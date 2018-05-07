6 cách tẩy da chết bằng gạo cho làn da trắng hồng giữa mùa hè nóng bức

Làm đẹp 07/05/2018 09:14

Gạo là một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp gạo với một số nguyên liệu tự nhiên khác như mật ong, sữa và mật ong để tăng hiệu quả làm đẹp.

Gạo là loại thực phẩm cực kỳ quen thuộc. Không chỉ để ăn, gạo cũng được sử dụng để làm đẹp. Tuy nhiên, bí quyết này lại chưa nhiều người biết đến.

Ở Nhật Bản, phụ nữ thường dùng nước gạo để rửa tay và rửa mặt. Vì thế, da dẻ của họ rất mịn màng, tươi sáng. Quả thật, lợi ích của gạo đã có rất nhiều bằng chứng ủng hộ. Thậm chí, chỉ thoa nước gạo lên mặt cũng sẽ giúp tái tạo lại các tế bào chết, giúp da trở nên mịn màng hơn và trẻ hoá làn da.

Dưới đây là 6 cách kết hợp gạo với các nguyên liệu tự nhiên khác để làm đẹp da mặt.

1. Tẩy tế bào chết bằng gạo

Tẩy tế bào chết bằng gạo
Tẩy tế bào chết bằng gạo. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu: 50g gạo trắng, 1 thìa dầu dừa.

Cách làm:

  • Nghiền nhỏ gạo thành bột và trộn với dầu dừa.
  • Thoa đều hỗn hợp lên mặt theo chuyển động tròn.
  • Để yên trong 5 đến 10 phút rồi rửa lại mặt.
  • Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần để có kết quả.

2. Tẩy tế bào chết bằng gạo và mật ong

Nguyên liệu: 50g bột gạo lứt, 6 thìa bột gạo trắng, 2 chén nước, 1 chén mật ong nguyên chất và 1 chén sữa bò.

Cách làm:

  • Cho gạo trắng vào nồi, đổ nước vào và đun.
  • Nghiền nhỏ 50g gạo lứt với gạo trắng đã nấu chín cho đến khi thu được hỗn hợp mịn.
  • Cho tiếp mật ong và sữa bò vào hỗn hợp rồi trộn đều.
  • Để hỗn hợp nguội rồi thoa lên mặt, mát xa theo chuyển động tròn. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.

3. Tẩy tế bào chết bằng gạo và yến mạch

Tẩy tế bào chết bằng gạo và yến mạch
Tẩy tế bào chết bằng gạo và yến mạch. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu: 1 chén gạo, ½ chén yến mạch, 4 chén nước và 5 giọt tinh dầu bạn yêu thích.

Cách thực hiện:

  • Rửa sạch gạo. Sau đó, trộn gạo với yến mạch, đổ nước vào và ngâm trong ít nhất 6 tiếng.
  • Lọc lấy nước rồi cho vài giọt tinh dầu vào.
  • Thoa lên mặt và rửa mặt như bình thường. Phần nước thừa bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh.

4. Làm đẹp da mặt bằng bột gạo

Nguyên liệu: 2 thìa bột gạo, 4 thìa nước.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều gạo với nước.
  • Thoa lên mặt và để yên trong 10 phút.
  • Sau 10 phút, rửa sạch mặt với nước ấm.

5. Tẩy tế bào chết bằng gạo và đường

Tẩy tế bào chết bằng gạo và đường
Tẩy tế bào chết bằng gạo và đường. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu: 2 thìa đường trắng, 6 thìa gạo trắng nguyên chất và 3 chén nước nhỏ.

Cách thực hiện:

  • Cho đường và nước vào một chiếc bình.
  • Cho 6 thìa gạo vào nồi, cho nước vào và đun với lửa nhỏ. Khi gạo chín, để nguội.
  • Trộn thật đều gạo đã chín với bình nước đường. Để nguội trong 1 giờ.
  • Thoa lên mặt dưới dạng mặt nạ. Sau đó, rửa sạch mặt.

6. Tẩy tế bào chết bằng gạo và sữa

Nguyên liệu: 1 chén sữa và ½ thìa gạo.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều sữa và gạo trong 10 phút, không cần phải nấu chín.
  • Thoa hỗn hợp lên mặt và mát xa nhẹ nhàng.
  • Rửa sạch mặt với nước.

Chúc bạn thành công với các cách tẩy da chết bằng gạo này.

Tẩy tế bào chết bằng bia, da không những mịn căng mà còn trắng nõn

Tẩy tế bào chết bằng bia, da không những mịn căng mà còn trắng nõn

Phụ nữ và Gia đình sẽ bật mí cho bạn một vài công thức tuyệt vời để tẩy tế bào chết bằng bia mà đảm bảo không nhiều người biết. Đây là các cách làm trắng da và tẩy da chết rất hiệu nghiệm.

Xem thêm
Từ khóa:   tẩy tế bào chết bí quyết dưỡng da

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới