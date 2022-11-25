5 công dụng tuyệt vời của dầu dừa bạn nên biết

Làm đẹp 25/11/2022 08:01

Thử ngay 5 công thức làm đẹp từ dầu dừa đơn giản, tiết kiệm tại nhà

Gần đây, dầu dừa ngày càng được sử dụng thịnh hành trên thế giới. Dầu dừa làm cân bằng lượng đường trong máu, kháng khuẩn, chống viêm, hỗ trợ hấp thụ vitamin và khoáng chất, v,v.....Có thể thấy, tác dụng mà dầu dừa mang lại là rất lớn.

Làm mềm da tay

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Ảnh minh họa: Internet

Đôi tay khô nứt vì làm lụng nay đã lành lặn, mềm mại hơn nhờ dầu dừa dưỡng da. Sau khi rửa tay, thoa một ít dầu lên tay để dưỡng ẩm cho đôi bàn tay.

Bạn có thể làm dầu về dạng rắn bằng cách thêm bơ vào và để dầu đông ở nhiệt độ phòng. Như vậy, bạn có thể dễ dàng đem dầu dừa bên mình mọi lúc mọi nơi rồi.

 

Cách ủ tóc bằng dầu dừa

Sau khi gội đầu, bạn bôi một lượng lớn dầu vào chân tóc, miết nhẹ để dầu thấm đều, sau đó bạn xoắn tóc thành búi và lấy một tấm khăn ủ tóc lại. Ủ tóc trong khoảng 5 phút rồi rửa sạch.

5 công dụng tuyệt vời của dầu dừa bạn nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để tạo hiệu quả, bạn nên dưỡng da đầu bằng dầu dừa. Trước khi ngủ, bạn bôi một lớp dầu lên chân tóc, chải nhẹ sau đó búi tóc lại. Ủ tóc bằng khăn mềm hoặc mũ tắm. Để tóc như vậy và ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, bạn gội đầu bình thường là hoàn tất.

Dầu dừa giúp giảm cháy nắng

Bác sĩ da liễu đề nghị nên áp khăn ướt lên da ngay khi khu vực da bị cháy nắng. Lặp lại điều này một vài lần một ngày trong 10–15 phút để giữ độ ẩm cho da.

Sau hai ngày đầu bị cháy nắng, thoa hỗn hợp dầu dừa và 1 thìa cà phê vitamin E lên vùng da tổn thương để tăng cường độ ẩm và chất chống oxy hóa cho da.

Thay thế kem cạo râu

Các chàng chẳng cần phải đi đâu xa để mua kem cạo râu, chỉ cần với tay qua mượn một ít dầu dừa trong kệ của vợ là đã có thể có ngay chiếc cằm sạch sẽ rồi. Đồng thời, dao cạo dễ dàng rửa sạch hơn nếu dùng loại dầu này thay vì các loại kem khác.

5 công dụng tuyệt vời của dầu dừa bạn nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với chị em, thoa dầu này lên chân sẽ khiến công cuộc làm sạch lông chân trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, chưa kể đến việc chân sẽ được dưỡng ẩm tối đa nữa. Lưu ý rằng dầu này rất trơn, vậy nên tay bạn cần khô để cầm dao cạo được chắc hơn.

 

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