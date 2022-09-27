4 công thức vô cùng đơn giản xoá bỏ đầu gối thâm sạm

Làm đẹp 27/09/2022 11:02

Vùng da gối thâm sạm khiến các chị em mất tự tin khi diện các bộ váy ngắn. Hãy thử ngay 4 công thức trị thâm đầu gối cực đơn giản lại vô cùng hiệu quả.

1. Cách trị thâm đầu gối với giấm và sữa chua

4 công thức vô cùng đơn giản xoá bỏ đầu gối thâm sạm - Ảnh 1

Sữa chua rất tốt cho da, sử dụng sữa chua và giấm là một cách trị thâm đầu gối. Hàm lượng dồi dào axit axetic trong giấm và axit lactic trong sữa chua sẽ giúp làm sạch vùng da đầu gối và khuỷu tay

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua rất tốt cho da, sử dụng sữa chua và giấm là một cách trị thâm đầu gối. Hàm lượng dồi dào axit axetic trong giấm và axit lactic trong sữa chua sẽ giúp làm sạch vùng da đầu gối và khuỷu tay, từ đó trả lại cho bạn làn da tươi sáng vốn có.

Cách thực hiện:

  • Cho 1 thìa canh sữa chua và 1 thìa canh giấm táo vào chén, trộn đều.
  • Thoa hỗn hợp này lên vùng da thâm ở đầu gối và khuỷu tay.
  • Để yên trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.
  • Lặp lại quy trình này 3 – 4 lần/tuần.

Một cách đơn giản khác bạn có thể sử dụng để làm sáng da bằng giấm táo:

  • Pha loãng giấm táo với một ít nước.
  • Thấm ướt một miếng bông gòn với dung dịch trên.
  • Đặt bông lên phần da bị thâm và để yên trong khoảng 15 phút. Bạn có thể dùng băng gạc để cố định miếng bông.
  • Rửa lại bằng nước ấm.

2. Cách làm đầu gối hết thâm với bột yến mạch

4 công thức vô cùng đơn giản xoá bỏ đầu gối thâm sạm - Ảnh 2

Bên cạnh là một loại thực phẩm bổ dưỡng dành cho sức khỏe, bột yến mạch cũng mang đến nhiều lợi ích trong việc dưỡng và làm sáng da.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh là một loại thực phẩm bổ dưỡng dành cho sức khỏe, bột yến mạch cũng mang đến nhiều lợi ích trong việc dưỡng và làm sáng da. Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị là nước cốt chanh, bột yến mạch và muối.

Cách thực hiện:

  • Trộn nước cốt của 1/2 quả chanh, 1/2 thìa canh bột yến mạch và một ít muối lại với nhau.
  • Thoa đều và massage lên phần da bị thâm ở đầu gối và khuỷu tay trong khoảng 10 – 15 phút.
  • Rửa sạch với nước ấm.
  • Lặp lại quy trình này 3 – 4 lần/tuần để đạt được kết quả tốt nhất.

Bạn cũng có thể kết hợp 2 thìa canh bột yến mạch với 2 thìa sữa và massage đều trên các vùng da bị thâm trong khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước. Làm như vậy sẽ giúp làn da của bạn mềm mại, khỏe khoắn và rạng rỡ hơn.

3. Khoai tây và sữa chua không đường có tác dụng trị thâm đầu gối

4 công thức vô cùng đơn giản xoá bỏ đầu gối thâm sạm - Ảnh 3

Khoai tây chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, có khả năng làm da trắng sáng hiệu quả và đánh bay mọi vết thâm sạm trên đầu gối.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, có khả năng làm da trắng sáng hiệu quả và đánh bay mọi vết thâm sạm trên đầu gối. Đặc biệt, bạn nên kết hợp khoai tây với sữa chua không đường để phát huy hiệu quả của công thức ở mức độ tối đa.

Cách thực hiện:

  • Đầu tiên, bạn hãy luộc chín khoai tây rồi nghiền thật mịn bằng máy xay sinh tố.
  • Trộn đều phần khoai tây vừa nghiền mịn với sữa chua không đường để tạo thành hỗn hợp trị thâm gối hiệu quả.
  • Thoa đều hỗn hợp này lên đầu gối cần trong khoảng 25 phút rồi vệ sinh bằng nước ấm để se khít lỗ chân lô

4. Trị thâm đầu gối bằng dầu dừa và nha đam

4 công thức vô cùng đơn giản xoá bỏ đầu gối thâm sạm - Ảnh 4

Dầu dừa chứa rất nhiều vitamin E, có tác dụng đẩy lùi quá trình lão hóa da và giúp làn da sáng mịn nhanh chóng. Sự kết hợp giữa dầu dừa và nha đam được xem là công thức trị thâm da tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa chứa rất nhiều vitamin E, có tác dụng đẩy lùi quá trình lão hóa da và giúp làn da sáng mịn nhanh chóng. Sự kết hợp giữa dầu dừa và nha đam được xem là công thức trị thâm da tuyệt vời.

Cách thực hiện:

  • Đầu tiên, bạn hãy rửa sạch, gọt vỏ rồi cạo sạch phần gel nha đam.
  • Trộn đều dầu dừa với phần gel nha đam vừa cạo sạch để tạo thành hỗn hợp làm trắng da.
  • Thoa đều hỗn hợp này lên da trong khoảng 15 phút rồi vệ sinh da bằng nước sạch.
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