da, tình trạng da đều có thể sử dụng.

Các bạn rửa sạch mặt, pha 1 thìa mật ong với 1 thìa đường, mát xa nhẹ nhàng trên mặt từ 3-5 phút, để thư giãn trong 5 phút sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm, lau khô bằng khăn mềm.

b. Tẩy tế bào chết cho da mặt nhạy cảm thiên nhiên

Da nhạy cảm khá kén chọn các sản phẩm tẩy da chết, các bạn nên chọn dạng gel để cấp ẩm và tránh gây kích ứng. Nếu muốn thử dùng các cách tẩy da chết thiên nhiên thì các bạn có thể thử bằng hỗn hợp bột yến mạch và mật ong.

Bột yến mạch giúp loại bỏ lớp tế bào chết, bụi bẩn cùng dầu thừa trên da nhẹ nhàng kết hợp cùng với mật ong có khả năng cấp ẩm, kháng viêm, kháng khuẩn, giúp nhanh lành các tổn thương trên da sẽ giúp làn da sạch sâu và mịn màng hơn hẳn.

Các bạn cho 2 thìa bột yến mạch vào một bát sạch, thêm nước trộn đầu trước, sau đó cho thêm 1 thìa mật ong, trộn đều lần nữa được hỗn hợp nhuyễn mịn. Thoa đều lên da và mát xa nhẹ nhàng trong 10, rửa sạch lại với nước lạnh và lau khô bằng khăn mềm.

c. Cách tẩy tế bào chết cho da mặt nhờn mụn với baking soda, chanh và mật ong

Một trong những nguyên tắc chăm sóc da của da nhờn là tẩy tế bào chết thường xuyên. Và các bạn có thể áp dụng cách tẩy tế bào chết cho da mặt nhờn dễ thực hiện tại nhà với baking soda, chanh và mật ong.

Baking soda giúp tẩy tế bào chết, bụi bẩn và bã nhờn nhẹ nhàng, mật ong dưỡng ẩm, giảm viêm mụn, nhanh lành vết thương. Chanh giúp kiềm dầu, se khít và sáng da.



Mặt nạ tẩy tế bào chết cho da mụn, nhiều dầu từ baking soda, chanh và mật ong quen thuộc

Các bạn chỉ cần trộn baking soda, nước cốt chanh và mật ong theo tỉ lệ 1:1:2 đều thành hỗn hợp sánh mịn. Thoa lên mặt kết hợp mát xa nhẹ nhàng, sau đó rửa lại với nước sạch, lau khô bằng khăn mềm.

Một lưu ý khi áp dụng cách tẩy tế bào chết cho da mặt mụn nhờn này là sau khi tẩy tế bào chết các bạn nên cấp ẩm cho da và tránh đi ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp vì lúc này da đang yếu và nước chanh có tính bắt nắng mạnh.

Ngoài ra có một số mặt nạ tẩy tế bào chết cho da mụn quen thuộc giúp da sáng khỏe mềm mịn hơn hẳn mà các bạn có thể tham khảo như mặt nạ tẩy tế bào chết bằng sữa chua, khoai tây hay chuối đều rất lành tính và dễ thực hiện tại nhà.

Hãy nhớ rằng tẩy tế bào chết cho da mặt chỉ nên thực hiện khoảng một đến hai lần một tuần, vì tẩy tế bào chết quá thường xuyên hoặc quá mạnh có thể gây ra mất nước hoặc tổn thương không đáng có. Tham khảo các cách tẩy tế bào chết cho da mặt tại nhà kèm theo các bước dưỡng ẩm, chăm sóc và mát da sau đó sẽ giúp các bạn nhanh chóng có một làn da đẹp rạng rỡ ưng ý nhất.