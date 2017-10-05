Không lạ gì nhiều chị em là fan hâm mộ lớn của dầu dừa khi nó có thể cải thiện mọi tình trạng của da, đưa hư tổn xuống mức thấp nhất giúp các chị em làm đẹp toàn diện và hiệu quả. Nó thấm sâu nhanh chóng vào da do trọng lượng phân tử thấp, cấu trúc dễ dàng xâm nhập trực tiếp vào protein, giúp dưỡng ẩm, kháng khuẩn làm mềm da tốt vô cùng. Và nếu bạn chưa biết thì hãy cùng nhau tham khảo các bí quyết làm đẹp từ dầu dừa được giới thiệu dưới đây để bổ sung và mở rộng các phương pháp làm đẹp, chăm sóc da mềm mượt hữu ích nhé.

Nếu bạn đã thấy mệt mỏi khi tìm kiếm một loại kem dưỡng ẩm hợp da hay không thích dùng loại hiện tại, các bạn có thể áp dụng bí quyết làm đẹp từ dầu dừa vô cùng tự nhiên và an toàn nhé, dầu dừa dưỡng ẩm da rất tốt, nó có các chất béo bão hòa giúp da giữ độ ẩm, ngăn ngừa mất độ ẩm thông qua các lỗ chân lông của da. Những chất béo này giúp cho làn da khỏe mạnh, mịn màng và thậm chí là cải thiện độ đàn hồi da hiệu quả. Chỉ cần xoa đều da toàn cơ thể sau khi tắm là làn da của bạn đã được khóa ẩm tuyệt vời rồi.

Bí quyết làm đẹp từ dầu dừa tẩy da chết nhẹ nhàng

Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa giữ ẩm cho da lại vừa có thể loại bỏ các lớp da chết bằng cách mát xa dầu dừa một cách nhẹ nhàng. Cách thực hiện thì đơn giản lắm, các bạn chỉ cần pha dầu dừa với đường rồi thoa đều hỗn hợp đó lên vùng cần tẩy da chết kết hợp chà xát nhẹ, sau 5 phút rửa lại bằng nước sạch, lúc này sẽ lộ ra làn da mới cực mịn màng, mềm mượt đấy nhé. Áp dụng mẹo làm đẹp da này 2 lần/tuần để có kết quả tốt nhất.

Dầu dừa dưỡng móng tay chắc khỏe

Chỉ cần thoa dầu dừa vào các lớp biểu bì vừa giữ sạch khuẩn lại còn nới lỏng các lớp ở biểu bì làm cho móng tay, móng chân các bạn sẽ mọc nhanh hơn hoặc cắt tỉa cũng dễ dàng hơn.

Làm sạch da mặt hiệu quả bằng dầu dừa

Với tính năng chống vi khuẩn và khả năng giữ ẩm, dầu dừa sẽ giúp bạn làm sạch mặt đầy bất ngờ, dưỡng da trắng sáng, căng mịn. Sau khi rửa mặt với dầu dừa xong, làn da của bạn sẽ trông thật tươi sáng đấy nhé.

Bí quyết làm đẹp từ dầu dừa dưỡng môi căng mọng

Các thành phần dưỡng môi sẽ rất dễ bị nạp vào cơ thể vì nó gắn liền với miệng, thay vì tình cờ nuốt phải các hóa chất độc hại bạn có thể thay thế bằng kem dưỡng môi dừa an toàn và mang lại làn môi căng mọng, hồng hào, tươi tắn. Chỉ cần thoa một lớp dầu dừa mỏng trên môi, từ 3-4 lần/ngày là môi bạn đã được dưỡng đẹp lắm rồi.

Tẩy trang bằng dầu dừa phù hợp với mọi loại da

Sử dụng dầu dừa cho vùng da xung quanh vùng mắt sẽ cho phép bạn loại bỏ trang điểm mà không gây kích ứng vùng da này. Thêm vào đó, bạn sẽ tăng cường hydrat hóa cho vùng nhạy cảm đó - và giảm nếp nhăn cực kỳ hiệu quả mà cách thực hiện bí quyết làm đẹp từ dầu dừa này thì đơn giản vô cùng, thấm dầu dừa bằng bông tẩy trang và chà nhẹ vùng da cần làm sạch lớp trang điểm, rửa lại với nước và sữa rửa mặt là làn da bạn đã sạch đẹp tuyệt vời rồi.

Tự làm dầu dừa mát xa cho làn da đẹp mịn màng

Tại sao phải mua dầu massage đắt tiền khi mà bạn có thể sử dụng dầu dừa thay thế vô cùng hoàn hảo? Với bí quyết làm đẹp từ dầu dừa này, chỉ cần kết hợp dầu dừa với vài giọt dầu tinh dầu yêu thích, thoa đều hỗn hợp lên da, nó sẽ làm giảm bớt đau cơ, kích thích giác quan và tăng cường tuần hoàn máu hiệu quả.

Kem dưỡng ẩm ban đêm từ dầu dừa đơn giản

Giữ ẩm và tăng cường khả năng tự hồi phục của làn da trong khi bạn ngủ bằng cách thoa một lớp mỏng dầu dừa, sáng hom sau rửa mặt các bạn sẽ thấy da căng mịn hơn nhiều đấy nhé. Nếu bạn dễ bị mụn trứng cá hoặc có làn da nhờn, hãy thử thêm vài giọt dầu dừa vào kem dưỡng ẩm thông thường của bạn để phù hợp với chất da hơn. Nếu bạn muốn sử dụng dầu dừa như là một chất làm ẩm ban ngày, hãy kết hợp nó với kem chống nắng để vừa dưỡng da đẹp trong suốt cả ngày mà không lo bị hư hại do ánh nắng mặt trời.

Các bí quyết làm đẹp từ dầu dừa kiên trì áp dụng, chỉ sau 1 tháng thôi, các chị em đã có làn da trắng mịn, hồng hào không ngờ và hiệu quả lại dài lâu, cách thực hiện thì lại quá đơn giản, không gây khó khăn trở ngại nào hết. Thế nên, các chị em hãy chăm chỉ sử dụng dầu dừa và sớm có kết quả làm đẹp như mong muốn của bản thân nhé.