5 "Tuyệt chiêu" kích thích mọc tóc nhanh dài và chắc khoẻ tại nhà

Protein: Tóc của chúng ta được cấu tạo từ nên từ chất sừng keratin - một loại protein cứng. Do đó, để giúp tóc mọc dài và luôn bóng khỏe, bạn nên chú ý bổ sung protein có trong các sản phẩm từ sữa, thịt, trứng, các loại đậu, ngũ cốc,... vào trong mỗi bữa ăn hàng ngày.
Biotin: Nếu cơ thể thiếu hụt biotin có thể khiến tóc giòn, dễ gãy rụng hơn bình thường. Do đó, bạn nên chú ý bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu biotin như lòng đỏ trứng, gan động vật, bột đậu nành… vào bữa ăn hằng ngày.
Omega-3: Chế độ ăn uống giàu omega-3, acid béo thiết yếu sẽ giúp nuôi dưỡng và cung cấp độ ẩm cho da đầu, từ đó giúp tóc mềm mượt hơn, da đầu bớt khô ngứa, làm giảm nguy cơ mắc bệnh vảy nến, gàu. Nguồn thực phẩm giàu omega-3 là cá (cá hồi, cá thu, cá trích), bơ, hạt lanh và một số loại quả hạch.
Kẽm và đồng: Thiếu hụt kẽm có thể làm tóc chậm mọc, rụng nhiều và lắm gàu. Trong khi đó, thiếu hụt đồng thì mái tóc sẽ sớm bạc màu trước tuổi. Chính vì vậy, để có một mái tóc nhanh dài, khỏe đẹp không thể thiếu 2 khoáng chất này. Các thực phẩm giàu kẽm bạn có thể tham khảo như tôm, cua, sò, hến, đậu phộng, hạt bí ngô, đậu xanh,.... Còn đồng có nhiều nhất ở gan, hàu và một số thực phẩm khác như: chuối, tỏi, các loại đậu, nấm, quả hạch, các loại hạt, khoai tây, củ cải, đậu nành, cà chua,...
Vitamin C: Vốn là một chất chống oxy hóa và kích thích sự sản sinh collagen trong cơ thể. Cung cấp đầy đủ vitamin C có thể giúp góp phần làm thông thoáng lỗ chân lông tại nang tóc, cân bằng độ pH da đầu, nhờ đó tiết chế lượng dầu tiết ra và thúc đẩy tóc phát triển. Một số loại thực phẩm giàu vitamin C mà bạn nên bổ sung thường xuyên như: cam, quýt, đu đủ, cải xoăn, bắp cải, bông cải xanh, rau bina…