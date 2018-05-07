Gạo là một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp gạo với một số nguyên liệu tự nhiên khác như mật ong, sữa và mật ong để tăng hiệu quả làm đẹp.
Gạo là loại thực phẩm cực kỳ quen thuộc. Không chỉ để ăn, gạo cũng được sử dụng để làm đẹp. Tuy nhiên, bí quyết này lại chưa nhiều người biết đến.
Ở Nhật Bản, phụ nữ thường dùng nước gạo để rửa tay và rửa mặt. Vì thế, da dẻ của họ rất mịn màng, tươi sáng. Quả thật, lợi ích của gạo đã có rất nhiều bằng chứng ủng hộ. Thậm chí, chỉ thoa nước gạo lên mặt cũng sẽ giúp tái tạo lại các tế bào chết, giúp da trở nên mịn màng hơn và trẻ hoá làn da.
Dưới đây là 6 cách kết hợp gạo với các nguyên liệu tự nhiên khác để làm đẹp da mặt.
1. Tẩy tế bào chết bằng gạo
Nguyên liệu: 50g gạo trắng, 1 thìa dầu dừa.
Cách làm:
- Nghiền nhỏ gạo thành bột và trộn với dầu dừa.
- Thoa đều hỗn hợp lên mặt theo chuyển động tròn.
- Để yên trong 5 đến 10 phút rồi rửa lại mặt.
- Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần để có kết quả.
2. Tẩy tế bào chết bằng gạo và mật ong
Nguyên liệu: 50g bột gạo lứt, 6 thìa bột gạo trắng, 2 chén nước, 1 chén mật ong nguyên chất và 1 chén sữa bò.
Cách làm:
- Cho gạo trắng vào nồi, đổ nước vào và đun.
- Nghiền nhỏ 50g gạo lứt với gạo trắng đã nấu chín cho đến khi thu được hỗn hợp mịn.
- Cho tiếp mật ong và sữa bò vào hỗn hợp rồi trộn đều.
- Để hỗn hợp nguội rồi thoa lên mặt, mát xa theo chuyển động tròn. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.
3. Tẩy tế bào chết bằng gạo và yến mạch
Nguyên liệu: 1 chén gạo, ½ chén yến mạch, 4 chén nước và 5 giọt tinh dầu bạn yêu thích.
Cách thực hiện:
- Rửa sạch gạo. Sau đó, trộn gạo với yến mạch, đổ nước vào và ngâm trong ít nhất 6 tiếng.
- Lọc lấy nước rồi cho vài giọt tinh dầu vào.
- Thoa lên mặt và rửa mặt như bình thường. Phần nước thừa bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh.
4. Làm đẹp da mặt bằng bột gạo
Nguyên liệu: 2 thìa bột gạo, 4 thìa nước.
Cách thực hiện:
- Trộn đều gạo với nước.
- Thoa lên mặt và để yên trong 10 phút.
- Sau 10 phút, rửa sạch mặt với nước ấm.
5. Tẩy tế bào chết bằng gạo và đường
Nguyên liệu: 2 thìa đường trắng, 6 thìa gạo trắng nguyên chất và 3 chén nước nhỏ.
Cách thực hiện:
- Cho đường và nước vào một chiếc bình.
- Cho 6 thìa gạo vào nồi, cho nước vào và đun với lửa nhỏ. Khi gạo chín, để nguội.
- Trộn thật đều gạo đã chín với bình nước đường. Để nguội trong 1 giờ.
- Thoa lên mặt dưới dạng mặt nạ. Sau đó, rửa sạch mặt.
6. Tẩy tế bào chết bằng gạo và sữa
Nguyên liệu: 1 chén sữa và ½ thìa gạo.
Cách thực hiện:
- Trộn đều sữa và gạo trong 10 phút, không cần phải nấu chín.
- Thoa hỗn hợp lên mặt và mát xa nhẹ nhàng.
- Rửa sạch mặt với nước.
Chúc bạn thành công với các cách tẩy da chết bằng gạo này.