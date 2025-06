Đáng chú ý, đoạn tin nhắn được công bố cho thấy Park Jun Hwi đã nhiều lần thản nhiên phản bội vị hôn thê của mình. Sự lừa dối của Park Jun Hwi và Woo Jin Young khiến nhiều người hâm mộ bức xúc.

Ngay sau khi bê bối nổ ra, công ty sản xuất vở nhạc kịch Bare: The Musical và Nijinsky mà Park Jun Hwi và Woo Jin Young thủ vai chính lập tức thông báo loại hai người ra khỏi dàn diễn viên vì "lý do cá nhân". Tuy nhiên, khán giả đều hiểu rõ nguyên nhân đằng sau việc cả hai mất vai diễn là đến từ lùm xùm đời tư.

Sau scandal, tài khoản Instagram của Park Jun Hwi bị vô hiệu hóa, trong khi Woo Jin Young chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư. Cả hai diễn viên chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Show Play Entertainment nhanh chóng thông báo thay thế Park Jun Hwi bằng diễn viên Kang Byun Hoon trong vai Peter và Woo Jin Young bằng Park Do Yeon trong vai Tanya cho vở nhạc kịch Bare: A Pop Opera.

Park Jun Hwi cũng rút khỏi vở nhạc kịch Nijinsky và một dự án khác là Deungdeunggok. Công ty cũng hủy nhiều lịch trình khác của Park Jun Hwi, đồng thời cam kết hoàn tiền vé không tính phí cho khán giả.

Park Jun Hwi sinh năm 1993, là diễn viên nhạc kịch nổi bật tại Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2016 với vở Secretly, Greatly và nhanh chóng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như The Goddess is Watching, Fire Sonata, Once Upon a Time in Haeundae, Ludwick: Beethoven the Piano, Brothers Karamazov và Monte Cristo.

Scandal lần này đã khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời dẫn đến việc fan cafe chính thức trên Naver tuyên bố đóng cửa.