5 "Tuyệt chiêu" kích thích mọc tóc nhanh dài và chắc khoẻ tại nhà

Làm sạch da đầu đúng cách‏

‏Làm sạch là bước chăm sóc nền tảng giúp bạn có được mái tóc khỏe đẹp. Da đầu sạch khỏe, thông thoáng sẽ kích thích tóc mọc nhanh hơn.

Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, bạn không nên gội đầu quá thường xuyên, thay vào đó chỉ nên gội khi tóc và da đầu trở nên nhờn, xẹp và bết. Khi gội đầu, nên nhẹ nhàng massage da đầu để kích thích lưu thông máu, thúc đẩy sự phát triển của các nang tóc, giúp tóc mọc nhanh hơn.‏

‏Lựa chọn loại dầu gội có hoạt chất dịu nhẹ, phù hợp với da đầu. Khuyến khích sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên.

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