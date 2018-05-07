Gạo là loại thực phẩm cực kỳ quen thuộc. Không chỉ để ăn, gạo cũng được sử dụng để làm đẹp. Tuy nhiên, bí quyết này lại chưa nhiều người biết đến.

Ở Nhật Bản, phụ nữ thường dùng nước gạo để rửa tay và rửa mặt. Vì thế, da dẻ của họ rất mịn màng, tươi sáng. Quả thật, lợi ích của gạo đã có rất nhiều bằng chứng ủng hộ. Thậm chí, chỉ thoa nước gạo lên mặt cũng sẽ giúp tái tạo lại các tế bào chết, giúp da trở nên mịn màng hơn và trẻ hoá làn da.