Nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Lâm Đồng, một tài xế xe container đã được cứu sống khi bất ngờ rơi vào tình trạng đột quỵ nguy kịch giữa đường.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 6/6, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng An Phát Đạt (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đã gửi thư cảm ơn đến ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Phòng CSGT vì kịp thời cứu người đột quỵ, thể hiện trách nhiệm và tinh thần nhân văn của lực lượng công an.

Tài xế xe đầu kéo bất ngờ ngã xuống đường bất tỉnh - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 15h chiều 4/6, tài xế Đ.Q.D. (40 tuổi, trú thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe đầu kéo biển số 60H-158.32 lưu thông trên tỉnh lộ ĐT721, đoạn qua xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

Khi đang điều khiển phương tiện, anh D. có biểu hiện khó thở. Anh dừng xe sát lề đường và mở cửa cabin với ý định xuống xe cầu cứu, nhưng vừa mở cửa thì ngã gục bất tỉnh ngay dưới mặt đường.

Đúng thời điểm đó, Tổ tuần tra kiểm soát số 8 thuộc Trạm cảnh sát giao thông Madagui gồm thiếu tá Đinh Ngọc Nam (phó trạm trưởng, tổ trưởng), trung tá Phạm Ngọc Tuân, và đại úy Nguyễn Thanh Nam đang làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 721 đã phát hiện sự việc.

Tổ tuần tra kiểm soát số 8 thuộc Trạm cảnh sát giao thông Madagui (Công an tỉnh Lâm Đồng) hỗ trợ nạn nhân trước khi đưa đi cấp cứu - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng người dân sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai cấp cứu. Nạn nhân được ghi nhận xuất hiện triệu chứng đột quỵ nhẹ.

Trong thư cảm ơn, đại diện Công ty An Phát Đạt bày tỏ: "Sự hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm của các chiến sĩ CSGT không chỉ cứu sống tài xế của chúng tôi, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong lòng nhân dân. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ".

