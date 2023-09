Những kiểu tóc này sẽ khiến kéo bạn tụt hạng nhan sắc, hãy thử những mẹo nhỏ để biến tấu chúng trở nên thời thượng hơn bất cứ lúc nào

Nếu bạn từ 12 tuổi trở lên, những bím tóc có thể sẽ trông không hợp lý: chúng khiến bất cứ ai cũng trông trẻ con và non nớt. Nếu bạn vẫn muốn thắt bím tóc, hãy thử thay thế cho các kiểu thắt bím thông thường như bím tóc kiểu Pháp, bím tóc đuôi cá, bím tóc đuôi tôm hoặc bím tóc thác nước.

2. Tóc đuôi ngựa buộc bàng chun

Rụng tóc được coi là một trong những dấu hiệu chính của những người phụ nữ thích cột chặt tóc kiểu đuôi ngựa. Dina Scherer, chủ sở hữu Modnitsa Styling, một doanh nghiệp tạo mẫu tủ quần áo và hình ảnh có trụ sở tại New York, khuyên bạn nên cẩn thận với những phụ kiện như dây thun buộc tóc với kiểu tóc củ mình. Carrie Bradshaw (diễn viên phim Sex And The City) đã từng nói rằng "có lẽ nơi duy nhất phụ nữ nên đeo scrunchie là trong phòng tắm".

Thay vào đó nên mặc gì: buộc tóc dạng dây mảnh phù hợp với màu tóc của bạn. Nếu nó có màu quá sáng và có thể nhìn thấy rõ không họp trên tóc bạn, hãy quấn một phần tóc mỏng quanh gốc tóc đuôi ngựa để che bớt phần thun.

3. Tóc búi củ tỏi "siêu to khổng lồ"

Khi kiểu tóc này xuất hiện, nó nhanh chóng trở thành một xu hướng hot, nhưng nó cũng nhanh chóng trở nên lỗi thời. Một búi tóc trên đỉnh đầu trông quá bóng bẩy và cân xứng, và nếu tóc dày và dài, bạn có thể trông giống như có một cái đầu thứ hai chứ không phải là một kiểu búi đơn giản. Hãy thử kiểu tóc búi lỏng, tự nhiên hơn nhé.

4. Dùng kẹp tóc

Kẹp tóc là một trợ thủ đắc lực khi bạn cần gom tóc lộn xộn trước khi tắm hoặc trong quá trình dọn dẹp. Nhưng hãy cố gắng chọn một cái gì đó thanh lịch và phong cách hơn ngay cả khi bạn chỉ đang đi mua sắm.

5. Tóc xoăn + tóc mái

Bạn vẫn có thể thấy sự kết hợp này trong các buổi dạ hội, tiệc tùng, họp mặt gia đình nhưng kiểu tóc này có vẻ như được làm từ 2 kiểu tóc khác nhau. Tạo kiểu tóc gợn sóng có thể trở thành một giải pháp thay thế tốt cho tóc xoăn nếu bạn thực sự muốn để cả tóc mái.

6. Tóc ướt

Xu hướng tóc này thực sự đã lỗi thời. Bạn có thể tạo kiểu tóc nhẹ nhàng với hiệu ứng tóc ướt nhưng hãy thực sự cẩn thận với các sản phẩm tạo kiểu tóc. Nhiều gel sẽ khiến tóc bạn trông bóng nhờn. Rõ ràng, kiểu tóc này hoàn toàn không phù hợp trong văn phòng làm việc của bạn.

7. Tóc đuôi ngựa cột ngang

Có 2 kiểu tóc đuôi ngựa để luôn trông sành điệu: kiểu cao và kiểu thấp. Bất kỳ loại nào khác sẽ khiến bạn trông "rẻ tiền" và tạo ra hiệu ứng tóc căng kín, bóng nhờn hoặc thậm chí mỏng.

Nếu bạn gặp khó khăn hoặc không thích kiểu tóc cột cao thì chỉ cần buộc thấp xuống. Bạn thậm chí có thể búi tóc lộn xộn để có vẻ ngoài nhẹ nhàng và nữ tính. Đừng quên đánh rối phần tóc ở đỉnh đầu để tăng thêm độ bồng bềnh cho mái tóc và tôn lên vẻ ngoài của bạn.

8. Những chiếc kẹp tóc vô hình

Mục đích chính của kẹp tóc là để cố định tóc bay một cách gần như vô hình. Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng kẹp tóc theo 2 cách khác nhau:

kết hợp chúng với màu tóc của bạn và giấu chúng trong tóc của bạn.

chọn những chiếc cặp tóc sáng màu thời trang và sử dụng chúng như một phụ kiện chính (đừng lạm dụng số lượng, "càng ít thì càng nhiều").

9. Sử dụng quá nhiều sản phẩm tạo kiểu tóc

Những lọn tóc xoăn ôm trọn lấy khuôn mặt trong mọi thời tiết sẽ khiến bất cứ ai cũng phải xuýt xoa. Kiểu tóc này cho thấy bạn đã rất cố gắng tạo kiểu tóc để gây ấn tượng với mọi người, về cơ bản là bạn đã nỗ lực quá nhiều. Các nhà tạo mẫu khuyên bạn nên chọn những kiểu tóc thật tự nhiên và để không ai có thể nhận thấy sự chăm chỉ làm tóc của bạn.

10. Màu nhuộm tóc Ombré không hài hòa

Nghệ thuật của tóc ombré ngụ ý một sự thay đổi nhẹ nhàng từ màu tóc này sang màu tóc khác. Để đạt được hiệu ứng này, các nhà tạo mẫu tóc sử dụng một số sắc thái của màu trung gian. Nhưng sẽ trông thật "kỳ dị" nếu bạn gặp những lỗi tóc như:

bạn tự nhuộm tóc cho mình

bạn của bạn đã làm điều đó cho bạn (có thể cô ấy đã làm nhuộm tóc lần đầu tiên cho bạn và muốn xem thành quả sẽ diễn ra như thế nào)

nhà tạo mẫu tóc tại tiệm bạn lmf không có đủ kinh nghiệm.

Luôn kiểm tra danh mục các nhà tạo mẫu tóc uy tín để chọn lựa và không bao giờ nên cố gắng làm kiểu nhuộm ombré ở nhà.

Theo Brightside