6 bí quyết giữ gìn nhan sắc và vóc dáng của 'nữ hoàng không tuổi' Song Hye Kyo

Làm đẹp 21/03/2022 22:19

Được mệnh danh là 'nữ hoàng không tuổi', Song Hye Kyo nổi tiếng với làn da trong suốt như sương, hiếm khi trang điểm đậm và luôn để vẻ đẹp tự nhiên tỏa sáng dù đã ở tuổi 40.

1. Làm sạch da mặt

6 bí quyết giữ gìn nhan sắc và vóc dáng của 'nữ hoàng không tuổi' Song Hye Kyo - Ảnh 1

Cũng như nhiều nữ diễn viên khác, Song Hye Kyo thường xuyên phải mang nhiều lớp trang điểm khi quay phim, do đó cô rất chú trọng việc tẩy trang và làm sạch da mặt. 

Làm sạch da mặt là một phần không thể thiếu trong thói quen chăm sóc da hàng ngày của chúng ta. Đây là bước cần thiết để có được một làn da sáng, hoàn hảo và giúp ngăn ngừa mụn trứng cá.

2. Chọn sản phẩm chăm sóc da phù hợp

6 bí quyết giữ gìn nhan sắc và vóc dáng của 'nữ hoàng không tuổi' Song Hye Kyo - Ảnh 2

Chăm sóc da là điều quan trọng, nhưng bạn sẽ không thể đạt được kết quả như mong muốn nếu sử dụng sai sản phẩm cho loại da của mình.

Tuy nhiên, có một số sản phẩm và thành phần tốt cho phần lớn mọi loại da, ví dụ như cấp nước bằng serum HA và làm sáng da bằng vitamin C.

Song Hye-Kyo cũng coi việc dưỡng ẩm hàng ngày là chìa khóa để có được làn da khỏe mạnh và trẻ trung khi tuổi tác tăng cao.

3. Các bước skincare đơn giản, massage mặt thường xuyên

6 bí quyết giữ gìn nhan sắc và vóc dáng của 'nữ hoàng không tuổi' Song Hye Kyo - Ảnh 3

Song Hye Kyo tiết lộ cô thường dùng Nourishing Yin Ginseng Renewing Lotion của Sulwhasoo, tiếp sau đó là tinh chất dưỡng da chuyên sâu (essence), kem dưỡng (cream) và cuối cùng là đắp mặt nạ.

Cô cũng massage mặt thường xuyên để giữ cho làn da của cô luôn trong trạng thái tốt nhất.

Bạn cũng có thể tự massage mặt và thư giãn tại nhà với serum và cây lăn ngọc.

4. Đắp mặt nạ hàng ngày

6 bí quyết giữ gìn nhan sắc và vóc dáng của 'nữ hoàng không tuổi' Song Hye Kyo - Ảnh 4

"Quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn Song Hye Kyo cũng thường đắp mặt nạ giấy hàng ngày để dưỡng da mặt. 

Mặt nạ giấy là một trong những cách cấp nước cho da hiệu quả. Bạn có thể thay đổi loại mặt nạ tùy theo nhu cầu của da. 

5. Tập thể dục thường xuyên

6 bí quyết giữ gìn nhan sắc và vóc dáng của 'nữ hoàng không tuổi' Song Hye Kyo - Ảnh 5

Tập thể dục thường xuyên không chỉ tốt cho sức khỏe, vóc dáng mà còn tốt cho làn da của chúng ta.

Tập thể dục làm tăng nhịp tim và cải thiện lưu thông máu, nhờ đó có thể giúp cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho da, giúp da khỏe mạnh, thúc đẩy sản xuất collagen và thúc đẩy tế bào da mới.

Song Hye Kyo tiết lộ rằng khi bước sang tuổi 30, cô bắt đầu thường xuyên tập thể dục, kết hợp cả chạy bộ và yoga hàng tuần.

6. Ăn đậu phụ để giảm cân

6 bí quyết giữ gìn nhan sắc và vóc dáng của 'nữ hoàng không tuổi' Song Hye Kyo - Ảnh 6

Ở tuổi 40, Song Hye Kyo sở hữu vóc dáng yêu kiều, mảnh mai đáng ghen tị. Thế nhưng không phải ai cũng biết rằng thuở mới bước chân vào showbiz, Song Hye Kyo từng có thân hình tròn trịa, cân nặng gần 70 kg. 

Cô cho biết mình giảm cân thành công nhờ chế độ ăn kiêng bằng đậu phụ. Đậu phụ không chỉ mang lại lợi ích về mặt dinh dưỡng mà còn có thể giúp giảm cân vì vừa giàu protein, vừ ít calo. Do đó đậu phụ là loại thực phẩm hoàn hảo để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Đối với chế độ ăn kiêng bằng đậu phụ, bạn nên ăn sáng, trưa, tối như bình thường, nhưng lấy đậu phụ làm nguồn protein cho bữa ăn. Bạn có thể chế biến đậu phụ theo nhiều cách khác nhau như luộc, chiên, nướng, thậm chí là bác (scramble).

Về mặt dinh dưỡng, không giống như các nguồn protein thực vật khác - như đậu xanh và đậu lăng - đậu phụ có hàm lượng carbohydrate thấp hơn và nhiều canxi.

Chế độ ăn gồm đậu phụ kết hợp với các loại rau và carb tốt đã được chứng minh là giúp giảm cân lành mạnh.

(Theo Goxip)

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