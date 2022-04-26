5 mẹo giúp bạn giữ được đôi chân xinh đẹp trong ngày hè rực nắng

Nếu bạn đi giày dép để hở chân như xăng đan hoặc dép lê, bạn sẽ dễ bị các vấn đề này hơn. Thay vào đó, hãy chọn những đôi giày mềm, có lót giày êm sẽ giúp bạn giảm thiểu tình trạng này.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Annals of Family Medicine, tỷ lệ mắc bệnh hôi chân vào mùa hè tăng lên rõ rệt.

Điều quan trọng là bạn phải mang đúng loại giày phù hợp với địa điểm mà mà bạn đi. Đi dép xỏ ngón ở nơi có độ ẩm cao sẽ ổn hơn là bạn mang nó đi tập thể dục hoặc đi bộ trong thời gian dài.

Tránh đi chân trần trong nhà tắm công cộng, hồ bơi, phòng thay đồ vì những nơi này tích tụ rất nhiều nấm mốc có thể khiến chân bạn gặp phải các vấn đề không mong muốn.

2. Không dùng chung vật dụng cá nhân

Không nên dùng chung các vật dụng cá nhân như giày dép, khăn tắm với người khác. Các biện pháp vệ sinh này giúp bạn giảm thiểu được nguy cơ nhiễm trùng.

Đặc biệt, nếu bạn dùng chung giày với người khác, bạn có thể sẽ bị các bệnh truyền nhiễm về chân như nấm da chân.

3. Giữ gìn vệ sinh

Vào mùa hè, rửa chân bằng nước và xà phòng là chưa đủ. Nếu chân bạn bị dính nước khi đi biển, đi bơi hoặc tắm dưới vòi hoa sen, bạn nên lau khô chúng hoàn toàn. Bạn cũng đừng quên làm sạch kẽ ngón chân và móng chân nữa nhé!

4. Sử dụng kem chống nắng

Da chân rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, vì vậy bạn nên thoa kem chống nắng không chỉ cho mặt, cơ thể mà còn mà cả bàn chân. Theo một bài báo được công bố trên tạp chí , kem chống nắng là thứ cần thiết làm giảm thiểu sự tấn công của tia UV và ngăn ngừa ảnh hưởng đến da.

Đối với bất kỳ bộ phận cơ thể nào, bạn cũng nên bảo vệ chúng khỏi ánh nắng mặt trời bằng cách sử dụng kem chống nắng, ngay cả chân cũng thế.

5. Bôi kem dưỡng ẩm

Vào mùa hè, bàn chân của bạn có thể bị khô và nứt nẻ, vì vậy bạn cần thoa kem dưỡng ẩm nhiều lần trong ngày. Bạn cũng nên sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm như dầu dừa hoặc dầu khoáng thay vì kem dưỡng thông thường.

Theo Step To Health