5 "Tuyệt chiêu" kích thích mọc tóc nhanh dài và chắc khoẻ tại nhà

Làm đẹp 01/11/2022 10:16

5 cách tự chăm sóc tại nhà đơn giản, không tốn kém lại hiệu quả giúp tóc nhanh dài và chắc khỏe hơn.

5 'Tuyệt chiêu' kích thích mọc tóc nhanh dài và chắc khoẻ tại nhà - Ảnh 1

Tỉa tóc đều đặn

Tỉa tóc thường xuyên không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà giúp loại bỏ những phần tóc chẻ ngọn, hư tổn. Việc này cũng có thể giúp kích thích tóc mọc nhanh hơn. Bạn có thể cắt tóc 3 tháng một lần để giúp duy trì mái tóc chắc khỏe và nhanh dài. 

Ảnh minh họa: Internet

 

 

5 'Tuyệt chiêu' kích thích mọc tóc nhanh dài và chắc khoẻ tại nhà - Ảnh 2

Làm sạch da đầu đúng cách‏

‏Làm sạch là bước chăm sóc nền tảng giúp bạn có được mái tóc khỏe đẹp. Da đầu sạch khỏe, thông thoáng sẽ kích thích tóc mọc nhanh hơn.

Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, bạn không nên gội đầu quá thường xuyên, thay vào đó chỉ nên gội khi tóc và da đầu trở nên nhờn, xẹp và bết. Khi gội đầu, nên nhẹ nhàng massage da đầu để kích thích lưu thông máu, thúc đẩy sự phát triển của các nang tóc, giúp tóc mọc nhanh hơn.‏

‏Lựa chọn loại dầu gội có hoạt chất dịu nhẹ, phù hợp với da đầu. Khuyến khích sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

 

 

5 'Tuyệt chiêu' kích thích mọc tóc nhanh dài và chắc khoẻ tại nhà - Ảnh 3

Cung cấp đủ dinh dưỡng cho tóc

Để có được một mái tóc chắc khỏe, dày mượt, hạn chế gãy rụng bạn cần xây dựng cho mình một chế độ dinh dưỡng, cân bằng, đồng thời bổ sung đều đặn các dưỡng chất và các loại thức ăn nuôi dưỡng tóc mọc sau đây:

Ảnh minh họa: Internet

  • Protein: Tóc của chúng ta được cấu tạo từ nên từ chất sừng keratin - một loại protein cứng. Do đó, để giúp tóc mọc dài và luôn bóng khỏe, bạn nên chú ý bổ sung protein có trong các sản phẩm từ sữa, thịt, trứng, các loại đậu, ngũ cốc,... vào trong mỗi bữa ăn hàng ngày.
  • Biotin: Nếu cơ thể thiếu hụt biotin có thể khiến tóc giòn, dễ gãy rụng hơn bình thường. Do đó, bạn nên chú ý bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu biotin như lòng đỏ trứng, gan động vật, bột đậu nành… vào bữa ăn hằng ngày.
  • Omega-3: Chế độ ăn uống giàu omega-3, acid béo thiết yếu sẽ giúp nuôi dưỡng và cung cấp độ ẩm cho da đầu, từ đó giúp tóc mềm mượt hơn, da đầu bớt khô ngứa, làm giảm nguy cơ mắc bệnh vảy nến, gàu. Nguồn thực phẩm giàu omega-3 là cá (cá hồi, cá thu, cá trích), bơ, hạt lanh và một số loại quả hạch.
  • Kẽm và đồng: Thiếu hụt kẽm có thể làm tóc chậm mọc, rụng nhiều và lắm gàu. Trong khi đó, thiếu hụt đồng thì mái tóc sẽ sớm bạc màu trước tuổi. Chính vì vậy, để có một mái tóc nhanh dài, khỏe đẹp không thể thiếu 2 khoáng chất này. Các thực phẩm giàu kẽm bạn có thể tham khảo như tôm, cua, sò, hến, đậu phộng, hạt bí ngô, đậu xanh,.... Còn đồng có nhiều nhất ở gan, hàu và một số thực phẩm khác như: chuối, tỏi, các loại đậu, nấm, quả hạch, các loại hạt, khoai tây, củ cải, đậu nành, cà chua,...
  • Vitamin C: Vốn là một chất chống oxy hóa và kích thích sự sản sinh collagen trong cơ thể. Cung cấp đầy đủ vitamin C có thể giúp góp phần làm thông thoáng lỗ chân lông tại nang tóc, cân bằng độ pH da đầu, nhờ đó tiết chế lượng dầu tiết ra và thúc đẩy tóc phát triển. Một số loại thực phẩm giàu vitamin C mà bạn nên bổ sung thường xuyên như: cam, quýt, đu đủ, cải xoăn, bắp cải, bông cải xanh, rau bina…
5 'Tuyệt chiêu' kích thích mọc tóc nhanh dài và chắc khoẻ tại nhà - Ảnh 4

Uống đủ lượng nước mỗi ngày

Nước đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa dinh dưỡng bên trong cơ thể. Khi cơ thể thiếu nước đồng nghĩa với các dưỡng chất không đến được nơi mình cần đến. Khi đang có mục tiêu biến mái tóc dài và dày hơn sẽ không thể vắng mặt yếu tố nước được. Vì thế, bạn nên uống 2-2,5 lít nước mỗi ngày để cung cấp nước cho cơ thể cũng như giữ độ ẩm nhất định giúp tóc mọc nhanh và phát triển chắc khỏe hơn.

Ảnh minh họa: Internet

 

5 'Tuyệt chiêu' kích thích mọc tóc nhanh dài và chắc khoẻ tại nhà - Ảnh 5

Massage cho da đầu

Massage da đầu không chỉ giúp bạn thư giãn, giảm căng thẳng hiệu quả mà nó còn giúp máu huyết và dưỡng chất cần thiết lưu thông tới nang tóc dễ dàng hơn, từ đó giúp tế bào mầm tóc khỏe mạnh, kích thích mọc tóc hiệu quả.

Cách massage da đầu đơn giản bạn có thể thực hiện là mỗi khi gội đầu, bạn dùng các đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên da đầu theo chiều xoắn ốc. Hoặc những lúc chải đầu, bạn dùng lược tròn chải nhẹ nhàng chân tóc từ trên xuống nhiều lần. Đây cũng là 1 trong những phương pháp kích thích tóc mọc dài trong 1 tuần.

Ảnh minh họa: Internet

 

 

 

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