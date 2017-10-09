Học lỏm bí quyết làm đẹp của Ngọc Trinh cho vẻ đẹp tự nhiên cuốn hút

Làm đẹp 09/10/2017 16:36

Cùng khám phá các bí quyết làm đẹp của Ngọc Trinh cho dáng đẹp, eo thon, làn da trắng hồng rạng rỡ nhé các chị em ơi.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh nổi tiếng là dáng đẹp, eo thon, thân hình săn chắc, hấp dẫn với làn da trắng sứ nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng những điều đó không phải tự nhiên sinh ra mà đã có, tất cả đều là nhờ vào bí quyết làm đẹp của Ngọc Trinh mà các chị em đều nên biết để áp dụng, chăm sóc da, dưỡng da mặt cùng cơ thể luôn trẻ trung, tươi tắn và nổi bật nhất nhé. 

Khám phá bí quyết làm đẹp của Ngọc Trinh cho vẻ đẹp tự nhiên cuốn hút 

Bật mí bí quyết làm đẹp của Ngọc Trinh để có làn da trắng hồng tự nhiên
Bật mí bí quyết làm đẹp của Ngọc Trinh để có làn da trắng hồng tự nhiên. Ảnh: Internet

Uống nhiều nước

Một trong những bí quyết làm đẹp của Ngọc Trinh đơn giản nhất đó chính là uống nhiều nước, theo cô, muốn có môt làn da đẹp, cơ thể khỏe mạnh thì phải xuất phát từ bên trong, do đó, cô luôn duy trì thói quen uống đủ 1,8-2l/ngày, mỗi sáng thức dậy, đều có một cốc nước ấm, pha chút mật ong trước khi dùng bữa sáng sẽ giúp cung cấp độ ẩm cho da, tăng độ đàn hồi, thải độc và đẩy lùi quá trình lão hóa hiệu quả. Trong ngày, bổ sung thêm bằng nước hoa quả để cung cấp thêm vitamin cùng các dưỡng chất tốt cho sức khỏe và làm đẹp da căng mịn.

Làm sạch da mặt

Mẹo chăm sóc da mặt giúp se lỗ chân lông của Ngọc Trinh
Mẹo chăm sóc da mặt giúp se lỗ chân lông của Ngọc Trinh. Ảnh: Internet

Hơn ai hết Ngọc Trinh nắm rõ nguyên tắc làm sạch để chăm sóc da mặt được tốt nhất. Diễn viên chính của vòng eo 56 có bí quyết làm đẹp, làm sạch da mặt cũng khá đơn giản, dễ thực hiện mà các chị em đều có thể áp dụng tại nhà để có một làn da săn chắc, mịn màng, se khít lỗ chân lông cực kỳ nhé: Đầu tiên, rửa mặt bằng nước ấm, kết hợp mát xa để bụi bẩn ra ngoài hết, sau đó chuyển sang rửa mặt bằng nước lạnh, cũng mát xa nhẹ từ 2-3 phút, sau đó dùng cục nước đá chà nhẹ nhàng khắp mặt, đến lúc viên đá tan hết thì thôi. Chỉ cần áp dụng cách này chỉ sau 2 tuần đầu tiên thôi, da mặt bạn cũng căng mịn không kém Ngọc Trinh đâu nha.

Đắp mặt nạ dưỡng da thường xuyên là bí quyết làm đẹp của Ngọc Trinh

Đắp mặt nạ cám gạo dưỡng da 2 tuần/lần để có làn da đẹp mịn màng như Ngọc Trinh
Đắp mặt nạ cám gạo dưỡng da 2 tuần/lần để có làn da đẹp mịn màng như Ngọc Trinh. Ảnh: Internet

Ngọc Trinh tiết lộ bí quyết làm đẹp của bản thân bằng mặt nạ cám gạo, mật ong, sữa chua không đường sẽ giúp là trắng da tại nhà đơn giản mà tác dụng không hề thua kém gì khi đi chăm sóc da ngoài spa đâu nhé. Chỉ cần pha hai thìa cám gạo, 1 thìa mật ong, 1 thìa sữa chua, có thể thêm vài giọt nước chanh tươi để tăng thêm hiệu quả làm trắng, được hỗn hợp sền sệt thì thoa đều lên mặt, sau 15-20 phút thì rửa sạch, lau khô bằng khăn mềm. Áp dụng 2-3 lần/tuần, bạn cũng sẽ có làn da trắng bóc, giảm ngay thâm nám, vết thâm nhanh chóng lắm.

Tập thể dục chăm chỉ, thiền, yoga, nhảy sexy dance giữ sức khỏe, làm đẹp hiệu quả

Chính bản thân nữ hoàng nội y chia sẻ, để giữ được sức khỏe cùng vóc dáng cơ thể săn chắc, linh hoạt, Ngọc Trinh đã tập thiền và yoga, ngoài ra cô còn thuê hẳn thầy dạy nhảy sexy dance tập nhảy tại nhà và thường xuyên chia sẻ những video ngắn về các bài nhảy khiến nhiều người hâm mộ xuýt xoa vô cùng trước vóc dáng đẹp và thần thái của Ngọc Trinh.

Tập thể dục hàng ngày là bí quyết làm đẹp của Ngọc Trinh tốt cho sức khỏe
Tập thể dục hàng ngày là bí quyết làm đẹp của Ngọc Trinh tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Không cần phải tập luyện quá vất vả hay chăm sóc da phức tạp, bạn hoàn toàn có thể áp dụng các bí quyết làm đẹp của Ngọc Trinh để cải thiện sức khỏe, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, làm đẹp da mịn màng, quan trọng nhất là giúp tinh thần thư thái và vẻ đẹp rực rỡ, nổi bật như Ngọc Trinh các chị em sẽ sớm đạt được thôi. Nếu chị em nào còn chưa tự tin với làn da, vẻ đẹp của bản thân thì hãy thử áp dụng các bí quyết làm đẹp của Ngọc Trinh để cải thiện ngoại hình bản thân nhanh chóng nhé. 

Trung thành với các bí quyết làm đẹp từ dầu dừa, vì nó vừa rẻ lại còn nhiều công dụng thế này cơ mà

Trung thành với các bí quyết làm đẹp từ dầu dừa, vì nó vừa rẻ lại còn nhiều công dụng thế này cơ mà

Áp dụng ngay các bí quyết làm đẹp từ dầu dừa trong bài để có vẻ đẹp hoàn hảo từ đầu đến chân vừa nhanh vừa hiệu quả thôi các chị em.

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