Nha đam còn được biết đến với các đặc tính chống lão hóa, giúp xóa bỏ các nếp nhăn và các triệu chứng của da bị lão hóa.

Nhưng trước tiên, hãy cũng tìm hiểu rõ những lợi ích của nha đam chăm sóc da như thế nào đã nhé các bạn:

# 1. Loại bỏ các vết rám nắng

Làn da bị rám nắng làm hỏng vẻ đẹp tự nhiên của bạn và đó không phải là điều dễ chịu. Bạn chỉ cần áp dụng bí quyết làm đẹp da bằng nhau đam như sau: Trộn đều một ít gel nha đam và một vài giọt nước chanh, thoa đều lên mặt và cổ. Để trong 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm, bạn sẽ thoát khỏi làn da bị rám nắng.

# 2. Bí quyết làm đẹp bằng nha đam xử lý hắc sắc tố trên da hiệu quả

Các hắc sắc tố và tàn nhang đánh cắp sự hoàn hảo của bạn. Nếu da bạn không quá mẫn cảm, hãy pha hỗn hợp gel nha đam và nước hoa hồng. Sử dụng hỗn hợp lên mặt và giữ trong 15 đến 20 phút rồi rửa sach. Với bí quyết làm đẹp từ nha đam này, bạn có thể thấy các hắc sắc tố, các điểm đen, và mụn trứng cá dần biến mất.

# 3. Sản phẩm tuyệt vời cho da nhờn

Nếu da bạn quá nhờn? Đừng lo, hãy sử dụng bí quyết làm đẹp bằng nha đam này nhé. Đun sôi lá nha đam sau đó nghiền nó thành bột nhão (nhớ bỏ gai khỏi lá trước đó nhé). Trộn một ít mật ong. Sử dụng hỗn hợp đắp lên mặt trong 20 phút rồi rửa sạch. Da bạn sẽ thoát khỏi những bụi bẩn, bã nhờn các các loại dầu trên mặt

#4. Mặt nạ cho da nhạy cảm

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy trộn một ít gel nha đam với nước ép dưa chuột, sữa chua và dầu hoa hồng. Sử dụng hỗn hợp cho da mặt và cổ. Giữ nó trong 15 phút. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại tinh dầu khác, nếu không có dầu hoa hồng. Rửa sạch mặt nạ bằng nước lạnh. Loại mặt nạ này rất hiệu quả để loại bỏ các phát ban trên da, tạp chất và bụi bẩn.

# 5. Mặt nạ cho da khô

Bí quyết làm đẹp da bằng nha đam này chắc chắn sẽ làm dịu cơn khát của da mặt. Chuẩn bị một hỗn hợp gel nha đam, phô mai, dầu chà là và dưa leo. Thêm một ít nước chanh vào nếu muốn. Sử dụng hỗn hợp cho da mặt và cổ của bạn, để nó trong khoảng 30 phút. Rửa sạch với nước ấm. Bạn sẽ thấy da mặt mình thật thoải mái và tràn đầy sức sống.

# 6. Mặt nạ tẩy da chết

Đây là một loại mặt nạ hiệu quả trong việc loại bỏ tế bào da chết của bạn. Sử dụng bí quyết làm đẹp da bằng nha đam này để làm sáng và trắng da của bạn. Trộn gel nha đam và dưa chuột dưa vào hỗn hợp. Thêm bột yến mạch nếu muốn. Sử dụng trên mặt, và rửa sạch trong vòng 5 phút. Bạn có thể áp dụng bí quyết này 3 lần 1 tuần để có tác dụng tốt nhất.